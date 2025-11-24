Siguen los despidos en empresas de la Argentina por la caída del consumo y la apertura de importaciones. Ahora fue el turno de Essen, una de las marcas más famosas de ollas y sartenes, que despidió a 30 trabajadores de su planta de Venado Tuerto, en Santa Fe.
SANTA FE
Caída de consumo e importaciones: Essen también despide empleados
Essen despidió a 30 trabajadores de su planta de Venado Tuerto, en Santa Fe, por caída de consumo y reemplazo de parte de su producción por artículos chinos.
Según explicó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el recorte de 20 trabajadores directivos efectivos y 10 contratados a los que no se le renovó el contrato implica una disminución de 10% de la plantilla.
De acuerdo al gremio, el origen del conflicto se remonta a la decisión empresaria de reemplazar cerca del 45% de su producción local por componentes importados directamente desde China. Combinada con la fuerte caída de la demanda interna, esa estrategia paralizó líneas enteras de trabajo y derivó en la reducción de personal.
El secretario general de la UOM Venado Tuerto, Oscar Infante, sostuvo que la situación se siente todos los días en la planta: “Ha bajado la producción y los trabajadores lo ven en sus puestos de trabajo”.
La preocupación del sindicato va más allá de Essen. Infante advirtió que Corven, otra de las grandes empresas metalúrgicas de la región, también tendría en carpeta la cesantía de unos 40 trabajadores, lo que agrava el panorama laboral en el sur santafesino.
Economía estancada y desplome del consumo
El desplome del consumo que afecta a toda la Argentina impacta fuerte en Santa Fe: según el último informe del Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF), la economía provincial atraviesa un "período de ajuste significativo" y acumula seis meses consecutivos con mediciones mensuales a la baja.
El relevamiento, con datos de agosto, indica que la actividad económica santafesina agrupa una contracción del 1,1% desde que comenzó esta tendencia negativa en marzo.
El freno en la actividad se refleja con claridad en el mercado laboral y en el poder de compra. A partir de lo detallado por el escrito del CES, el número de puestos de trabajo registrados en Santa Fe cayó un 0,2% en agosto, impulsado por una retracción en el empleo privado. Por su parte, en la comparación interanual, el crecimiento fue de "apenas un 0,7%".
En línea con esto, la demanda laboral, que mide las expectativas de contratación de las empresas, volvió a caer y se ubicó en terreno negativo, con una baja del 5,5% mensual y del 5,9% interanual.
A este panorama se suma la contracción de las remuneraciones reales (salarios ajustados por inflación), que descendieron un 0,1% en el mes. Si bien continúan un 6,0% por encima del año anterior, el texto destaca una "marcada desaceleración".
Esta combinación de factores impacta directamente en el consumo. Las ventas en supermercados marcaron su cuarto desplome consecutivo, con un derrumbe del 1,6% en agosto. A nivel interanual, las ventas se encuentran un 3,0% por debajo del mismo mes de 2024.
"Electrónicos y artículos para el hogar", "Bebidas" "Artículos de limpieza y perfumería" y "Almacén", fueron los rubros que más se hundieron.
-----------
Otras noticias en Urgente24:
FF.AA.: César Milani corrige a Agustín Rossi y critica a Carlos Presti, ministro de Karina
Juan Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca
Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona
La miniserie de 8 capítulos que todos eligen para ver este fin de semana
Cisne verde: En nombre de 'El Jefe', el TG Carlos Presti es el nuevo Ministro de Defensa