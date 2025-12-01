El peor noviembre en 10 años para la liquidación de dólares del campo según la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) por embarques previamente programados y la actividad de molienda vinculada a la suspensión de retenciones. El Banco Central no habría comprado divisas.
EN NOVIEMBRE
Se registró el peor ingreso de dólares del campo en 10 años y ¿sin compras del BCRA?
Según CIARA y CEC, el campo liquidó en noviembre el menor nivel de dólares para ese mes en los últimos 10 años y el Banco Central no había comprado divisas.
Noviembre negro para la liquidación del campo
Según CIARA-CEC, las liquidaciones agropecuarias alcanzaron los US$760 millones en noviembre, con una baja del 32% respecto de octubre, aunque evidenciando un incremento del 24% en el acumulado anual comparado con el mismo período de 2024.
Según el informe difundido este lunes 1/12 por las entidades del sector, hubo una baja del 61,98% interanual en noviembre. En el mismo mes de 2024 se habían liquidado US$ 1.999 millones.
La baja se debe a las retenciones cero que impuso el Gobierno para hacerse de divisas en el marco de la turbulencia cambiaria preelectoral y el anticipo de divisas explican el derrumbe de noviembre y la liquidación récord de septiembre de US$ 7.000 millones.
Por eso, en octubre la liquidación cayó a U$S 1.117 millones y en noviembre a U$S 759,7 millones, el peor noviembre en 10 años después de los U$S 450 millones de 2015 en la gestión de Cristina Kirchner.
“El mes de noviembre se caracterizó por la ejecución de embarques de granos y procesamiento de molienda para exportación posterior derivados del régimen especial del Decreto 682/2025 (suspensión temporal de derechos de exportación). El ingreso de divisas del mes es el resultado del anticipo de las mismas en septiembre”, dijo CIARA-CEC en su informe.
Expectativa por el trigo y sin compas del Banco Central
Tras el derrumbe de la liquidación de noviembre, hay mucha expectativa por la liquidación de divisas de la cosecha de trigo, donde se proyectan más de 25 millones de toneladas, lo que significa una marca histórica para el cereal.
Se exportarán casi 20 millones de toneladas de trigo lo que generaría unos US$ 3.500 millones.
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, en base a los datos preliminares de la agencia marítima NABSA, durante noviembre se embarcarían 1,2 millones de toneladas de trigo, dos veces y media el volumen del año pasado a esta altura.
Por otro lado, el economista Christian Buteler informó desde su cuenta personal de X que el Banco Central no compró dólares en noviembre, lo que significa que la entidad sigue sin cumplir la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de recomponer reservas.
--------------
