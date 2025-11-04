3 mejores bebidas para tomar cuando te sientes ansioso

Batidos

Los batidos o licuados son una manera fácil e increíble de obtener vitaminas, minerales y muchos nutrientes importantes para el cuerpo y la mente. Pero también pueden ser aliados del estado de ánimo.

Y es que, si entre los ingredientes de los batidos incluyes alimentos buenos para la ansiedad, entonces podrían ser un escudo en esos días donde tienes bajones emocionales.

Algunos alimentos que ayudan a mejorar la salud mental y que puedes agregar a los batidos son: ciruelas, manzanas, cerezas, aguacate, col rizada, espinacas, moras, fresas, arándanos rojos, frambuesas, arándanos azules, fresas, frutos secos y yogurt.

Embed - Jugos para combatir el estrés, ansiedad y depresión | Incluir estos alimentos te harán sentir mejor

Té verde

A menudo, cuando las personas quieren mejorar su estado de ánimo y concentración piensan en tomar alguna bebida que aumente la energía. El té verde podría ser una gran opción ya que, además, ayuda a calmar el sistema nervioso y disminuir la ansiedad.

El té es una bebida popular en todo el mundo que tiene varios componentes beneficiosos para la salud mental, como L-teanina.

Este aminoácido del té verde se asocia con la mejora del estado de ánimo y la cognición, y la reducción de síntomas similares al estrés y la ansiedad, según estudios.

Aunque faltan más investigaciones al respecto, una revisión científica encontró que la suplementación con L-teanina podría contribuir a la reducción del estrés y la ansiedad en personas expuestas a situaciones estresantes. Fue publicado en PubMed.

Agua

¿Puede algo tan simple como beber agua ayudar calmar la ansiedad? Para sorpresa de muchos, sí.

"Parte de la sensación de sed se debe a que, al beber suficiente agua para sentirte fresco y satisfecho, recibes una recompensa: la liberación de dopamina", indica el sitio especializado Calm Clinic.

Y agrega: "La dopamina es una de las sustancias químicas del cuerpo que desencadena sensaciones de relajación y bienestar".

Tal vez, saber esto te haga beber más agua para calmar la sed y la ansiedad.

----------

Más noticias en Urgente24

¿Te gusta el queso? Descubren un beneficio oculto para el cerebro

Pocos saben que esta fruta contiene proteínas, desinflama y reduce la presión arterial

Esta prueba casera puede predecir tu longevidad: Hazla en pocos minutos

La planta que te ayuda en la menopausia, alivia los sofocos y combate la depresión

5 alimentos que contienen mucho hierro y no son carne roja