Barry Bennett cree en Santiago Caputo pero... quizás le falta información

santiago bennett Santiago Caputo y su patrocinador, Barry Bennett.

Los gobernadores

En el inicio de su mandato, Guillermo Francos, quien era ministro del Interior de Milei, convocó a gobernadores para construir una alianza que le concediera al Ejecutivo Nacional la fuerza suficiente para aprobar la 'Ley Bases'. En aquel comienzo, varios mandatarios provinciales acudieron al convite, con expectativas: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones).

No obstante, nunca se formalizaron los entendimientos. En varias ocasiones Luis Caputo priorizó sus restricciones presupuestarias, en otras faltó creatividad para fabricar escenarios de satisfacción mutua. En cualquier caso, el vínculo declinó, con pérdida de la credibilidad de Francos, algo que a casi nadie le pareció importante, comenzando por el propio Javier Milei. Increíble pero real.

De todos modos, con sucesivas negociaciones puntuales, La Libertad Avanza consiguió algunos éxitos, que no pudieron evitar derrotas más numerosas. Construir una coalición con gobernadores parecía interesante para las votaciones en el Senado, donde el vínculo líder local / legisladores se encuentra más consolidado que en Diputados, desde el propio texto constitucional. Sin embargo, el 2/3 de los presentes contra Milei se aglutinó mucho más fácil en el Senado que en Diputados... y no fue culpa de Victoria Villarruel.

Más adelante en el calendario, ocurrió un error muy visible de parte de Milei: al llegar el año electoral, en vez de utilizar la ocasión para establecer alianzas territoriales con las fuerzas partidarias de cada gobernador, él priorizó la organización local de La Libertad Avanza y evitó o impidió o se desinteresó por las coincidencias, con la excepción de Chaco y Entre Ríos, donde prevalecieron esfuerzos de los gobernadores a pesar de la Casa Rosada.

milei-gobernadores.jpg Otros tiempos... oportunidades perdidas.

En el capítulo siguiente nació Provincias Unidas (Córdoba, Santa Fe, Chubut, Santa Cruz, Jujuy, probablemente Chaco y Corrientes). Y desde Misiones, Oscar Herrera Ahuad (o sea Carlos Rovira) se declaró partidario de generar un grupo de diálogo (quizás Catamarca, Santiago del Estero... Tucumán... Río Negro). La Administración Milei nunca elaboró una política al respecto, convencido de que "en octubre vamos a teñir de violeta el mapa de la Argentina", según desafió Milei. Una bravata sin respaldo aritmético.

Los gobernadores hoy dicen: "El lunes 27 todo va a salir más caro que el domingo 26".

Por cierto que acordar con gobernadores que ganen resulta más oneroso que acordar con individuos que ni siquiera serán candidatos.

Entonces, mientras Santiago Caputo imagina cómo sumar individuos al proyecto de Milei, los gobernadores que se sienten victoriosos contra La Libertad Avanza pretenden cogobernar.

Bennett confía que el futuro embajador estadounidense Peter Lamela convencerá a algunos gobernadores, en particular a los de las provincias con recursos naturales que a USA le importa explorar / extraer. Sucede que el subsuelo es de las provincias, no de la Nación.

Sin embargo, todo luce ajetreado, difícil porque la oportunidad sigue siendo calva, y Milei perdió tiempo, poder y credibilidad. Reconstruirse no es sencillo, en parte por culpa del propio Milei.

De todo eso trata la elección del 26/10 y la interpretación que ocurra del resultado impactará en sus consecuencias.

Por momentos, Barry Bennet y Santiago Caputo tienen elucubraciones ramplonas de todo esto.

En algún análisis han prevalecido ideas mercantilistas que subestiman las exigencias de aquellos gobernadores que ya trabajan en grupo.

milei trump salvavidas Donald Trump y Javier Milei, según imagina Javier Milei. FOTO: xAI / Grok.

La historia

Santiago Caputo no estuvo en el inicio de La Libertad Avanza. Ramiro Marra lo presentó a Javier Milei cuando la historia ya había dado un par de pasos. Es cierto: fue instantánea la fascinación de Milei con Caputo, quien lo aprovechó tal como no lo hizo Iñaki Gutiérrez. Pero también lo es que el plantel de colaboradores de Caputo, con la excepción de los primos Vidal, es paupérrimo. Hasta ahora, él es consecuencia del mito. Ahora es cuando tendrá que demostrar que hay madera.

La Libertad Avanza no nació como partido político sino como un supuesto movimiento de desafío al 'statu-quo' vigente en la política argentina y Javier Milei afirmó, en 2018, que se atrevería a liderarlo.

Nadie hablaba de dolarización pero sí de exceso de emisión de moneda, de sobregasto público, de presión tributaria excesiva, de burocracia paralizante y de privilegios de los referentes políticos. Casi todo eso ha perdido La Libertad Avanza en su ascenso al poder.

Escoltado por Santiago Cúneo, Milei asistió a una movilización de la CGT y el peronismo sindical lo ovacionó por sus críticas a Mauricio Macri. Asociado a Diego Giacomini aconsejó a Guillermo Nielsen cuando éste intentó comandar la economía de Alberto Fernández. En 2020/2021 Javier Milei rechazó el convite de José Luis Espert para canjear su precandidatura en Ciudad de Buenos Aires por beneficios determinados. Así él inició su vida independiente.

milei-en-cgt.jpg Javier Milei cuando 'coqueteaba' con el peronismo, en acto de la CGT.

Han transcurrido apenas 7 años y Javier Milei luce desgastado, ha perdido credibilidad y se asoma a una posible derrota electoral. Su deterioro resulta proporcional a su ascenso.

Javier Milei proponía una batalla cultural desde una minoría política pero audaz, y estoi le permitió instalar algunas ideas en la agenda sociopolítica argentina aún cuando otras de sus propuestas resultaran absurdas (lo del tráfico de órganos, por ejemplo).

Aún cuando La Libertad Avanza sea el 26/10 el partido político que competirá en más distritos electorales del país, hay un riesgo creciente de evaporación precoz. Ya ocurrió en el pasado: la Unión Cívica Radical (1983), el Partido Intransigente (1985), la UCeDe (1989), el ARI (2001), el Modin y el Frente Grande (1993), el Frepaso (1997), el Frente Renovador (2013) y el PRO (2015) son ejemplos de experiencias que volaron alto pero no cumplieron con las expectativas de sus días de gloria.

En 2025, Javier Milei parece renunciar a la batalla cultural que inició en 2018. Su discurso retoma las 'relaciones carnales' de Carlos Menem / Guido Di Tella / Domingo Cavallo de 1991, e incorpora el antikirchnerismo del PRO 2017. Santiago Caputo es parte de esa mutación. Considerarse el salvavidas de Milei no coincide con lo que ha sucedido hasta ahora.

------------------------------

