Tras varios golpazos: Adrián Suar se mostró optimista con la nueva apuesta de El Trece

Asimismo, reveló que fue el primer invitado y contó que la nota que le hicieron lejos estuvo de ser cuidada: "Me dieron duro pero bien, con humor. A mí me gusta estar en un programa donde voy como invitado donde, con buenas armas, podés ir y venir. A mí me divierte".

Adrián Suar puso el pecho por El Trece

Es preciso recordar que hace algunos días Adrián Suar salió a hablar en representación de El Trece luego de que la China Suárez apuntara contra su expareja Benjamín Vicuña quien formará parte de la pantalla en el verano.

El actor chileno habló con el ciclo Sálvese quien pueda encendió las alarmas en la señal de la que formará parte durante el próximo verano al expresar molesto: "No entiendo que se haga en El Trece, con tanta difusión. Estoy triste".

Tras la explosiva declaración, la prensa fue en busca de la palabra del histórico productor quien evitó entrar en conflicto aunque aseguró que tomará cartas en el asunto para evitar polémicas. Si bien aclaró que "no hay enojo con Benja", posteriormente sumó: "Hablaré con Benja, es amigo".

"No estoy al tanto del enojo de Benja, por eso me sorprendiste. No, no estaba al tanto", le explicó a uno de los cronistas que le preguntó acerca de la reacción del artista que no dejó dudas al respecto de su malestar con la decisión tomada de fomentar las declaraciones de su expareja y madre de dos de sus hijos.

