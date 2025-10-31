Quién es la nueva novia de Franco Colapinto y por qué todos hablan de ellos

image Franco Colapinto y su nueva novia: ¿Qué se sabe sobre ellos?

Franco Colapinto y su nueva novia: todo lo que se sabe

Si bien todavía ninguno de los dos hizo ninguna confirmación al respecto, sí se los vio juntos en un club nocturno de México. Se trata de Franco Colapinto y Meri Deal, la cantante de la banda uruguaya de cumbia Toco para vos. La misma se hizo muy conocida en 2015 y posteriormente con el boom de este estilo musical en el país vecino.