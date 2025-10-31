Franco Colapinto disfruta de la Fórmula 1 siendo piloto de Alpine a pesar de que los resultados no lo acompañaron en este 2025. El pilarense dejó de lado las pistas para ser noticia por su presente amoroso. Tal es así que todos están hablando de quien sería su nueva novia.
Quién es la nueva novia de Franco Colapinto y por qué todos hablan de ellos
Franco Colapinto dejó la Fórmula 1 de lado por un rato y ahora todo se centra en su vida amorosa. El piloto tendría una nueva novia y ya fueron captados.
A veces hay que dejar de lado las obligaciones y el trabajo, tal como lo hizo Franco Colapinto con quien sería su nueva pareja. El oriundo de Pilar y piloto de Fórmula 1 fue captado muy cerca de una artista de la cual todos están hablando en la actualidad.
Franco Colapinto y su nueva novia: todo lo que se sabe
Si bien todavía ninguno de los dos hizo ninguna confirmación al respecto, sí se los vio juntos en un club nocturno de México. Se trata de Franco Colapinto y Meri Deal, la cantante de la banda uruguaya de cumbia Toco para vos. La misma se hizo muy conocida en 2015 y posteriormente con el boom de este estilo musical en el país vecino.
“Franco Colapinto corrió en México, hizo su carrera, hicieron un cierre del ciclo, una fiesta. Fue el domingo que pasó. Ella se apersonó, entraron, obviamente estaban en el VIP”, dijo Pepe Ochoa en LAM sobre lo que ocurrió con el piloto y la cantante. Ambos estaban muy cerca y se los podía notar sumamente divertidos.
“Te hablo un poquito al oído, te hablo un poquito acá, un poquito allá, arrancaron medio timidones. Pero los terminaron. Pero él de repente puso sexta, piloto de carrera”, agregó Ochoa sobre el momento que vivieron Colapinto y Meri Deal. Los dos estarían empezando un noviazgo.
