Se pudrió entre River y Talleres: Juan Cortese apuntó contra Andrés Fassi por Franco Armani

El mandatario de la T se cruzó con un grupo de hinchas en el predio y frenó a sacarse fotos. Entre comentarios, uno de los simpatizantes le dijo: “hay que parearle a Armani”, a lo que el mandatario le respondió: “¡Sí señor! Hay que patearle. Totalmente de acuerdo”.

Cabe recordar que el portero tuvo un error crucial ante Sarmiento el pasado fin de semana y de ahí es donde nace este cruce entre presidente e hinchas.

Juan Cortese en TyC Sports se hizo eco de esta declaración. Habló de sommeliers de campeones del mundo y apuntó contra Fassi: "un poco más de respeto habrá que tenerle. A veces hay que callar, más cuando sos dirigente. Que le pateen a Armani, no hay problema. Creo que atajó bastante bien en su carrera".

Talleres vs River

Talleres y River tienen actualidades similares en cuanto a necesidad de puntos pero muy distintas si nos basáramos en los objetivos de cada uno.

En el partido del próximo sábado 18 de octubre, la T necesita ganar para despegarse de la zona de descenso. Está a tan solo 3 puntos de Aldosivi y debe sumar para afrontar las últimas fechas con más tranquilidad.

En cuanto al equipo de Marcelo Gallardo, el Millonario debe sumar para afianzarse en zona de clasificación a Copa Libertadores y cortar la racha de 6 de los últimos 7 partidos perdidos.

El encuentro comenzará a las 22:15 en el Mario Alberto Kempes y el juez principal será Ariel Penel.

