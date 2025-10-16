Netanyahu / Israel no suelta a Gaza: "No ha terminado el combate"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, protagonizó este jueves (16/10/25) una ceremonia de Estado en memoria de los soldados caídos durante la guerra de dos años en Gaza. En su discurso, en vísperas de la paz acordada con Hamás gracias a la intermediación de Donald Trump, dijo que “el combate no ha terminado" y prometió “conseguir todos los objetivos de la guerra”.
Desde el cementerio de Monte Herzl, en Jerusalén, Netanyahu enfatizó que está "decidido a lograr el regreso de todos los rehenes" a su patria, luego de que Hamás devolviera solo 9 de los 28 cuerpos previstos según el acuerdo de paz.
“La lucha no ha terminado. Pero una cosa está clara hoy: cualquiera que nos levante la mano ya sabe que pagará un alto precio por su agresión”, advirtió el primer ministro. “Estamos decididos a completar la victoria que moldeará nuestras vidas durante muchos años”, sentenció.
Netanyahu no parece querer la paz (y Hamás tampoco): El pueblo de Israel y el de Gaza, condenados
En una ceremonia por los soldados caídos y en memoria de los asesinados el 7 de octubre, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu precisó que no descansará en paz hasta que Israel alcance “todos los objetivos” planteados desde el comienzo de la guerra en Gaza, la cual, según Donald Trump, ha llegado a su fin, a pesar de que en las últimas horas han muerto diez palestinos a manos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) por infracciones a la “línea amarilla” y mientras Hamás aún no se ha dignado a devolver el total de cadáveres de los rehenes —alegando que muchos son inlocalizables o están debajo de escombros—.
“Israel está comprometido a traer de vuelta a cada rehén”, sostuvo Netanyahu durante el acto estatal realizado en el Monte Herzl, en Jerusalén, con motivo del Día del Recuerdo. Ante familiares de los soldados caídos y rodeado de sus funcionarios, se comprometió a seguir combatiendo a Hamás, a pesar de que el acuerdo de paz redactado por Washington contemple una amnistía a los combatientes palestinos que depongan sus armas, incluso garantizándoles un paso seguro hacia otros estados árabes.
En su discurso, Netanyahu también prometió seguir batallando contra Irán y contra los grupos respladados por Teherán “que buscan la destrucción del país”.
En otra parte de su oratoria, expresó su gratitud hacia “todos los soldados que lucharon en la guerra: judíos, drusos, cristianos, musulmanes, beduinos, circasianos y miembros de otros grupos”. “Ellos lucharon hombro con hombro para lograr todos los objetivos de la guerra. Y de hecho lograremos todos los objetivos de la guerra”, prometió.
El premier israelí además rechazó con contundencia las acusaciones de organismos internacionales de que Israel haya cometido un genocidio en Gaza. En cambio, aseveró que eso “se aplica más apropiadamente a lo que Israel fue sometido el 7 de octubre”.
Sin embargo, organismos internacionales y la Corte Internacional Penal de La Haya, que emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y sus secuaces, aseguran que Tel Aviv, bajo el pretexto de su supuesta lucha contra el terrorismo, martiriza a la población civil palestina.
En ese sentido, según cifras oficiales, Israel ha matado a miles de personas inocentes en la Franja de Gaza, hasta la fecha alrededor de 75.000, mientras que sólo ha abatido a 8 mil terroristas de Hamás, según lo reveló Reuters tras acceder a un informe exclusivo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), lo que demuestra que la guerra se libró contra la población civil palestina.
En tanto, este miércoles 15 de octubre, la ONU denunció que en la Franja de Gaza aún hoy hay "ejecuciones extrajudiciales" de Hamás y "asesinatos de civiles" palestinos por parte de Israel. En esta misma jornada, las agencias de noticias EFE y Reuters informaron que tanques y drones israelíes abrieron fuego a primera hora, contra diferentes puntos del norte de la Franja y también contra la ciudad sureña de Rafah, alcanzando algunas de las tiendas de desplazados de la zona de Mawasi, pese al declarado alto el fuego.
Gaza aún no está en calma, pese al alto al fuego y acuerdo de paz
Hace unos meses, la Comisión Internacional Independiente de Investigación (COI), establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, determinó que Israel comete genocidio en Gaza. según declaró su presidenta, Navi Pillay.
Dicho organismo establecido por la ONU afirma que tanto los patrones de conducta de las fuerzas israelíes como declaraciones públicas de autoridades civiles y militares de Israel “indican que los actos genocidas fueron cometidos con la intención de destruir a los palestinos en Gaza como un grupo”.
