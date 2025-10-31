Éxito de la operación de Manuel Adorni por Guillermo Francos y Santiago Caputo por Catalán

Santiago Caputo pretende convertirse en el ministro político de Milei, y así bloquear la intervención de Lule Menem, quien realiza negociaciones por cuenta y orden de Karina Milei.

Huérfano de nombres interesantes, Santiago Caputo propone a Manuel Adorni para Jefe de Gabinete de Ministros.

Guillermo Francos le solicitó una reunión a Javier Milei para conocer cuál es su situación, ante la ola de rumores. Esto aceleró los rumores. Más tarde, consecuencia de esa reunión que, evidentemente, le fue desfavorable, Francos posteó en X el texto de su renuncia.

Guillermo Francos desde @GAFrancosOk: Señor Presidente de la Nación Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre. Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno. Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita. Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo. Deseándole el mayor de los éxitos, con el afecto de siempre, Guillermo Francos.

Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno… — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 1, 2025

Lisandro Catalán desde @catalanlisandro: Señor presidente de la Nación. Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción. Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina.

Un papelón con gobernadores

Los gobernadores que llegaron hasta la Casa Rosada para trabajar en consensos con el Gobierno Nacional hicieron un papelón.

En la previa ellos dudaban en asistir a la reunión porque sospechaban que ocurriría lo que acaba de suceder: dialogaron con gente que ya no integran el grupo de colaboradores del Presidente, Tendrán que volver a comenzar.

Los "consensos" generados deberán ratificarse, o bien rectificarse.

Minutos después de darse a conocer la renuncia de Guillermo Francos, finalizó la reunión entre Mauricio Macri y Javier Milei en Olivos. Complicado final de cena.

En la previa de la llegada de Macri, Francos le había pedido a Milei reunirse con él para definir su futuro en el Gabinete para reclamarle al Presidente una definición sobre su rol en la nueva configuración del Gobierno.

Quizás la falta de respuesta o la dilación del Presidente enojó a Francos, quien consideró que toda la situación ya era una falta de respeto, y decidió precipitar el final con un posteo desde su cuenta personal en X.

Noticias Argentinas

El tema llevaba días dando vueltas. Según la agencia Noticias Argentinas, a las 20:00 del viernes 31/10: "Fuentes cercanas al Gobierno dijeron a NA que la salida es inminente. Manuel Adorni lo reemplazaría. Los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri."

gabinete Portada de Noticias Argentinas.

El texto completo:

"El presidente Javier Milei tendría definidos una serie de cambios drásticos en su Gabinete, que implicarían la inminente salida del actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Su lugar sería ocupado por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Así lo indicaron este viernes fuentes cercanas al Gobierno a Noticias Argentinas. La reestructuración también incluiría el blanqueo formal de Santiago Caputo, quien dejaría su influyente rol de asesor para asumir como ministro.

La salida de Francos se da en medio de versiones de desgaste y se definiría en una reunión clave con el Presidente en las próximas horas. Su salida arrastraría también a su hombre de confianza y actual ministro del Interior, Lisandro Catalán.

El nuevo "superministerio" para Caputo

Según la información a la que accedió NA, el enroque de piezas es profundo. El rol de Santiago Caputo no sería menor: quedaría al frente de un "superministerio" de Interior, que recuperaría una estructura "noventista" al absorber áreas clave como Obras Públicas y "alguna repartición más".

De esta manera, Caputo concentraría la gestión política, el diálogo con gobernadores, legisladores y empresarios, y el manejo de la obra pública.

Seguridad y Defensa también cambian

El rompecabezas de los cambios, según las fuentes consultadas, se completaría con movimientos en Seguridad y Defensa:

Jefatura de Gabinete: Manuel Adorni asumiría el cargo, manteniendo un rol de vocería y coordinación, en un puesto de máxima lealtad a Javier y Karina Milei.

Ministerio de Seguridad: Tras la salida de Patricia Bullrich (electa senadora), la cartera quedaría a cargo de su actual número dos, Alejandra Monteoliva.

Ministerio de Defensa: El elegido para reemplazar a Luis Petri (electo senador) sería un hombre de las fuerzas armadas que trabaja actualmente en esa cartera.

