Bendita 2026: Revelaron quiénes acompañarán a Edith Hermida en el rearmado del programa

Enojado con su colega, quien dejará la pantalla de El Nueve aprovechó una de las emisiones para aclarar que no estaba definido aunque posteriormente lo reconoció.

En ese entonces su colega dio una entrevista para el programa de streaming Ya fue todo y lejos de retractarse duplicó la apuesta al expresar: "Está muy sensible Beto. Es información, nada más".

"Es la ley del periodismo, no sé por qué está tan sensible", agregó más tarde y apeló a la ironía para deslizar que el enojo del periodista se produjo debido a que al abandonar Bendita dejará de trabajar con su histórica panelista Edith Hermida. "Debe estar nervioso en el desarraigo", tiró picante.

