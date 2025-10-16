Luis Petri aprovecharía nuevos aviones y tanques para despedirse de Defensa

Una de esas polémicas es la referida a la situación laboral de los integrantes de las Fuerzas Armadas. A nivel salarial, el reclamo durante los casi dos años de gestión fue una constante que llevó incluso a la salida de más de 15.000 efectivos entre los tres poderes del Estado Mayor Conjunto.

El malestar castrense fue creciendo a medida que se priorizaron otros sectores, como el paralelo Ministerio de Seguridad, que vio una mejora superior en los salarios gestionados por Patricia Bullrich. Algo que se multiplicó con los problemas que enfrentaron los militares a la hora de gestionar la atención de la obra social IOSFA, cuyo funcionamiento fue irregular debido al alto nivel de deuda acumulada con los prestadores.

Por último, Petri acumuló resistencia interna debido a los destinos que se le aplicó a las Fuerzas Armadas. Con el ejemplo claro del Operativo Roca en la frontera norte del país, las Fuerzas Armadas cuestionaron la decisión de aplicar efectivos al control de pasos fronterizos y operativos policiales, tareas que podrían derivar en implicancias legales para estos últimos.

Stryker 8x8 3P.jpg Los tanques VCBR 8×8 Stryker.

Ingreso de tropas extranjeras

Sobre el posible cierre de su mandato en Defensa, Petri enfrentó además el cuestionamiento de haber empujado los decretos que habilitaron los ejercicios conjuntos de las Fuerzas Armadas con poderes extranjeros. Sin habilitación concreta en el Congreso, como demanda la constitución, la Casa Rosada fue la que habilitó la realización de viajes al exterior y el ingreso de fuerzas aliadas para la concreción de las prácticas previstas.

Los cuestionamientos referidos estuvieron apuntados a la legitimidad de las autorizaciones. Si bien el arco opositor catalogó las autorizaciones como intromisión extranjera, la realidad es que el freno político legislativo empujó al Gobierno a los decretos para no mantener paralizada la formación de las fuerzas, práctica normal en el mundo militar.

