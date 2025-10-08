National Geographic reveló los 5 mejores destinos para viajar en 2025

image Uno de los lugares más paradisíacos del mundo, según National Geographic. Foto: @rosietaylorphoto en IG.

Bangkok, Tailandia

Lo antiguo y lo moderno se combinan a la perfección. Sus templos, son atractivos que el turismo no puede perderse.

Se puede recorrer el Gran Palacio y su templo Buda Esmeralda, los mercados flotantes donde predomina la gastronomía extravagante y típica de este destino, la gastronomía callejera en Chinatown y la cocina tailandesa. Además de presenciar combates de artes marciales, para los apasionados.

image

Raja Ampat, Indonesia

Un paraíso marino, por sus corales y especies de peces. Es uno de los últimos paraísos vírgenes del planeta, compuesto por más de 1.500 islas y es muy elegido para el buceo ya que se trata de uno de los destinos con mayor biodiversidad marina del mundo.

image

Guadalajara, México

México es uno de los destinos más lindos del mundo. Pero no todo son sus playas paradisíacas, aguas cálidas y cristalinas y playas de arena fina y blanca, también hay lugares que enriquecen con su historia y cultura.

El centro histórico de Guadalajara tiene su imponente Catedral, la Plaza de los Mariachis y visitar los pueblos cercanos con la gastronomía típica.

image

