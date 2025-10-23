Mariano Cúneo Libarona no quiere generarle ruido político a Javier Milei como hizo Gerardo Werthein renunciando antes del cambio de Gabinete previsto para después de las elecciones legislativas y esperará hasta el 27/10. Lo reemplazaría Guillermo Montenegro, pero la salida de Cúneo Libarona genera dudas sobre la continuidad de Guillermo Francos.
PRÓXIMA RENUNCIA
Mariano Cúneo Libarona ya hizo las valijas, precalienta Montenegro y dudas sobre Francos
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona renunciará el 27/10. Guillermo Montenegro suena para asumir un ministerio unificado de Justicia y Seguridad.
Familia y Salud, las razones de Mariano Cúneo Libarona
El entorno del ministro de Justicia afirma que él quiere dedicarse a su familia y a su salud, ya que tiene prevista una operación de rodilla el mes que viene, pero también que se siente agotado. Además, Cúneo Libarona cree que ya cumplió con los objetivos que se había propuesto para el cargo como la implementación del Código Procesal Penal en 14 provincias, aunque no logró cubrir las vacantes, la 'motosierra' en varios organismos que dependen de Justicia y la ley de juicio en ausencia a los acusados por el atentado a la AMIA.
Pero Cúneo Libarona, que ya tendría redactada su carta de renuncia y todo listo para irse una vez que se reúna con Milei tras los comicios, en los hechos ya no estaría cumpliendo sus funciones y quien oficia de ministro es su segundo Sebastián Amerio, quien responde al asesor presidencial Santiago Caputo, cuyo desembarco en el equipo de ministros tras el 26/10 dejando su encuadramiento actual de monotributista es inminente.
Con las renuncias de Werthein y Cúneo Libarona, sumada la integración de Caputo al Gabinete, hay más dudas sobre la continuidad del jefe de ministros Guillermo Francos, sobre quien se dice que tendrá una importante charla con Milei tras las legislativas en el marco del reordenamiento del Gobierno.
Guillermo Montenegro y el superministerio
Cúneo Libarona ya tendría reemplazo. Sería el intendente del Pro del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.
Además, con la salida de Patricia Bullrich del ministerio de Seguridad el 10 de diciembre cuando deba asumir la banca de senadora nacional por la CABA –se presume que accedería a la misma salvo un desastre electoral de LLA- podría fusionarse su cartera con la de Justicia y todo quedar en manos de Montenegro, quien deberá entenderse con Amerio que se descuenta que se quedaría como secretario de Justicia y con Alejandra Monteoliva en Seguridad, que responde a Bullrich.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Detuvieron en Ezeiza al contador de José Luis Espert cuando regresaba desde España
Bloomberg; JP Morgan y Citi intentan ayudar a Trump / Bessent en la Argentina
Las atajadas monumentales de Facundo Cambeses que evitaron una goleada a Racing
Cumpleaños de Milei; Gallardo y la población de Argentina; ¿un Bukele para Perú?