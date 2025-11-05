INFORME BOLSA DE COMERCIO
Economía estancada: El consumo sigue siendo uno de los sectores más afectados
La economía de Santa Fe atraviesa un "período de ajuste significativo" y acumula seis meses consecutivos con mediciones mensuales a la baja.
El relevamiento, con datos de agosto, indica que la actividad económica santafesina agrupa una contracción del 1,1% desde que comenzó esta tendencia negativa en marzo.
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICA-SFE) registró una leve caída mensual del 0,2% en agosto. Si bien la comparación interanual todavía muestra un saldo positivo del 1,9% , el documento advierte sobre un "período de contracción" que retoma la situación de estancamiento de los últimos años.
La caída del empleo afecta al consumo en Santa Fe
El freno en la actividad se refleja con claridad en el mercado laboral y en el poder de compra. A partir de lo detallado por el escrito del CES, el número de puestos de trabajo registrados en Santa Fe cayó un 0,2% en agosto, impulsado por una retracción en el empleo privado. Por su parte, en la comparación interanual, el crecimiento fue de "apenas un 0,7%".
En línea con esto, la demanda laboral, que mide las expectativas de contratación de las empresas, volvió a caer y se ubicó en terreno negativo, con una baja del 5,5% mensual y del 5,9% interanual.
A este panorama se suma la contracción de las remuneraciones reales (salarios ajustados por inflación), que descendieron un 0,1% en el mes. Si bien continúan un 6,0% por encima del año anterior, el texto destaca una "marcada desaceleración".
Esta combinación de factores impacta directamente en el consumo. Las ventas en supermercados marcaron su cuarto desplome consecutivo, con un derrumbe del 1,6% en agosto. A nivel interanual, las ventas se encuentran un 3,0% por debajo del mismo mes de 2024.
"Electrónicos y artículos para el hogar", "Bebidas" "Artículos de limpieza y perfumería" y "Almacén", fueron los rubros que más se hundieron.
Sectores clave
El análisis sectorial muestra un panorama mixto, aunque con señales de alerta en rubros clave:
* Construcción: El consumo de cemento, un indicador líder del sector, volvió a registrar una caída mensual del 0,1%.
* Industria: La producción industrial mostró un leve incremento mensual del 0,5%.
* Inversión: El patentamiento de vehículos nuevos fue uno de los pocos rubros en alza, con una mejora del 3,2% mensual y un fuerte salto del 32,7% interanual.
* Recursos públicos: Los recursos tributarios provinciales cayeron un 0,3% mensual, principalmente por una menor llegada de fondos de la coparticipación nacional.
El informe concluye que "sectores clave como la industria y la construcción […] aún no logran encontrar una senda de recuperación sostenida" , y vincula la situación a la política macroeconómica nacional, que ha tenido "efectos negativos sobre la actividad económica".
Nuevo ciclo de contracción
El ICA-SFE redujo su variación interanual al 1,9%, mostrando un deterioro progresivo de la actividad económica provincial. De acuerdo con la Bolsa de Comercio, el comportamiento de los indicadores entre marzo y agosto de 2025 marca un nuevo ciclo de contracción, tras el repunte registrado entre marzo de 2024 y febrero de 2025.
El informe alerta que la política macroeconómica nacional, enfocada en la contención de la inflación y la estabilidad cambiaria, generó efectos negativos sobre la actividad productiva. En consecuencia, sectores clave como la industria y la construcción —grandes generadores de empleo— aún no logran consolidar una recuperación sostenida.
El documento concluye que la caída del empleo y la pérdida del poder adquisitivo siguen afectando el consumo interno, delineando un panorama en el que la economía santafesina vuelve a enfrentar un escenario de estancamiento, similar al de los últimos catorce años.
La crisis económica sigue dejando huellas preocupantes...
Más contenidos en Urgente24
La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo
El Trece se juega la última carta y paga cifras delirantes a un conductor: Quién negoció como un rey
Gustavo Scaglione contra Marcelo Tinelli: "Voy a ejecutarle todo, perdí la paciencia"
C. Córdoba 0 - Racing 0: agrio empate que aleja a la Academia de la Libertadores 2026
Bombazo: Desde A24 Juanita Tinelli denuncia a Gustavo Scaglione, accionista de América y Telefe