Finalmente Beto Casella confirmó que se irá de El Nueve y de ese modo quien quedará a cargo de Bendita será su histórica panelista Edith Hermida. Sin embargo, hasta el momento había incertidumbre sobre quiénes serían los que se harían cargo de la nueva conformación pero Ángel de Brito lo aclaró.
¿FIN DE CICLO?
Bendita 2026: Revelaron quiénes acompañarán a Edith Hermida en el rearmado del programa
Ángel de Brito fue quien detalló qué comunicadores estarán en el nuevo Bendita luego de que se produzca la salida de Beto Casella de El Nueve.
Mediante su cuenta personal de X, el conductor de LAM reveló que los que intentarán mantener en pie el gran público que el programa supo cosechar a lo largo de los años serán: Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke, Aníbal Pachano y Guillermo Barrios, más algunos que serán rotativos.
La salida del conductor será el viernes 19 de diciembre mientras que la renovación será a partir del lunes 22. De esa manera, las autoridades del canal comenzarán un período de analisis con el fin de determinar si es viable el hecho de continuar con el aclamado ciclo televisivo sin su principal figura.
Es preciso recordar que el comunicador continuará su carrera en América TV donde estará con algunos de sus compañeros que decidieron acompañarlo en la nueva apuesta como por ejemplo son los casos de Horacio Pagani y Any Ventura.
Ángel de Brito desafió a Beto Casella y se salió con la suya
Es preciso recordar que el primero en asegurar que Beto Casella seguiría su trayectoria televisiva en América TV fue Ángel de Brito.
Enojado con su colega, quien dejará la pantalla de El Nueve aprovechó una de las emisiones para aclarar que no estaba definido aunque posteriormente lo reconoció.
En ese entonces su colega dio una entrevista para el programa de streaming Ya fue todo y lejos de retractarse duplicó la apuesta al expresar: "Está muy sensible Beto. Es información, nada más".
"Es la ley del periodismo, no sé por qué está tan sensible", agregó más tarde y apeló a la ironía para deslizar que el enojo del periodista se produjo debido a que al abandonar Bendita dejará de trabajar con su histórica panelista Edith Hermida. "Debe estar nervioso en el desarraigo", tiró picante.
