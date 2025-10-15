San Martín de Tucumán saca los botes: Sin ascenso, sin presidente y Campodónico en veremos

Durante el periodo previo a las elecciones, la Junta Fiscalizadora quedará a cargo de la administración del club hasta la asunción de las nuevas autoridades.

Las palabras de Mariano Campodónico tras la eliminación de San Martín de Tucumán

Antes de partir de Buenos Aires, Campodónico fue consultado sobre su futuro inmediato y prefirió la cautela. “Tengo contrato por un año. Si la dirigencia toma otra decisión, me lo hará saber. Mi sueño era dirigir este club y estoy feliz de estar acá”, manifestó el técnico.

Su silencio tras el regreso y las versiones que circularon en las primeras horas reflejan el clima de incertidumbre que se instaló en San Martín, en medio de una transición que promete cambios profundos.

SANMARTINDETUCUMANSACALOSBOTESSINASCENSOSINPRESIDENTEYCAMPODONICOENVEREMOSFOTO3 San Martín de Tucumán no logró el ascenso tras empatar con Deportivo Morón lo que derivó en la renuncia de su presidente y Mariano Campodónico quedó en duda.

Los antecedentes de San Martín de Tucumán

No es la primera vez que San Martín de Tucumán enfrenta una situación similar, ya que en 2012, Emilio Luque renunció a la presidencia apenas seis meses después de asumir, lo que derivó en una etapa de inestabilidad y nuevos comicios en 2013.

Más de una década después, la historia vuelve a repetirse en La Ciudadela, donde el “Santo” deberá reorganizar su conducción en medio de una nueva transición, con la mirada puesta en recuperar la confianza de sus hinchas y reconstruir el equipo para el campeonato que viene.

