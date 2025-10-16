¿Riesgo mufa?: Afirman que Javier Milei quiere ir a la final del Mundial Sub-20

RIESGOMUFAAFIRMANQUEJAVIERMILEIQUIEREIRALAFINALDELMUNDIALSUB20FOTO2 El presidente de la nación, Javier Milei, expresó su deseo de ir a ver el partido final del Mundial Sub20 de Chile que animarán Argentina y Marruecos.

La chicana de Argentina Sub20 a Colombia

En medio de la locura que vivieron los juveniles en el vestuario argentino, los chicos de la Sub 20 pusieron la canción “El ritmo que nos une”, de Ryan Castro y chicanearon a sus rivales colombianos.

Esta canción es un tema oficial que el conjunto colombiano patentó en la Copa América de Estados Unidos 2024, y de allí sale la controversia.

"PRENDA LA RADIO, ENCIENDA LA TELE..."



La cargada de #Argentina para #Colombia tras la clasificación a la final del Mundial Sub-20

La misma letra nombra referencias de los cafeteros en todo momento, por lo que los pibes la usaron para festejar el triunfo nacional.

Como era de esperarse, este gesto recorrió todas las redes sociales y se hizo viral al instante: mientras que en Argentina generó todo tipo de risas, en Colombia provocó repudio y enojo entre los fanáticos.

Las burlas de Argentina Sub20 a México y el anticipo de la final ante Marruecos

Los juveniles de Diego Placente protagonizaron un episodio similar el último sábado 11/10: pusieron la música del Chavo del 8 después de la victoria frente a México en los cuartos de final.

A su vez, los chicos de la Selección Argentina ya palpitaron la gran final, que se disputará el domingo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. “A Marruecos el domingo le vamos a ganar y la vuelta vamo' a dar”, cantaron, en medio de un alocado festejo en el vestuario.

La Albiceleste, que sueña con su séptima estrella en el Mundial de la categoría, avanzó a la final, donde chocará con Marruecos, que se impuso por 5-4 en los penales contra Francia luego de la igualdad por 1-1 en 120 minutos en la otra semifinal. El conjunto nacional quiere levantar el trofeo después de 18 años de sequía: la última coronación fue en Canadá 2007.

Todas las finales del Mundial Sub 20 que jugó la Selección Argentina

Argentina disputará una nueva final del Mundial Sub 20 tras vencer este miércoles a Colombia por 1-0 en el campeonato juvenil, llevado a cabo en Chile, donde deberá enfrentar a Marruecos.

El próximo domingo (19/10) desde las 20:00, el combinado albiceleste se medirá ante el elenco africano, que viene de eliminar a Francia en penales 5-4 tras igualar 1-1 en el tiempo regular, en busca de la séptima conquista de la categoría.

De esta manera, el combinado nacional en la Copa del Mundo Sub 20 cuenta con la presencia de figuras como Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

La primera conquista llegó en Tokio 1979 bajo la conducción de César Luis Menotti, quien armó un equipo plagado de estrellas como el ‘Diego’, Ramón Díaz y Juan Simón.

En el duelo por el título, la Selección Argentina se enfrentó a la Unión Soviética y logró dar vuelta un resultado que comenzó adverso tras el tanto de Igor Ponomarev. No obstante, Hugo Alves, Ramón Díaz y Maradona se cargaron el equipo al hombro y lograron revertir el marcador a un 3-1 final.

Por otro lado, en México 1983 el desenlace no sería el mismo. El combinado nacional cayó derrotado ante su rival de toda la vida, Brasil. Si bien los comandados por Carlos Pachamé habían hecho un campeonato brillante, el decisivo cotejo no fue el final deseado por los argentinos. Geovani Silva convirtió el único tanto de la partida y dejó con un mal sabor de boca a los hinchas albicelestes presentes en el Estadio Azteca.

Más adelante, en 1995 José Pekerman comenzaba la etapa más gloriosa del país en la categoría juvenil. Dieciséis años después, Argentina levantaba un nuevo título tras la derrota ante la ‘Canarinha’ y lograba cobrarse revancha de aquel encuentro.

Sin demasiadas figuras, pero con un juego colectivo notable, los criollos se impusieron por 2-0 con tantos de Leonardo Biagini, abrió el marcador a los 25’, y Francisco Guerreo, quien sentenció el partido a los 44’ del complemento.

Dos años más tarde, Argentina alcanzaba el tercer título en Malasia 1997 con un equipo que contaba con grandes figuras como Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Esteban Cambiasso, Diego Placente y Lionel Scaloni.

El rival en la final fue Uruguay en una nueva edición del clásico rioplatense. El cuadro charrúa se adelantó en el marcador con gol de Pablo García. Sin embargo, Cambiasso y Diego Quintana sellaron el triunfo por 2-1 en el Shah Alam Stadium para conseguir el bicampeonato.

El Mundial regresó al país en 2001 y Argentina continuaba dirigida por Pekerman. Con el especialista en las divisiones inferiores al mando, el combinado nacional consiguió un contundente 3-0 con tantos de Diego Colotto, Javier Saviola y Maximiliano Rodríguez para sumar el cuarto galardón a las vitrinas y hacerse con el primer puesto de máximos ganadores del certamen juvenil.

Ya en Países Bajos 2005, aparecía ante los ojos del mundo la extraordinaria figura de Lionel Messi, quien supo llevarse tanto del balón (mejor jugador del certamen) como el botín de oro (máximo goleador) y deslumbrar en el Mundial Sub 20.

Con cuatro goles en su haber, el astro argentino llegaba a la cita final ante Nigeria con la ilusión de conquistar un título con Argentina. Dos disparos desde el punto penal le valieron al rosarino para alcanzar los seis tantos y poner el 2-1 frente a los africanos.

Por último, Canadá 2007, bajo la dirección de Hugo Tocalli, sería similar a la anterior Copa del Mundo. Con un Sergio Agüero brillante, quien ya había dicho presente en Países Bajos, el elenco nacional se impuso por 2-1 ante República Checa en el BMO Field de Toronto luego de dar vuelta un cotejo que comenzó perdiendo.

Jugadores como Ángel Di María, Éver Banega, Sergio Romero y Federico Fazio fueron participes de las seis victorias y un empate de la Albiceleste, mientras que el “Kun” repitió lo hecho por Messi dos años antes. El surgido en Independiente se quedó con el premio al mejor jugador y al máximo goleador de la competición.

Argentina le ganó a Colombia y se clasificó a la final del Mundial Sub-20 tras 18 años

Argentina Sub-20 le ganó 1-0 a su par de Colombia, en Santiago de Chile, y se clasificó a la final del Mundial de la categoría que se disputa en el país trasandino.

En el partido disputado en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, el delantero Mateo Silvetti marcó el único gol del encuentro a los 27’ del complemento.

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanzó la final del Mundial Sub-20, algo que no se conseguía desde la edición de Canadá 2007 donde terminó siendo campeón ante República Checa. El partido definitorio para buscar su séptima Copa del Mundo será el próximo domingo (19/10) a las 20 horas ante Marruecos en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Por su parte, los de César Torres quedaron a las puertas de la final y deberán jugar el tercer puesto ante Francia el sábado a las 16 horas en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Embed - ARGENTINA 1 COLOMBIA 0: ¡SOMOS FINALISTAS DEL MUNDIAL SUB 20 2025!

