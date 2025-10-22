Hubo notas individuales en TN(el canal que habitualmente genera el debate final antes de los comicios): asistieron el oficialista Diego Santilli y los opositores Ricardo López Murphy, Florencio Randazzo, Claudio Turco García, Graciela Ocaña, Manuela Castiñeira, Fernando Burlando, Hernán Reyes,
BAJO RATING EN EL CIERRE DE CAMPAÑA
¿Por culpa de Flamengo-Racing o por la falta de debate entre los candidatos?
Bajas mediciones de rating en señales de noticias. ¿La gente prefirió ver las semis de la Libertadores o faltó un show final con debate entre los candidatos?
Por ejemplo, en 2023, el encuentro entre los aspirantes a vicepresidentes Agustín Rossi y Victoria Villarruel tuvo 8 puntos de rating.
Hubo candidatos pero faltó el debate y también el rating
En lugar de cruces entre los aspirantes, se vieron notas individuales que terminaron siendo poco interesantes:
Diego Santilli (La Libertad Avanza): “Asumí en medio de una situación muy complicada y trató de revertir una derrota durísima que sufrimos en el mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires”.
Florencio Randazzo (Provincias Unidas): “la grieta es beneficiosa para los 2 partidos que la proponen pero muy mala para la gente. Vamos a salir de esa opción, de esa trampa. No somos un grupito chico de provincias, somos la futura mayoría de la Argentina”.
Claudio Turco García (Integrar): “el club de barrio me salvó la vida. Me dio el agua caliente que no tenía en mi casa y me daban un sándwich para poder comer. Vamos a sacar una ley para sacar los chicos de la calle y llevarlos a esas instituciones”.
Graciela Ocaña (Ciudadanos Unidos): “ estamos construyendo un espacio que exista entre los levanta manos libertarios y la oposición salvaje que representa el kirchnerismo. Siento vergüenza ajena cuando veo las sesiones del Congreso Nacional”.
Ricardo López Murphy (Alianza Potencia): “ vamos a votar en una elección parlamentaria donde escogemos lo que mejor nos representa. En una ejecutiva optamos por el menos malo. Son 2 cosas muy distintas. Acompañé en el Congreso todo lo que me pareció positivo y me opuse a todo lo que me parecía inconveniente”.
Fernando Burlando (Propuesta Federal): “frente a la situación de jubilados, discapacitados y salarios pobres, me parece obsceno que le den cientos de millones de pesos a los partidos políticos para que hagan campaña. Yo hice todo por redes sociales, no gasté un solo peso”.
Manuela Castiñeira (Nuevo Más) : “ propongo que el salario mínimo sea de 2 millones de pesos (de bolsillo) porque se puede pagar esa cifra y porque la canasta básica cuesta hoy 1,9 millones”.
Hernán Reyes (Coalición Cívica): “la historia se repite con el pensamiento binario. Se siguen degradando las instituciones. A la corrupción hay que enfrentarla con la honestidad y las manos limpias”.