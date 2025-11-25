Óscar Ruggeri opinó en ESPN sobre lo ocurrido en el partido entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata, y sus declaraciones le valieron quedar en el ojo de la tormenta. Gran parte del repudio surgió porque, horas antes, había sido noticia por el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, en medio de un clima ya cargado.
Mucho repudio por lo que dijo e hizo Óscar Ruggeri (por Chiqui Tapia)
Fin de semana movido en el fútbol argentino. Óscar Ruggeri en el centro de la polémica por lo que dijo en ESPN (y lo que hizo con Chiqui Tapia).
Son momentos en los que la gestión del fútbol argentino está bajo una mirada crítica, especialmente entre los aficionados, y por ello muchos eligieron colocarse en la vereda opuesta a la opinión expresada por Ruggeri.
Óscar Ruggeri y Estudiantes vs Rosario Central
Estudiantes de La Plata venció a Rosario Central el domingo 23 de noviembre, pero más allá de lo ocurrido en el partido, el gran revuelo llegó por el pasillo del Pincha.
Los futbolistas del equipo platense recibieron de espaldas a los del Canalla, y buena parte del mundo del fútbol celebró el gesto de los jugadores dirigidos por Eduardo Domínguez.
Sin embargo, uno de los que no aprobó esta actitud fue Óscar Ruggeri, que en ESPN la calificó como “una falta de respeto”.
El panelista de F90 comenzó diciendo: “Es una falta de respeto el pasillo de espaldas que hizo Estudiantes. Yo no habría aceptado pararme y darme vuelta. Primero porque pasa Di María, y yo a Di María le haría cien mil homenajes más.”
El ex campeón del mundo con la Selección Argentina continuó: “Por todas las que pasó, las que le hicieron pasar, lo que lloró, hasta que salió campeón con la Selección. A mí me parece raro todo esto. Yo como jugador no hubiese permitido que me digan que me tenía que dar vuelta.”
¿Qué había pasado con Chiqui Tapia?
Si bien siempre existen suspicacias en torno a ciertas decisiones de la AFA, este momento destaca por una oleada especialmente fuerte de cuestionamientos hacia la gestión de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.
Horas antes del episodio entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata, Lanús había conquistado la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, en una final decidida por penales. Allí estuvo presente el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y, además, como una de las “leyendas” invitadas por el Granate, se encontraba Óscar Ruggeri.
Tras la parada decisiva de Losada a Vitor Hugo, que selló el título para el equipo de Mauricio Pellegrino, el ex defensor abrazó a Tapia en plena celebración.
Horas más tarde, Ruggeri volvió a escena mediática con su comentario en ESPN, donde criticó a los futbolistas de Estudiantes por hacer el pasillo de espaldas a los jugadores de Rosario Central.
Muchos usuarios en redes sociales ataron cabos y relacionaron el abrazo con Tapia durante la celebración con la opinión que Ruggeri dio horas después en el programa conducido por Pollo Vignolo.
