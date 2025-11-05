Economía estancada: El consumo sigue siendo uno de los sectores más afectados

A este panorama se suma la contracción de las remuneraciones reales (salarios ajustados por inflación), que descendieron un 0,1% en el mes. Si bien continúan un 6,0% por encima del año anterior, el texto destaca una "marcada desaceleración".

Esta combinación de factores impacta directamente en el consumo. Las ventas en supermercados marcaron su cuarto desplome consecutivo, con un derrumbe del 1,6% en agosto. A nivel interanual, las ventas se encuentran un 3,0% por debajo del mismo mes de 2024.

"Electrónicos y artículos para el hogar", "Bebidas" "Artículos de limpieza y perfumería" y "Almacén", fueron los rubros que más se hundieron.

Sectores clave

El análisis sectorial muestra un panorama mixto, aunque con señales de alerta en rubros clave:

* Construcción: El consumo de cemento, un indicador líder del sector, volvió a registrar una caída mensual del 0,1%.

* Industria: La producción industrial mostró un leve incremento mensual del 0,5%.

* Inversión: El patentamiento de vehículos nuevos fue uno de los pocos rubros en alza, con una mejora del 3,2% mensual y un fuerte salto del 32,7% interanual.

* Recursos públicos: Los recursos tributarios provinciales cayeron un 0,3% mensual, principalmente por una menor llegada de fondos de la coparticipación nacional.

El informe concluye que "sectores clave como la industria y la construcción […] aún no logran encontrar una senda de recuperación sostenida" , y vincula la situación a la política macroeconómica nacional, que ha tenido "efectos negativos sobre la actividad económica".

image

Nuevo ciclo de contracción

El ICA-SFE redujo su variación interanual al 1,9%, mostrando un deterioro progresivo de la actividad económica provincial. De acuerdo con la Bolsa de Comercio, el comportamiento de los indicadores entre marzo y agosto de 2025 marca un nuevo ciclo de contracción, tras el repunte registrado entre marzo de 2024 y febrero de 2025.

El informe alerta que la política macroeconómica nacional, enfocada en la contención de la inflación y la estabilidad cambiaria, generó efectos negativos sobre la actividad productiva. En consecuencia, sectores clave como la industria y la construcción —grandes generadores de empleo— aún no logran consolidar una recuperación sostenida.

El documento concluye que la caída del empleo y la pérdida del poder adquisitivo siguen afectando el consumo interno, delineando un panorama en el que la economía santafesina vuelve a enfrentar un escenario de estancamiento, similar al de los últimos catorce años.

