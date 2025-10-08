En la tarde del martes (07/10) Yanina Latorre aprovechó su rol de conductora en el ciclo radial que lleva adelante por El Observador para exponer al aire la conversación que mantuvo vía WhatsApp con Federico Bal.
FUERTE AL MEDIO
Yanina Latorre expuso a Federico Bal y lo destruyó: "Es un versero"
Luego de que el artista le brindara detalles sobre sus vínculos sentimentales actuales a Mirtha Legrand, Yanina Latorre leyó la conversación que tuvieron.
A raíz de sus declaraciones al respecto de lo que tanto le cuesta ser fiel con sus parejas es que le preguntó: "¿Me explicás cuántas relaciones sin compromiso tenés al mismo tiempo?". A lo que le contestó: "Un montón. Estoy muy suelto, haciéndome cargo de mis deseos, de mi sexo, de mi sinceridad. Y cuando sos así de sincero se valora muchísimo".
"Es de verdad el mejor momento de mi vida, no soy mal chabón. Y muchas veces lastimé porque no podía controlarlo. Ahora ya no. Todos saben por mí el tipo de vínculo que puedo ofrecer", agregó el hijo de Carmen Barbieri.
Y la comunicadora insistió: "¿Cuándo te enamores vas a estar solo con una?". "No, creo que nunca más, Yani. Este estado no se compara con nada de lo que sentí antes. Cada mujer es un nuevo universo", contestó para sorpresa su sorpresa y arremetió picante: "Es un versero. Ahora entiendo por qué las minas se enganchan".
Por qué Yanina Latorre buscó la palabra de Federico Bal
Hace algunos días Federico Bal estuvo sentado en la mesa de Mirtha Legrand y brindó detalles sobre cómo encara actualmente las relaciones sentimentales.
Sin pudor y aclarando que no estaba orgulloso al respecto, el invitado reveló que en reiteradas ocasiones les ha mentido a sus parejas. "Es un mentiroso oficial", bromeó la diva.
Asimismo, explicó que con ayuda de la terapia logró avanzar y en la actualidad prefiere ir con la verdad con aquellas personas con las que le interesa formar un vínculo sexoafectivo.
"Ahora mismo estoy en un gran momento porque tengo vínculos sexoafectivos donde vomito la verdad", señaló tajante y advirtió: "No es que no me comprometa".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
El Trece no levanta cabeza: Qué programa histórico baja del aire
El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco
Llega el 26/10: A Luis Caputo se le termina el tiempo
Total (a)normalidad: Milei rockstar, y si hay crisis que no se note
La miniserie de 10 episodios que deja en vergüenza a todas las demás