Murió el intendente de Berazategui, Juan José Mussi

Juan José Mussi, intendente de Berazategui e histórico dirigente del PJ, falleció este lunes (24/11) a los 84 años. Las causas de su muerte no fueron informadas, pero trascendió que estaba internado desde la semana pasada. La noticia se dio a conocer en su cuenta de X.
Juan José Mussi, intendente de Berazategui e histórico dirigente del PJ, falleció a los 84 años. Cristina Kirchner y Axel Kicillof lo despidieron en redes.
24 de noviembre de 2025 - 15:03
Mussi había asumido su sexto mandato como intendente de Berazategui en 2023. Antes, había ejercido como ministro de Salud bonaerense; viceministro del Interior; secretario de Ambiente de la Nación, diputado provincial y concejal en Berazategui.
Mussi fue parte del gobierno de Cristina Kirchner, donde se desempeñó como Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable. CFK lo despidió en su cuenta de X:
Axel Kicillof también se expresó en X, donde calificó a Mussi como "compañero ejemplar, solidario y comprometido con los derechos de nuestro pueblo".
