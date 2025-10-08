La reconocida revista National Geographic seleccionó los cinco mejores destinos para viajar este año. Elegidos por ser paradisíacos, por su riqueza cultural, atractivos desconocidos por el turismo, y no son los más populares. Te mostramos de cuáles se tratan y cuál lidera el ranking.
National Geographic reveló los 5 mejores destinos para viajar en 2025
Recorrerla es un placer visual, con sus pintorescas casas, iglesias y conventos, calles empedradas y plazas. Además del Arco de Santa Catalina, rodeado de coloridas casitas.
Bosque Nacional de Ocala, Florida
Un verdadero paraíso, con más de 600 lagos y manantiales naturales. Se pueden avistar manatíes, osos negros y plantas exóticas, entre otros.
A sólo una hora en auto de Orlando, es un lugar ideal para realizar snorkel, buceo y actividades acuáticas. Alexander Springs es uno de los manantiales más destacados, piletones de agua turquesa y cristalina para el turismo.
Bangkok, Tailandia
Lo antiguo y lo moderno se combinan a la perfección. Sus templos, son atractivos que el turismo no puede perderse.
Se puede recorrer el Gran Palacio y su templo Buda Esmeralda, los mercados flotantes donde predomina la gastronomía extravagante y típica de este destino, la gastronomía callejera en Chinatown y la cocina tailandesa. Además de presenciar combates de artes marciales, para los apasionados.
Raja Ampat, Indonesia
Un paraíso marino, por sus corales y especies de peces. Es uno de los últimos paraísos vírgenes del planeta, compuesto por más de 1.500 islas y es muy elegido para el buceo ya que se trata de uno de los destinos con mayor biodiversidad marina del mundo.
Guadalajara, México
México es uno de los destinos más lindos del mundo. Pero no todo son sus playas paradisíacas, aguas cálidas y cristalinas y playas de arena fina y blanca, también hay lugares que enriquecen con su historia y cultura.
El centro histórico de Guadalajara tiene su imponente Catedral, la Plaza de los Mariachis y visitar los pueblos cercanos con la gastronomía típica.
