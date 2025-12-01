Este domingo la tele abierta volvió a poner en juego toda su artillería: El Trece estrenó "Las Chicas de la Culpa" y la audiencia no dejó de mirar, entre risas y sorpresas. Del otro lado, Telefe charló con Shakira desde Chile y dejó a todos expectantes sobre qué prepara para Buenos Aires, en un mano a mano que nadie quería perderse.
PULSEADA EN PRIME TIME
Telefe vs El Trece: Shakira cabeza a cabeza con el debut de "Las Chicas de la Culpa"
Este domingo, El Trece estrenó "Las Chicas de la Culpa" mientras Telefe apostaba a Shakira. ¿Quién ganó en esta noche de alta competencia televisiva?
Las Chicas de la Culpa llegaron para romperla en El Trece
Después de años de esperar y probar distintos pilotos, Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias finalmente llevaron su humor teatral a la tele abierta, con la producción de Adrián Suar, que tenía claro que este fenómeno tenía que saltar del escenario al living de los argentinos. El primer especial arrancó a las 21.10 y alcanzó un piso de 7,3 puntos de rating, un número sólido para un estreno en un horario complicado (según Kantar Ibope Media).
El programa (mezcla de humor, improvisación, juegos y entrevistas), venía con la química que ya tenían en el teatro y que lograron trasladar al estudio. Arrancaron con un sketch arriba de un auto, donde se reían de los nervios del debut, y luego recibieron al público con una escenografía cálida, llena de colores anaranjados y rosados.
Guinzburg bromeó sobre la promo del ciclo: "Estamos muy felices de estar acá… Estos son especiales. ¿Vieron la promo que salió? Se ve que Suar pagó lo de la IA para Pergolini y lo quiere usar todo el tiempo. Entonces nos la hicieron con eso pero, la verdad, no nos parecemos demasiado".
El primer invitado fue el mismísimo Adrián Suar, que se bancó preguntas incómodas con humor, desde su vida privada hasta rumores de tríos con Gustavo Bermúdez, que negó. La complicidad con las chicas quedó clara, aunque el especial quedó segundo en la franja con 6,1 puntos, detrás de Telefe.
Telefe y el poder de una estrella global
Del otro lado, Marley estuvo en Chile mostrando el backstage de la gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" y entrevistando a Shakira, que adelantó detalles de sus shows en Buenos Aires y se mostró muy cercana: "La historia de amor más larga que he tenido fue con mi público". También habló de su separación y cómo transformó el dolor en arte.
El especial de Telefe llegó a pico de 9,9 puntos, liderando la franja y dejando claro que la música y las estrellas mundiales siguen siendo un imán para la audiencia. La cobertura incluyó el backstage, momentos íntimos y diálogo relajado con Marley, algo que la gente valoró tanto como el humor de El Trece.
La noche dejó varias conclusiones: El Trece mostró que "Las chicas de la culpa" pueden sostener un formato propio y sorprender, mientras que Telefe confirmó que Shakira todavía mueve multitudes. Cuando hay contenido atractivo, la gente aparece, sin trucos ni exageraciones, y la competencia se disfruta de principio a fin.
