“El peronismo necesita una renovación, un liderazgo más cercano a la época que vivimos. El kirchnerismo debería dar un paso al costado: lo de Cristina en el balcón me pareció mal" e xpresó en TN el veterano dirigente Guillermo Francos.
COMO LA CIGARRA
Francos: "tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando"
El Jefe de Gabinete Guillermo Francos rechazó su apartamiento recurriendo a canción de la recordada María Elena Walsh. “Son operaciones de baja estofa” denunció
"Tanto Sarkozy como Lula fueron presos a penales comunes. Podrá analizarse lo de la cárcel común pero debería existir un poco de recato, de respeto”.
“El jueves 30/10 tenemos una reunión muy importante con los gobernadores porque la mayoría de la gente y los dirigentes quiere mirar hacia adelante” sostuvo el ex titular del Banco Provincia de Buenos Aires.
“El ministro de Interior será quien se encargue de coordinar con las provincias la asistencia que necesitan y también el acompañamiento que necesitamos para sacar adelante las grandes reformas”.
Rechazó Francos las críticas de intendentes del conurbano al sistema de boleta única de papel.
“¿Cuántas veces habrá ocurrido en el pasado que nos hayan robado varios puntos con el sistema de boletas anterior? Cuestionar la boleta única papel es tomar a la gente por tonta. Era imposible equivocarse”.
Su posible renuncia y el rol de Santiago Caputo
El Jefe de Gabinete tuvo un cruce con el panelista de TN Manu Jove, a quien acusò de fogonear su posible salida del gobierno nacional.
Con respecto al futuro rol de Santiago Caputo, expresó:
“Es un funcionario muy capaz pero su función será asignada por el presidente Javier Milei. Yo valoro muchísimo su capacidad”.