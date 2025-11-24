Caída de consumo e importaciones: Essen también despide empleados

Economía estancada y desplome del consumo

El desplome del consumo que afecta a toda la Argentina impacta fuerte en Santa Fe: según el último informe del Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF), la economía provincial atraviesa un "período de ajuste significativo" y acumula seis meses consecutivos con mediciones mensuales a la baja.

El relevamiento, con datos de agosto, indica que la actividad económica santafesina agrupa una contracción del 1,1% desde que comenzó esta tendencia negativa en marzo.

El freno en la actividad se refleja con claridad en el mercado laboral y en el poder de compra. A partir de lo detallado por el escrito del CES, el número de puestos de trabajo registrados en Santa Fe cayó un 0,2% en agosto, impulsado por una retracción en el empleo privado. Por su parte, en la comparación interanual, el crecimiento fue de "apenas un 0,7%".

En línea con esto, la demanda laboral, que mide las expectativas de contratación de las empresas, volvió a caer y se ubicó en terreno negativo, con una baja del 5,5% mensual y del 5,9% interanual.

A este panorama se suma la contracción de las remuneraciones reales (salarios ajustados por inflación), que descendieron un 0,1% en el mes. Si bien continúan un 6,0% por encima del año anterior, el texto destaca una "marcada desaceleración".

Esta combinación de factores impacta directamente en el consumo. Las ventas en supermercados marcaron su cuarto desplome consecutivo, con un derrumbe del 1,6% en agosto. A nivel interanual, las ventas se encuentran un 3,0% por debajo del mismo mes de 2024.

"Electrónicos y artículos para el hogar", "Bebidas" "Artículos de limpieza y perfumería" y "Almacén", fueron los rubros que más se hundieron.

