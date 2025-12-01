Se registró el peor ingreso de dólares del campo en 10 años y ¿sin compras del BCRA?

“El mes de noviembre se caracterizó por la ejecución de embarques de granos y procesamiento de molienda para exportación posterior derivados del régimen especial del Decreto 682/2025 (suspensión temporal de derechos de exportación). El ingreso de divisas del mes es el resultado del anticipo de las mismas en septiembre”, dijo CIARA-CEC en su informe.

Expectativa por el trigo y sin compas del Banco Central

Tras el derrumbe de la liquidación de noviembre, hay mucha expectativa por la liquidación de divisas de la cosecha de trigo, donde se proyectan más de 25 millones de toneladas, lo que significa una marca histórica para el cereal.

Se exportarán casi 20 millones de toneladas de trigo lo que generaría unos US$ 3.500 millones.

image El posteo de Buteler con las compras históricas del BCRA. https://x.com/cbuteler/status/1994515399527076083

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, en base a los datos preliminares de la agencia marítima NABSA, durante noviembre se embarcarían 1,2 millones de toneladas de trigo, dos veces y media el volumen del año pasado a esta altura.

Por otro lado, el economista Christian Buteler informó desde su cuenta personal de X que el Banco Central no compró dólares en noviembre, lo que significa que la entidad sigue sin cumplir la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de recomponer reservas.

