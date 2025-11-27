Pamela David confesó lo que todos querían saber sobre su pase a Telefe

image Pamela David.

Pamela David rompió el silencio sobre su pase a Telefe

Fue en el programa Mediodía bien arriba, de Carlos Monti, donde salió a la luz el rumor de un traspaso de Pamela David a Telefe. Hoy en día América y el canal de las pelotas están mucho más conectados de lo que se cree. Tras la venta habría movimiento en cuanto a programación y conductores. ¿Pamela cambia de pantalla?