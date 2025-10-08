La China Suárez y Mauro Icardi viven su amor a los cuatro vientos en Turquía. La modelo está aprovechando a full de su estadía en este país increíble y la pareja tomó una decisión con respecto a su futuro en Argentina. Todos se quedaron boquiabiertos.
¿QUÉ PASÓ?
La China Suárez y Mauro Icardi tomaron una decisión sin vuelta atrás
Mauro Icardi y la China Suárez tomaron una importante decisión durante su estadía en Turquía. ¿Qué va a pasar con Argentina?
La pareja de la China Suárez y Mauro Icardi va viento en popa tras todos los escándalos que surgieron a raíz de su noviazgo. Los dos parecen estar en su mejor momento y por esa razón decidieron quedarse en Turquía con un movimiento que llamó la atención.
La China Suárez y Mauro Icardi: una decisión sorpresiva
La China Suárez puso en venta su departamento de Palermo y con esto sentencia que no volverá a la Argentina. La misma confirmó que se va a quedar a vivir junto a Mauro Icardi en Turquía, donde actualmente es jugador del Galatasaray.
Fue Marcela Tauro quien brindó la noticia sobre la venta del departamento de la China Suárez, el cual está valuado en 1.3 millones de dólares. "Está atrás de la Embajada de Estados Unidos. Me dijeron que no diga el precio...", soltó la periodista.
De esta manera la China Suárez hará su vida en Europa, donde fue junto a su hija Rufina. Tras el escándalo con Benjamín Vicuña, la misma deberá hacer viajes constantes para poder estar con los más chicos. Finalmente le dijo adiós a la Argentina.
