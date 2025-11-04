Los televidentes no lo sabían pero en la noche de Odisea Argentina, por LN+, cuando Carlos Pagni (64 años) entrevistó a Roberto García (80 años), estaban frente a frente los protagonistas de una de las noticias más impactantes de la Argentina de los '90: el Pacto de Olivos, que permitió la Reforma de la Constitución Nacional y la reelección de Carlos Menem. Fue una exclusiva inolvidable de Ámbito Financiero en días de Julio Ramos accionista de control.
UNA 'ODISEA' PARA EL MINISTRO
Diego Santilli en LN+: De la frase de Roberto García a la sonrisa de Carlos Pagni
Muy comentado en la TV la frase de Roberto García sobre Diego Santilli, ministro de Interior designado. Pero compite con la sonrisa de Carlos Pagni.
La noticia fue obtenida, confirmada y publicada por ellos horas después que Carlos Menem y Raúl Alfonsín, acompañados por Enrique Nosiglia, y Eduardo Duhalde vestido para el paddle, se reunieran en secreto en la vivienda de Dante Caputo, en Olivos.
García era director periodístico y Pagni era redactor especial de Política. Inevitable que algo iba a pasar el 03/1172025, durante esa entrevista. Y ocurrió con el 'momentum' sobre Diego Santilli, aún diputado nacional y en breve ministro del Interior al rescate de Javier Milei, muy conocido por García, motivo por el que hasta participó de una cena de fin de año de 'La Mirada', el programa de García por Canal 26.
En las redes sociales, no así en los medios convencionales -o siempre envidiosos de lo ajeno o muy comprometidos hasta para el humor-, rodó y rodó el siguiente recorte de video, que se convirtió en Tendencia en X:
Pagni le pregunta a García si el nuevo gabinete de Milei satisface o frustra las expectativas de mayor dialoguismo.
García expone como demostración de dialoguismo la presencia de Santilli en el gabinete, y lo fundamentó así: "el Colorado Santilli que toda la vida le dijo que sí a todo, si fuera una mujer tendría 19 hijos"".
Para muchos, la carcajada fue inevitable por la imaginación de García.
Para algunos, García se había metido en la 'guerra cultural woke'.
Pero para muchos otros la sonrisa de Pagni fue el editorial sobre la frase.
Pagni había hablado sobre Santilli durante su editorial introductorio:
Pero García simplificó el mensaje.
Hubo debate con otros dichos de García:
@tyler_think: PAGNI: Con la salida de FRANCOS la idea de formar una coalición quedó trunca. Queda claro q con MACRI hay un corte LN+. EEUU le dice coalición, la lógica decía coalición pero KARI dice NO. Q el GOB se arregle SOLITO, no necesita a nadie pero después q no le vaya a llorar a TRUMP.
@fmc0963 En respuesta a @OdiseaArgentina. Como lo mando al frente Garcia a Pagni!!! La cara de Pagni cuando le dijo q x su pgm no pasa nadie del gobierno!!!! Solo fue Francos 3 dias antes de dejar el gobierno!!
Pero también esto:
--------------------------
