Coloquio de IDEA: El mensaje de Milei antes de Luis Caputo, ante empresarios sin esperanzas

Reforma laboral

Frente a los empresarios, Manuel Adorni volvió a poner el foco en la desregulación laboral, anticipando la discusión que podría venir luego de las elecciones. "Las pymes son las que generan el 70% del trabajo argentino y las que también se encuentran más expuestas al riesgo laboral", afirmó Adorni. "Esto hace que tomen menos trabajadores, lo que golpea particularmente a los jóvenes argentinos. "Para remediar esto buscamos impulsar la negociación de los convenios colectivos de trabajo, adecuando los marcos contractuales a la realidad productiva y laboral actual, fomentando la negociación libre entre las cámaras y los sindicatos", anticipó.

En este sentido adelantó una de las posibles reformas en materia laboral:

tenemos como objetivo otorgar mayores libertades a la hora de pactar contratos laborales, ofreciendo, entre otras cosas, la posibilidad de fijar el contrato en la moneda en que ambas partes decidan, sin topes como los que existen en la actualidad. Si alguien quiere cobrar, por ejemplo, el 100% de su salario en dólares, va a poder hacerlo

"La intención es que los empresarios tengan incentivos para formalizar sus ingresos. Que puedan facturar más, competir más y contratar más mano de obra. Este es el país al que vamos. Queremos que las pymes puedan volverse grandes empresas y que las grandes empresas en Argentina se coman el mundo", arengó el vocero presidencial. "Para jugar tiene que haber reglas claras y un ambiente propicio. Nadie quiere jugar si es imposible ganar" afirmó Adorni, acoplándose al lema del Coloquio que en su edición 2025 es "Juega Argentina".

"La oposición cree que la economía va a crecer haciendo la danza de la lluvia. Todos esos caminos ya se probaron", afirmó y agregó: "Tenemos el desafío generacional de finalizar el cambio que hemos comenzado, y nunca más volver al pasado", poniendo el tono político de cara a las elecciones legislativas.

Unas elecciones, sobre las cuales hay pesimismo para el empresariado, que se inclina hacia una derrota del Gobierno en las urnas, pero que también pondrá atención en cómo pierde y con quién se sienta a negociar el día después.

Antes del discurso de Luis Caputo, la sensación negativa del empresario

luis-caputo-economia-deuda-acuerdojpg.webp Luis Caputo hablará a las 11.15 por videoconferencia.

La sensación es que la hipersensibilidad del mercado borra la poca estabilidad macro que llegaron a apreciar. "Más allá de los fundamentals, que están bien, el problema es de caja", consideró una voz del sector de los servicios y agregó: "Mucha gente está haciendo mucha plata de esto. Saben cuándo entrar y cuándo salir". Un CEO del rubro de los automóviles planteó que se trata de una dinámica creada por el propio Gobierno. "Son ellos mismos los que anuncian que van a viajar, que van a reunirse, que ahora llegan los detalles de Scott Bessent y, cuando el contenido no está, la reacción es completamente negativa".

Según publicó el sitio 'Perfil', en una charla de pasillo entre un empresario y un gestor de inversiones, uno de los interlocutores definió la actitud del equipo económico. "Se están volviendo adictos", planteó con énfasis en relación al financiamiento externo. "Pero el mercado no les da bola, es insostenible", respondió el hombre de negocios.

"Buen" rescate con posibilidad de ser mal administrado

Si bien el rescate de USA es visto con buenos ojos: "Es lo que te va a permitir tener una devaluación administrada, si es que tu plan es tocar el dólar", dijo una fuente del sector bancario, creen que no es suficiente a largo plazo y el ruido que generaron el martes las declaraciones de Donald Trump sobre el condicionamiento electoral sembró inquietudes en un círculo rojo que exige "deudas pagables" y rollover garantizado para continuar con sus negocios.

En términos de inversiones, el apoyo estadounidense es una señal, pero no un impulso concreto. La expectativa es que los sectores estratégicos, como la minería, el petróleo y gas, la tecnología y la agroindustria tengan futuro más allá de los vaivenes de la coyuntura. En particular, algunas industrias esperan cambios específicos, como los proyectos mineros que hacen lobby para derogar la Ley de Glaciares, que actúa como una barrera legal directa contra el avance en las zonas cordilleranas y el compre provincial, que les impide ampliar sus proveedores ante la necesidad de ampliar los ya existentes.

En el resto de los rubros, la esperanza es nula. "Hasta 2027 el consumo no se reactiva", determinó un empresario con vínculos en empresas estadounidenses. La lógica es que los proyectos por productividad hoy no ganan y que, por competitividad, están esperando las reformas que busca llevar adelante el Gobierno.

La inviabilidad de tasas al 200%

Un gran impedimento para los avances de la actividad, que señalaron distintas voces consultadas durante el primer día del Coloquio, es la volatilidad de las tasas de interés. "Hay empresas que entre ayer y hoy tomaron tasa en pesos a 200%. Es inviable, eso te frena todo", advirtió un CEO industrial.

Otro dirigente anticipó que el manejo del mercado de pesos que tiene el equipo económico no cambiaría incluso con un buen resultado en las elecciones legislativas. Según su análisis, no hay indicios de que el programa económico gire en una dirección que apunte a que el trade entre inflación y actividad priorice la productividad de la economía real en vez del nivel de precios que, opinaron los empresarios, tuvo una intención "100% electoralista".

