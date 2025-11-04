Diego Santilli en LN+: De la frase de Roberto García a la sonrisa de Carlos Pagni

García expone como demostración de dialoguismo la presencia de Santilli en el gabinete, y lo fundamentó así: "el Colorado Santilli que toda la vida le dijo que sí a todo, si fuera una mujer tendría 19 hijos"".

Para muchos, la carcajada fue inevitable por la imaginación de García.

Para algunos, García se había metido en la 'guerra cultural woke'.

Pero para muchos otros la sonrisa de Pagni fue el editorial sobre la frase.

Pagni había hablado sobre Santilli durante su editorial introductorio:

Embed "El tuit de Milei que dice: Santilli ministro, Santilli relaciones con el Congreso, Santilli relaciones con los gobernadores. Las relaciones con los gobernadores son relaciones de plata. Santilli va a tener que negociar cuestiones de dinero, fiscales, obra pública. Va a tener que… pic.twitter.com/OQ6SN6Tq7p — Odisea Argentina (@OdiseaArgentina) November 4, 2025

Pero García simplificó el mensaje.

Hubo debate con otros dichos de García:

@tyler_think: PAGNI: Con la salida de FRANCOS la idea de formar una coalición quedó trunca. Queda claro q con MACRI hay un corte LN+. EEUU le dice coalición, la lógica decía coalición pero KARI dice NO. Q el GOB se arregle SOLITO, no necesita a nadie pero después q no le vaya a llorar a TRUMP.

@fmc0963 En respuesta a @OdiseaArgentina. Como lo mando al frente Garcia a Pagni!!! La cara de Pagni cuando le dijo q x su pgm no pasa nadie del gobierno!!!! Solo fue Francos 3 dias antes de dejar el gobierno!!

Pero también esto:

Embed "Si Santilli fuera mujer tendría 19 hijos. Tiene el sí fácil".



"El problema de Macri es que tiene dos profesiones. Y el divertimento de la política. Y la política no es un divertimento. Su irritación es casi femenina".



Roberto García, periodista. pic.twitter.com/xYV6xypapS — Sebastián Fest (@sebastianfest) November 4, 2025

--------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y ya tiene nueva conquista: quién es

El peso de la fama: María Becerra reveló cómo hace para evitar a los fanáticos

El detalle del bolso de La China Suárez que pocos vieron y afecta su credibilidad

Quién es la nueva novia de Franco Colapinto y por qué todos hablan de ellos