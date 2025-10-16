Se pudrió entre River y Talleres: Juan Cortese apuntó contra Andrés Fassi por Franco Armani

Tanto Talleres de Córdoba como River Plate de Marcelo Gallardo son dos equipos que necesitan sumar, aunque sus necesidades son diferentes. En la previa del encuentro, Andrés Fassi chicaneó a Franco Armani y Juan Cortese le respondió en TyC Sports.
Mientras los de Carlos Tévez tienen como objetivo alejarse de manera definitiva de la zona de descenso, los del Muñeco buscan sumar para salir de la mala racha y consolidarse en la zona de clasificación a Copa Libertadores 2025.
Juan Cortese vs Andrés Fassi por Franco Armani
El que se avcecina, no será un fin de semana más para Talleres de Córdoba y mucho menos para Andrés Fassi. El presidente del Matador se juega la reelección horas después de que el equipo profesional se enfrente a River Plate.
Las listas que se presentan son:
- Adelante Talleres, encabezada por Andrés Fassi como presidente, acompañado por A. Miguel Cavatorta (vicepresidente 1º), Gastón Atelan (vicepresidente 2º) y Rodrigo Escribano (vicepresidente 3º).
- Talleres Somos Todos, liderada por Román Federico Huespe como presidente, junto a Osvaldo Tahan (vicepresidente 1º), Leonardo Chamorro (vicepresidente 2º) y Juan Pablo Theaux (vicepresidente 3º).
- Talleres es de su gente, con Adrián Luis Gruppi al frente de la presidencia, acompañado por Juan Patricio Bulich (vicepresidente 1º), Luis Oscar Mammana (vicepresidente 2º) y Paola Di Marini (vicepresidente 3º).
En este marco, el todavía presidente del Matador hizo una declaración que sacudió el mundo River.
El mandatario de la T se cruzó con un grupo de hinchas en el predio y frenó a sacarse fotos. Entre comentarios, uno de los simpatizantes le dijo: “hay que parearle a Armani”, a lo que el mandatario le respondió: “¡Sí señor! Hay que patearle. Totalmente de acuerdo”.
Cabe recordar que el portero tuvo un error crucial ante Sarmiento el pasado fin de semana y de ahí es donde nace este cruce entre presidente e hinchas.
Juan Cortese en TyC Sports se hizo eco de esta declaración. Habló de sommeliers de campeones del mundo y apuntó contra Fassi: "un poco más de respeto habrá que tenerle. A veces hay que callar, más cuando sos dirigente. Que le pateen a Armani, no hay problema. Creo que atajó bastante bien en su carrera".
Talleres vs River
Talleres y River tienen actualidades similares en cuanto a necesidad de puntos pero muy distintas si nos basáramos en los objetivos de cada uno.
En el partido del próximo sábado 18 de octubre, la T necesita ganar para despegarse de la zona de descenso. Está a tan solo 3 puntos de Aldosivi y debe sumar para afrontar las últimas fechas con más tranquilidad.
En cuanto al equipo de Marcelo Gallardo, el Millonario debe sumar para afianzarse en zona de clasificación a Copa Libertadores y cortar la racha de 6 de los últimos 7 partidos perdidos.
El encuentro comenzará a las 22:15 en el Mario Alberto Kempes y el juez principal será Ariel Penel.
