La franquicia de anime que causó sensación en 2022 regresa con "Chainsaw Man — The Movie: Reze Arc", una secuela que eleva la apuesta con animación de altísima calidad y una trama centrada en el primer amor de Denji, el protagonista capaz de convertir su cabeza en una motosierra. Y sí, estará en carteleras de Argentina.
UNA EPOPEYA ENORME
Chainsaw Man llega a los cines de Argentina: La película de anime más esperada del 2025
Chainsaw Man, el anime más exitoso del momento, regresa con una película que combina una historia de amor agridulce con combate. Sí, en cines de Argentina.
Una apuesta arriesgada que funciona para Argentina
Producida por el reconocido estudio MAPPA, la película apuesta por un ritmo más pausado que otras producciones del género. Durante la primera hora, el foco está puesto en la relación entre Denji y Reze, una joven barista que aparece en su vida cuando él más lo necesita. Las citas en cafeterías y los momentos de complicidad adolescente ocupan tanto espacio como las batallas sangrientas que caracterizan a la serie.
Lo sorprendente de esta adaptación es que tarda 60 minutos en mostrar la primera transformación del protagonista. Mientras otras películas de anime priorizan la acción no-stop, "Chainsaw Man" confía en sus personajes y dedica tiempo a construir una historia de amor creíble y emotiva.
El director Tatsuya Yoshihara logra equilibrar romance y violencia sin que ninguno opaque al otro. Los actores de voz Kikunosuke Toya y Reina Ueda transmiten con autenticidad la inmadurez y ternura de dos adolescentes explorando sus primeros sentimientos.
Acción que justifica la pantalla grande
El clímax compensa la espera con una secuencia de acción que aprovecha cada centímetro de la pantalla grande. Efectos visuales impresionantes, música rock de Kensuke Ushio y una coreografía de combate frenética convierten el final en un verdadero espectáculo.
La crítica especializada le otorgó una calificación de B+, destacando que funciona como una de las mejores expansiones cinematográficas recientes del anime japonés.
Eso sí: no es recomendable para quienes no vieron la primera temporada, ya que la trama arranca directamente donde quedó la serie.
