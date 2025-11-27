Pamela David es uno de los rostros más conocidos de América TV y hace años que lleva adelante su programa en esta señal. Tras los movimientos que hubo en Telefe en las últimas semanas, mucho se habló del pase de la conductora al canal de las tres pelotas. La misma rompió el silencio en redes sociales.
¿SE VA?
Pamela David confesó lo que todos querían saber sobre su pase a Telefe
Pamela David respondió finalmente si se irá de América TV para comenzar un nuevo ciclo en Telefe. Una respuesta contundente.
Son tiempos de cambios para Telefe tras la venta del canal a Gustavo Scaglione, quien también pertenece al grupo América junto a Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt. Todo esto despertó los rumores de un posible pase de la conductora y esposa de Vila al "canal de la familia".
Pamela David rompió el silencio sobre su pase a Telefe
Fue en el programa Mediodía bien arriba, de Carlos Monti, donde salió a la luz el rumor de un traspaso de Pamela David a Telefe. Hoy en día América y el canal de las pelotas están mucho más conectados de lo que se cree. Tras la venta habría movimiento en cuanto a programación y conductores. ¿Pamela cambia de pantalla?
"Nueva gestión. Agustín Vila llevará a Pamela David y a Sabrina Rojas a la pantalla de Telefe", indica el tweet publicado por la cuenta Plus Rating. Ante esto, la conductora de América TV tuvo una respuesta firme que puso fin, al menos por ahora, a los rumores.
"No es cierto. Hablo por mí", indicó David en su cuenta de X (ex Twitter). Lo que se sabe es que los cambios en Telefe van a ser abruptos, pero por el momento la conductora no tiene pensado dejar su lugar preponderante en América TV donde supo construir su imagen y rating.
