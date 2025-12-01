Telefe vs El Trece: Shakira cabeza a cabeza con el debut de "Las Chicas de la Culpa"

image

Telefe y el poder de una estrella global

Del otro lado, Marley estuvo en Chile mostrando el backstage de la gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" y entrevistando a Shakira, que adelantó detalles de sus shows en Buenos Aires y se mostró muy cercana: "La historia de amor más larga que he tenido fue con mi público". También habló de su separación y cómo transformó el dolor en arte.

image Marley entrevistó a Shakira desde Chile, mostrando el backstage y detalles de su gira, alcanzando un pico de 9,9 puntos.

El especial de Telefe llegó a pico de 9,9 puntos, liderando la franja y dejando claro que la música y las estrellas mundiales siguen siendo un imán para la audiencia. La cobertura incluyó el backstage, momentos íntimos y diálogo relajado con Marley, algo que la gente valoró tanto como el humor de El Trece.

La noche dejó varias conclusiones: El Trece mostró que "Las chicas de la culpa" pueden sostener un formato propio y sorprender, mientras que Telefe confirmó que Shakira todavía mueve multitudes. Cuando hay contenido atractivo, la gente aparece, sin trucos ni exageraciones, y la competencia se disfruta de principio a fin.

