Facundo Cambeses fue la figura de Racing en la derrota de su equipo ante Flamengo. En el mítico Estadio Maracaná, la Academia cayó por 1 a 0 ante el conjunto brasileño y se trajo un resultado desfavorable en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.
FIGURA EN EL MARACANÁ
Las atajadas monumentales de Facundo Cambeses que evitaron una goleada a Racing
Facundo Cambeses mantuvo el arco en cero todo lo que pudo. Si no hubiese sido por él, Racing podría haberse vuelto del Maracaná con más goles encima.
No fue una buena noche de Racing. Se enfrentaba ante un rival que es candidato, sí; se enfrentaba ante un rival con billetera europea, también; incluso se enfrentaba sabiendo que estaba disminuido físicamente por las molestias físicas de algunos de sus jugadores. Sin embargo, careció del orden suficiente para aguantar los avances del Flamengo y no tuvo lucidez para construir ataques.
"Demostró por qué Scaloni lo llevó a la Selección": Costas elogió a Cambeses
No hubo puntos altos en Racing. No los hubo, a excepción de Facundo Cambeses. El arquero de la Academia tuvo un partido excepcional, erigiéndose como figura de su equipo y salvándolo en reiteradas ocasiones. Evitó, de hecho, que el conjunto argentino se fuera goleado de Brasil.
"Hoy demostró por qué Scaloni lo llevó a la Selección", dijo Gustavo Costas sobre él en la conferencia de prensa post partido. El guardameta, que ya desde hace varios partidos se ganó la titularidad para reemplazar a un Gabriel Arias capitán del equipo pero de bajo nivel, le ha devuelto la confianza al DT e incluso fue un poco más allá: se ganó la convocatoria a la Selección Argentina en la última doble fecha FIFA de amistosos.
Hasta llegó a jugar un puñado de minutos en el sencillo partido que la Albiceleste disputó ante Puerto Rico.
Esta noche, ante Flamengo, detuvo una y otra vez los ataques del Mengao dejando atajadas para el recuerdo. Nadie sabe qué sucederá en el futuro de esta llave y mucho menos en el de la Copa Libertadores, pero si Racing llega lejos las salvadas de Cambeses asumirán otra relevancia.
Incluso tuvo una muy buena respuesta en la jugada del gol de Flamengo. Le tapó un mano a mano a Bruno Henrique, pero la pelota dio en su pecho y el rebote le quedó a Carrascal, que pateó y dio en el cuerpo de Marcos Rojo. La pelota se metió y fue gol en contra.
Pero más allá del tanto del Mengao, le sacó disparos a De Arrascaeta, Pedro y, la mejor, a Samuel Lino.
Fue la única forma de vulnerar a un arquero que fue figura. La semana que viene, en el Cilindro de Avellaneda, la Academia tiene la revancha de la vuelta para alcanzar la final de la Copa Libertadores.