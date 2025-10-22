Chainsaw Man llega a los cines de Argentina: La película de anime más esperada del 2025

Acción que justifica la pantalla grande

El clímax compensa la espera con una secuencia de acción que aprovecha cada centímetro de la pantalla grande. Efectos visuales impresionantes, música rock de Kensuke Ushio y una coreografía de combate frenética convierten el final en un verdadero espectáculo.

image

La crítica especializada le otorgó una calificación de B+, destacando que funciona como una de las mejores expansiones cinematográficas recientes del anime japonés.

Eso sí: no es recomendable para quienes no vieron la primera temporada, ya que la trama arranca directamente donde quedó la serie.

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La nueva miniserie de 8 episodios que se lleva todos los elogios

La adictiva miniserie de 10 episodios que todos devoran en un día

La miniserie de 8 episodios que mezcla humor y misterio de forma épica

La serie increíblemente entretenida que todos los críticos recomiendan