El 2025 no fue buen año para El Trece teniendo en cuenta que ha sido superado por Telefe y Adrián Suar lo tiene en cuenta. Por eso además del arribo de Moria Casán para hacerle frente a Georgina Barbarossa y el debut de Tarde o temprano con María Belén Ludueña, que no levanta vuelo, sumarán un nuevo programa.
¿PERSEVERA Y TRIUNFARÁS?
Tras varios golpazos: Adrián Suar se mostró optimista con la nueva apuesta de El Trece
Adrián Suar no quiere perderle pisada a Telefe y habló del nuevo programa conducido por Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias.
Se trata de Las chicas de la culpa, una propuesta teatral que pasará a la pantalla chica en busca de entretener y divertir a los televidentes de la mano de Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias en un formato especial de cuatro emisiones que saldrá los domingos a partir de las 21 horas. De esta manera tratarán de posicionar más los contenidos en las nuevas plataformas y además restarle audiencia a Por el mundo que lidera Marley en el canal de las pelotas.
Asimismo, reveló que fue el primer invitado y contó que la nota que le hicieron lejos estuvo de ser cuidada: "Me dieron duro pero bien, con humor. A mí me gusta estar en un programa donde voy como invitado donde, con buenas armas, podés ir y venir. A mí me divierte".
Adrián Suar puso el pecho por El Trece
Es preciso recordar que hace algunos días Adrián Suar salió a hablar en representación de El Trece luego de que la China Suárez apuntara contra su expareja Benjamín Vicuña quien formará parte de la pantalla en el verano.
El actor chileno habló con el ciclo Sálvese quien pueda encendió las alarmas en la señal de la que formará parte durante el próximo verano al expresar molesto: "No entiendo que se haga en El Trece, con tanta difusión. Estoy triste".
Tras la explosiva declaración, la prensa fue en busca de la palabra del histórico productor quien evitó entrar en conflicto aunque aseguró que tomará cartas en el asunto para evitar polémicas. Si bien aclaró que "no hay enojo con Benja", posteriormente sumó: "Hablaré con Benja, es amigo".
"No estoy al tanto del enojo de Benja, por eso me sorprendiste. No, no estaba al tanto", le explicó a uno de los cronistas que le preguntó acerca de la reacción del artista que no dejó dudas al respecto de su malestar con la decisión tomada de fomentar las declaraciones de su expareja y madre de dos de sus hijos.
