Guillermo Francos, Santiago Caputo y un posible giro inesperado en el gabinete

Por ello resulta dificultoso tomar en serio a Francos cuando lo que sobran son dudas sobre su continuidad en el gabinete. ¿Lo reemplazará Santiago Caputo? No está claro, pero los rumores apuntan en ese sentido.

Todo indica que el gabinete será reformateado más allá de los cambios obligados por los ministros que irán al Congreso -Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa)- y los que confirmaron su paso al costado antes del decisivo 26-O -Gerardo Werthein (Cancillería) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia)-.

Werthein abandonó su cargó cuando estalló su enfrentamiento con Santiago Caputo y se encontró sin respaldo para su continuidad en la Casa Rosada.

Francos se encontraría ante el mismo dilema, ya que también pulsea con Caputo, al que le reprocha tener demasiada cuota de poder pero no la obligación de estampar su firma en las resoluciones ejecutivas.

El poderoso asesor se pavonea de un apoyo de Washington para ocupar un lugar de mayor relevancia en el Gobierno. Sólo podría ser la jefatura de Gabinete. Milei ya anticipó una "probable" incorporación formal de Caputo al staff presidencial. Hoy el enfant terrible del Gobierno es un monotributista que le factura a Karina Milei.

Se afirma que Francos esperaba que la salida de Werthein de la Cancillería le abriera la posibilidad de un salto hacia el Palacio San Martín. Hubiera sido una exilio decoroso de la jefatura de Gabinete.

Pero la designación de Pablo Quirno descolocó a más de uno dentro y fuera de la Casa Rosada. Ese giro inesperado, que no empodera a ninguno de los 2 polos en disputa -Karina Milei y Santiago Caputo- sino al ministro de Economía -Quirno integra el equipo de Luis Caputo- reveló que los cambios pueden ser del orden de lo imprevisible, lo que profundiza el signo de interrogación sobre el eventual ascenso del asesor especial y mentor de la agrupación 'Las Fuerzas del Cielo'.

El resultado electoral ordenará la situación. Fue el propio Milei el que admitió cualquier cambio estará condicionado a los "números" que se conozcan en la noche del domingo. Dicho de otra forma: la situación de debilidad o fortaleza en la que quede el proyecto libertario.

¿Habrá un gobierno aperturista que construya gobernabilidad o, como teme Alejandro Fantino, uno que se "talibanice"?

Hay quienes ya dan al dialoguista Francos fuera del gabinete. No estuvo en el escenario del cierre de campaña de Milei en Rosario. Mandó a aclarar que ese lugar estaba reservado para los candidatos de todo el país. No se explica por qué estaba entonces el vocero Manuel Adorni, quien fue candidato en mayo y ahora es legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires, presto a asumir su banca a partir del 10/12.

Sin embargo, la presencia de Adorni junto al Presidente en el escenario disparó especulaciones respecto de si su futuro está en la legislatura porteña o, por el contrario, continuará en la Casa Rosada. Cabe recordar que alguna vez se dijo que Karina Milei lo postuló a suceder a Francos como jefe de Gabinete.

Juan Luis González, biógrafo (no autorizado) del Presidente, sostiene "contra viento y marea" que Santiago Caputo no tiene otro destino que capitular ante la hermanísima. A partir del lunes 27/10 comenzará a escribirse esa parte de la historia del gobierno libertario.

