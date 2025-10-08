Asimismo, lo que ha avivado las especulaciones de que Zelensky este malversando fondos estadounidenses es el hecho de que varios de sus funcionarios están siendo investigados o han sido acusados por malversación, tráfico de influencias y lavado de activos, tales como:

Andriy Smyrnov: Ex subjefe de gabinete del presidente Zelensky. Acusado de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y recepción de sobornos.

Ex subjefe de gabinete del presidente Zelensky. Acusado de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y recepción de sobornos. Oleh Tatarov: Subjefe de gabinete. Acusado de dar coimas antes de entrar al gobierno, y de obstaculizar investigaciones anticorrupción.

Subjefe de gabinete. Acusado de dar coimas antes de entrar al gobierno, y de obstaculizar investigaciones anticorrupción. Kyrylo Tymoshenko: Ex subjefe de gabinete / funcionario cercano al presidente. Varios escándalos : uso personal de autos lujosos, cargos relacionados con ayuda humanitaria, vinculación con contratos cuestionados . Resignó del cargo; negó irregularidades en algunos casos.

Ex subjefe de gabinete / funcionario cercano al presidente. Varios escándalos . Resignó del cargo; negó irregularidades en algunos casos. Vyacheslav Shapovalov: Subsecretario de Defensa. Contratos inflados para alimentos del ejército; denuncias de corrupción en logística militar. Renunció tras el escándalo.

Renunció tras el escándalo. Oleksiy Symonenko: Subfiscal general. Cuestiones de ética: pasó vacaciones parcialmente costeadas por empresario, vinculado con manejos de casos anticorrupción, críticas por su desempeño. Renunció / fue removido; bajo escrutinio

Subfiscal general. Cuestiones de ética: pasó vacaciones parcialmente costeadas por empresario, vinculado con manejos de casos anticorrupción, críticas por su desempeño. Renunció / fue removido; bajo escrutinio Vasyl Lozinskyi: Subministerio de Infraestructura. Infló precios de equipamiento invernal, generadores, presunta malversación de unos $400,000; se lo encontró con efectivo en su oficina. Fue detenido por investigadores anticorrupción y destituido.

Subministerio de Infraestructura. Infló precios de equipamiento invernal, generadores, presunta malversación de unos $400,000; se lo encontró con efectivo en su oficina. Fue detenido por investigadores anticorrupción y destituido. Valentyn Reznichenko: Gobernador regional (Dnipropetrovsk). Prácticas cuestionables en el proyecto “Gran Reconstrucción”; adjudicaciones de contratos a empresas vinculadas con parejas sentimentales, sobrecostos en obras de infraestructura.

Gobernador regional (Dnipropetrovsk). Prácticas cuestionables en el proyecto “Gran Reconstrucción”; adjudicaciones de contratos a empresas vinculadas con parejas sentimentales, sobrecostos en obras de infraestructura. Oleksii Kuznyetsov: Diputado del parlamento (partido Servant of the People). Involucrado en esquema de corrupción en compras de drones / sistemas de guerra electrónica con sobornos de hasta ~30 % del valor de los contratos. Está detenido o bajo medidas de garantía; el caso está siendo procesado.

image Volodymyr Zelensky | GENTILEZA DE IMAGEN

Acusaciones contra Zelensky por malversación de fondos estadounidenses

Ucrania no forma parte de la Unión Europea no solo por el temor de Bruselas a que Moscú avance sobre Europa en represalia, sino por la corrupción en la política ucraniana, puntualmente por la falta de transparencia en los contratos militares y las irregularidades en las adquisiciones.

Es más, Zelensky inició en julio acciones para someter al Ejecutivo a la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU, por sus siglas en ucraniano) y la Fiscalía Especializada en Lucha contra la Corrupción (SAP), dos agencias que son instrumentos de control de Occidente sobre el país.

Así, el 22 de julio firmó una ley que ponía fin a la independencia de dichos organismos, tras la aprobación de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano), cuya mayoría votó a favor del proyecto. Pero tras un estallido social en las calles, en medio de la guerra, y ante el pedido expreso de la Comisión Europea, aliada de Ucrania, de que reculara, Zelensky dio marcha atrás.

En ese sentido, a pesar de que varios funcionarios ucranianos están siendo investigados por corrupción, las agencias de noticias AFP, Euronews y otros medios de verificación han desmentido que Zelensky esté bajo escrutinio de la justicia y que se haya enriquecido ilegalmente, incluyendo la supuesta propiedad de grandes fortunas inmobiliarias o empresas en el extranjero.

Más noticias en Urgente24

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Llega el 26/10: A Luis Caputo se le termina el tiempo

Total (a)normalidad: Milei rockstar, y si hay crisis que no se note

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco

Riestra 2 - Vélez 2: en un partido de pelotas paradas, el líder y el escolta no se sacaron diferencias