Juan Cortese volvió a generar enojo en hinchas de River

Un usuario le contestó: "Borja?? déjate de joder casi nos caga el partido, no puede jugar más con esta camiseta" y el periodista no conforme con recibir varios comentarios negativos, profundizó y le contestó citándolo. "Claro. El gol de River lo hizo Borja.", dijo el de TyC y allí tuvo unos 80 comentarios en donde se podía notar la dicotomía entre los que bancan al colombiano y los que no.

image.png

Lo cierto es que el ex Atlético Nacional fue el goleador de River en 2024 y no arrancó de buena manera el 2025. Además, pareciera que Gallardo apuesta por la delantera Driussi-Colidio.

Pasó Lanús, y ahora...

River nuevamente volvió a ganar un partido en el que no jugó bien. Franco Armani tuvo 3 tapadas y volvió a ser la gran figura del Millonario (se ganó el "olé olé Pulpo Pulpo" del Monumental).

El otro jugador que demostró estar a la altura de las circunstancias es Gonzalo Montiel, que desde el juego y la actitud (se lo nota constantemente hablando con sus compañeros), es sin dudas el mejor refuerzo del último mercado de pases.

El Millonario está tercero en la zona B con 12 unidades, detrás de Independiente y Rosario Central. Hasta el momento los de Gallardo están invictos, recibieron solamente un gol en lo que va del campeonato y hace 586 no les meten un tanto. Pareciera que una de las fortalezas del equipo está allí, en las vallas invictas (aunque ojo, porque si no fuese por Armani...).

El próximo partido para la Banda es el próximo sábado 22 de febrero, cuando enfrenten a San Martín en San Juan. Hasta el momento, ganar de visitante es una deuda pendiente para los del Muñeco, que empataron los 3 que disputaron en dicha condición.

Potenciar la fortaleza defensiva (que no le conviertan) y hacer que el juego ofensivo sea más fluido será el gran objetivo del entrenador del Millonario que a partir del próximo encuentro podrá contar con los juveniles que vuelven del Sudamericano sub 20.

