Las atajadas monumentales de Facundo Cambeses que evitaron una goleada a Racing

G3RH0xEWoAAL8sv Cambeses jugó algunos minutos ante Puerto Rico e hizo su debut con la camiseta de la Selección @RacingClub

Esta noche, ante Flamengo, detuvo una y otra vez los ataques del Mengao dejando atajadas para el recuerdo. Nadie sabe qué sucederá en el futuro de esta llave y mucho menos en el de la Copa Libertadores, pero si Racing llega lejos las salvadas de Cambeses asumirán otra relevancia.

Incluso tuvo una muy buena respuesta en la jugada del gol de Flamengo. Le tapó un mano a mano a Bruno Henrique, pero la pelota dio en su pecho y el rebote le quedó a Carrascal, que pateó y dio en el cuerpo de Marcos Rojo. La pelota se metió y fue gol en contra.

Pero más allá del tanto del Mengao, le sacó disparos a De Arrascaeta, Pedro y, la mejor, a Samuel Lino.

Fue la única forma de vulnerar a un arquero que fue figura. La semana que viene, en el Cilindro de Avellaneda, la Academia tiene la revancha de la vuelta para alcanzar la final de la Copa Libertadores.

VIDEO: las salvadas de Cambeses que mantuvieron a Racing con vida

Lo tuvo el Mengao, pero Cambeses actuó rapidamente.









LO TUVO DE NUEVO FLAMENGO. SIGUE 0 A 0 EL PARTIDO





¡¡¡TAPADÓN DE CAMBESES ANTE UN REMATE DE DE ARRASCAETA!





Gol del Mengao. Gana Flamengo 1-0 en el Maracaná.









