Yanina Latorre expuso a Federico Bal y lo destruyó: "Es un versero"

Por qué Yanina Latorre buscó la palabra de Federico Bal

Hace algunos días Federico Bal estuvo sentado en la mesa de Mirtha Legrand y brindó detalles sobre cómo encara actualmente las relaciones sentimentales.



Sin pudor y aclarando que no estaba orgulloso al respecto, el invitado reveló que en reiteradas ocasiones les ha mentido a sus parejas. "Es un mentiroso oficial", bromeó la diva.





Embed - Para alquilar balcones: sin éxito, Fede Bal le intentó explicar a Mirtha por qué tiene tantas novias



Asimismo, explicó que con ayuda de la terapia logró avanzar y en la actualidad prefiere ir con la verdad con aquellas personas con las que le interesa formar un vínculo sexoafectivo.

"Ahora mismo estoy en un gran momento porque tengo vínculos sexoafectivos donde vomito la verdad", señaló tajante y advirtió: "No es que no me comprometa".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

El Trece no levanta cabeza: Qué programa histórico baja del aire

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco

Llega el 26/10: A Luis Caputo se le termina el tiempo

Total (a)normalidad: Milei rockstar, y si hay crisis que no se note

La miniserie de 10 episodios que deja en vergüenza a todas las demás