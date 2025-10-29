Francos: "tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando"

“¿Cuántas veces habrá ocurrido en el pasado que nos hayan robado varios puntos con el sistema de boletas anterior? Cuestionar la boleta única papel es tomar a la gente por tonta. Era imposible equivocarse”.

Su posible renuncia y el rol de Santiago Caputo

El Jefe de Gabinete tuvo un cruce con el panelista de TN Manu Jove, a quien acusò de fogonear su posible salida del gobierno nacional.

El Jefe de Gabinete respondió a las versiones que circulaban sobre la renuncia a su cargo.



Con respecto al futuro rol de Santiago Caputo, expresó:

“Es un funcionario muy capaz pero su función será asignada por el presidente Javier Milei. Yo valoro muchísimo su capacidad”.