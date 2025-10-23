Mariano Cúneo Libarona ya hizo las valijas, precalienta Montenegro y dudas sobre Francos

Familia y Salud, las razones de Mariano Cúneo Libarona

El entorno del ministro de Justicia afirma que él quiere dedicarse a su familia y a su salud, ya que tiene prevista una operación de rodilla el mes que viene, pero también que se siente agotado. Además, Cúneo Libarona cree que ya cumplió con los objetivos que se había propuesto para el cargo como la implementación del Código Procesal Penal en 14 provincias, aunque no logró cubrir las vacantes, la 'motosierra' en varios organismos que dependen de Justicia y la ley de juicio en ausencia a los acusados por el atentado a la AMIA.