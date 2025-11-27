Otro banco se suma a las victimas del menor consumo (-$33.000 MM)

¿Qué vio el mercado?

Aunque el balance fue objetivamente malo, el mercado parece haber descontado desde antes buena parte del daño. La acción ya venía operando con cautela, y los inversores parecieron darle crédito al ajuste interno que el banco está realizando.

Entre los puntos que el mercado valoró:

La exposición al sector público cayó 6% QoQ , un recorte relevante en un año donde la deuda soberana volvió a generar volatilidad.

, un recorte relevante en un año donde la deuda soberana volvió a generar volatilidad. El crédito volvió a ganar protagonismo , representando ahora el 49% del activo (vs 32% un año atrás).

, representando ahora el 49% del activo (vs 32% un año atrás). El fondeo se reforzó con la emisión de la ON Clase G por US$130 millones , lo que impulsó 42% QoQ el financiamiento vía obligaciones negociables.

, lo que impulsó 42% QoQ el financiamiento vía obligaciones negociables. Los gastos administrativos bajaron, mostrando un esfuerzo de eficiencia operativa, pese al incremento extraordinario en indemnizaciones.

El resto —la caída del 84% en la medición a valor razonable, la presión del costo de fondeo, el salto en incobrables y el deterioro de la mora minorista— ya estaba en la narrativa del mercado.

El golpe duro del trimestre

La foto completa del 3Q25 muestra un banco tensionado:

Mora general: 3,19% vs 2,06% el trimestre previo

Mora de consumo: 4,3% vs 2,3%

Cargo por incobrables: +45% QoQ

Resultado financiero neto: -7% QoQ , castigado por un salto del 27% en el costo de fondeo y una baja del 24% en intereses por títulos públicos

, castigado por un salto del 27% en el costo de fondeo y una baja del 24% en intereses por títulos públicos Comisiones: -7% QoQ , con un desplome del 22% en tarjetas

, con un desplome del 22% en tarjetas Resultado VRR: -84% QoQ, afectado por los Dual y CER

Incluso con un ORI positivo por $4.703 millones y un impuesto a las ganancias que aportó $4.963 millones, el rojo final fue inevitable.

Galicia y Supervielle también ven sangre

La comparación no deja dudas: los tres bancos privados más relevantes atravesaron un trimestre muy complejo.

Galicia informó recientemente una pérdida de más de $87.000 millones , con caídas fuertes en rentabilidad y presión sobre su cartera.

informó recientemente una , con caídas fuertes en rentabilidad y presión sobre su cartera. Supervielle publicó un trimestre en rojo que superó los $50.000 millones, afectado por mayor morosidad y debilidad en ingresos.

En ese marco, el mercado podría estar tomando a Macro como parte de un fenómeno sectorial más que como un caso aislado.

Con esa lectura, el “rebote” o la suba de BMA parece apoyarse en que el castigo ya estaba incorporado en el precio, mientras que el deterioro está lejos de ser exclusivo del banco.

Banco Macro no está ni caro ni barato

El ratio precio/valor libro deja a BMA a mitad de tabla:

BMA: 1,63x

Galicia: 1,70x

BBVA: 1,59x

Supervielle: 1,51x

Esto sugiere que, si bien no está en precio de remate, tampoco se ubica entre los más caros. Con la suba del día, el papel da señales de que el mercado podría estar reconociendo un piso de corto plazo.

Más noticias en Urgente24:

Essen, Georgalos, Whirlpool, Dana, Loimar y PanPack soportan cierres y suspensiones

Hipócritas: ChatGPT asistió al suicidio de un menor y OpenAI se lavó las manos

Kicillof consiguió la media sanción para el Presupuesto 2026 y también la Ley Impositiva

"Rosca floja y estafador": La grave denuncia contra Roberto Funes Ugarte