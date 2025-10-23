La actividad industrial cayó 3% mensual y 4,5% interanual en septiembre, y la industria se encamina así a cerrar el año en rojo. "La actividad industrial se encamina a cerrar el año en caída con algunas excepciones sectoriales", señalaron desde el centro de estudios FIEL.
RUMBO AL ROJO ANUAL
De mal en peor: La industria, el camino inverso de 2025 y una crisis cada vez más profunda
La actividad industrial cayó nuevamente un 3% mensual y 4,5% interanual en septiembre y se ubica apenas por encima de los niveles del año pasado, los peores desde 2002.
La fundación señaló que el desplome registrado el mes pasado recorta la mejora acumulada en los primeros nueve meses a solo 0,6% arriba en la comparación con el mismo periodo del año pasado. Se trata de un dato desalentador si se tiene en cuenta que en 2024 la industria se derrumbó 9,4% interanual, su peor caída desde la crisis de 2002, según el IPI que mide el Indec.
En este sentido, en el tercer trimestre de 2025 la actividad industrial cayó 3% contra el mismo periodo de 2024, mientras que en la medición contra el segundo trimestre de este año el descenso es de 2,7%.
La situación por sector
Según el informe de FIEL, los mejores desempeños de actividad lo registraron la refinación de petróleo y la producción de alimentos y bebidas.
Pero mencionaron también que "dos de las ramas con crecimiento superior al promedio en la primera parte de 2025 mostraron un retroceso en la comparación con el año anterior", en referencia al sector de los minerales no metálicos y la industria automotriz.
En referencia al primer caso, destacaron que "el ligero avance de los despachos de cemento por el aporte de las ventas a granel, moderó la caída del bloque arrastrado por el retroceso de otros insumos".
En tanto, "la rama automotriz encadenó un trimestre de caída en la comparación interanual combinando en septiembre una contracción en la producción de automóviles con un avance en la de utilitarios". Sobre esto, explicaron que "la debilidad que ha mostrado la rama en los meses recientes responde al cese de la producción de modelos y la reconversión de las líneas de producción".
En el caso de la metalmecánica se observan caídas generalizadas, con la excepción de algunas plantas dedicadas a la maquinaria agrícola y autopartes.
En lo que va del año, acumula una baja de 2,3% contra los primeros nueve meses del año pasado.
Por último, la rama de los químicos y plásticos registró una importante contracción en la comparación interanual "a partir del freno de actividades entre los químicos básicos, una baja en la producción de jabones y detergentes, y otra profunda caída en la producción de neumáticos".
