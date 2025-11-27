Banco Macro (BMA) entregó un balance que coincide con el de Banco Galicia y otros que vendrán: la economia padece problemas de consumo. Pero el mercado cree en el potencial del Macro. La reacción del mercado fue el dato más inesperado: la acción subió 1,02% hasta $12.810, incluso después de mostrar una pérdida neta de $33.065 millones, un desplome notable frente a la ganancia de $158.466 millones del trimestre anterior.
3Q25 PARA EL OLVIDO
Otro banco se suma a las victimas del menor consumo (-$33.000 MM)
Pese a reportar una pérdida de $33.065 millones y mostrar el trimestre más tenso del año, la acción de Banco Macro sorprendió al mercado con una suba del 1,02%.
En un contexto donde Galicia y Supervielle también informaron números complicados, el movimiento alcista de BMA fue llamativo.
Mientras el banco exhibió un ROE de -2,6%, mayores incobrables, un salto fuerte en la morosidad y caída en ingresos por intereses, los inversores eligieron mirar más allá del golpe trimestral. Con un volumen operado que rondó los $62.830 millones, el papel mostró demanda sólida y dejó claro que parte del deterioro ya estaba en precio.
La paradoja de la acción de Macro
El precio del papel no dudó. La pantalla mostró:
- Último precio: $12.810
- Variación: +1,02%
- Máximo: $12.880
- Mínimo: $12.590
- Puntas firmes, con compradores activos en $12.810 y vendedores apenas por encima, en $12.860
La acción no solo evitó caer tras el balance: subió. Para un banco que acaba de reportar semejante deterioro, el movimiento es revelador.
¿Qué vio el mercado?
Aunque el balance fue objetivamente malo, el mercado parece haber descontado desde antes buena parte del daño. La acción ya venía operando con cautela, y los inversores parecieron darle crédito al ajuste interno que el banco está realizando.
Entre los puntos que el mercado valoró:
- La exposición al sector público cayó 6% QoQ, un recorte relevante en un año donde la deuda soberana volvió a generar volatilidad.
- El crédito volvió a ganar protagonismo, representando ahora el 49% del activo (vs 32% un año atrás).
- El fondeo se reforzó con la emisión de la ON Clase G por US$130 millones, lo que impulsó 42% QoQ el financiamiento vía obligaciones negociables.
- Los gastos administrativos bajaron, mostrando un esfuerzo de eficiencia operativa, pese al incremento extraordinario en indemnizaciones.
El resto —la caída del 84% en la medición a valor razonable, la presión del costo de fondeo, el salto en incobrables y el deterioro de la mora minorista— ya estaba en la narrativa del mercado.
El golpe duro del trimestre
La foto completa del 3Q25 muestra un banco tensionado:
- Mora general: 3,19% vs 2,06% el trimestre previo
- Mora de consumo: 4,3% vs 2,3%
- Cargo por incobrables: +45% QoQ
- Resultado financiero neto: -7% QoQ, castigado por un salto del 27% en el costo de fondeo y una baja del 24% en intereses por títulos públicos
- Comisiones: -7% QoQ, con un desplome del 22% en tarjetas
- Resultado VRR: -84% QoQ, afectado por los Dual y CER
Incluso con un ORI positivo por $4.703 millones y un impuesto a las ganancias que aportó $4.963 millones, el rojo final fue inevitable.
Galicia y Supervielle también ven sangre
La comparación no deja dudas: los tres bancos privados más relevantes atravesaron un trimestre muy complejo.
- Galicia informó recientemente una pérdida de más de $87.000 millones, con caídas fuertes en rentabilidad y presión sobre su cartera.
- Supervielle publicó un trimestre en rojo que superó los $50.000 millones, afectado por mayor morosidad y debilidad en ingresos.
En ese marco, el mercado podría estar tomando a Macro como parte de un fenómeno sectorial más que como un caso aislado.
Con esa lectura, el “rebote” o la suba de BMA parece apoyarse en que el castigo ya estaba incorporado en el precio, mientras que el deterioro está lejos de ser exclusivo del banco.
Banco Macro no está ni caro ni barato
El ratio precio/valor libro deja a BMA a mitad de tabla:
- BMA: 1,63x
- Galicia: 1,70x
- BBVA: 1,59x
- Supervielle: 1,51x
Esto sugiere que, si bien no está en precio de remate, tampoco se ubica entre los más caros. Con la suba del día, el papel da señales de que el mercado podría estar reconociendo un piso de corto plazo.
