Santa Fe: La inflación volvió a subir y el empleo privado... en caída libre

* Pesca: -2,4%

* Explotación de minas y canteras: -0,8%

* Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: -0,4%

* Servicios comunitarios, sociales y personales: -0,3%

* Industrias manufactureras: -0,3%

Por su parte, seis sectores permanecieron estables: Enseñanza; Transporte, almacenamiento y comunicaciones; Servicios sociales y de salud; Suministro de electricidad, gas y agua; y Construcción.

En ese sentido, Pusineri indicó que "Estas variaciones muestran que la caída del empleo es generalizada, aunque algunos sectores logran mantener estabilidad o incluso crecer ligeramente".

Trabajo independiente, casas particulares e ingresos

El trabajo independiente tuvo un desplome del 11%, aunque con diferencias internas:

* Monotributistas comunes: +3,5%

* Autónomos: -3,9%

* Monotributistas sociales: -62%, afectados por cambios normativos.

En tanto, el empleo en casas particulares descendió 1,5% durante el mismo mes.

En relación a la remuneración nominal bruta promedio en junio de 2025 fue de $1.753.287, mientras que la mediana salarial se ubicó en $1.314.992, lo que refleja la brecha en la distribución de los ingresos dentro del sector privado registrado.

Inflación en alza (más alta que la nacional)

El nivel general del Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe registró en septiembre un incremento de 2,3%, con relación al mes anterior. La cifra es superior al promedio nacional que dio a conocer en los últimos días el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

Según el informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), la inflación interanual es del 32,3%, por encima de la nacional. En tanto, la variación acumulada en el 2025 es de 23,3%.

La inflación provincial de septiembre estuvo impulsada principalmente por los rubros Educación (3,5%) ue acumula una variación interanual de 53,8%, Transporte y comunicaciones (3,4%) traccionado por los incrementos en el transporte público de pasajeros (5,5%) y Otros bienes y servicios (2,9%) impulsado por los aumentos en artículos y servicios para el cuidado personal.

Lo siguen en importancia Vivienda y servicios básicos (2,4%) con foco en los alquileres (3,2%), Atención médica y gastos para la salud (2,4%), Alimentos y bebidas (2%) con incrementos significativos en frutas y verduras, Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,7%); Esparcimiento (1,4%) e Indumentaria (1%).

