Boca y River, o como los llaman en la informalidad, Bover, están pendientes del encuentro entre Platense y Deportivo Riestra esta tarde/noche en Vicente López. El Malevo acecha a los dos equipos más grandes del país en la Tabla Anual y cada compromiso es clave pensando en la clasificación a copas internacionales.
PARTIDO ATP
Boca y River, pendientes al Platense-Deportivo Riestra (post horario laboral)
El Súper Deportivo Riestra visitará esta tarde/noche a Platense por la 12º jornada del Clausura. Boca y River, atentos a uno de los partidos de la fecha.
El Millonario cayó catastróficamente ante Sarmiento de Junín, que pelea por no descender, este domingo 12 de octubre en el Monumental. El único gol fue convertido por el chileno Iván Morales tras un blooper de Franco Armani.
El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo fue insultado y silbado por gran parte de su gente. "Jugadores, la c..... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie", tronaron las gradas.
El Verde debía ganar porque sus competidores ya habían hecho lo propio: San Martín de San Juan dio el batacazo en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo de Almagro el pasado viernes 11/10, Talleres de Córdoba venció agónicamente a Gimnasia y Esgrima La Plata y Aldosivi de Mar del Plata hilvanó su segundo 2-0 consecutivo en su casa ante Huracán. Impresionante fecha para los equipos de la zona roja.
Boca, por su parte, no tuvo acción este fin de semana por el fallecimiento de su director técnico, Miguel Ángel Russo. De momento, no hay certezas acerca de cuándo se disputará el partido pendiente ante Barracas Central.
Por lo pronto, el siguiente compromiso para el Xeneize será el próximo sábado 18 de octubre a las 18 horas ante Belgrano de Córdoba en La Bombonera.
Platense-Deportivo Riestra, este lunes, en el regreso a casa
Platense y Deportivo Riestra se enfrentarán este lunes 13 de octubre desde las 18:30 en el Estadio Ciudad de Vicente López por la fecha 12 del Torneo Clausura. Horario más acorde que en otras ocasiones...
El Calamar está obligado a ganar para meterse en la lucha para clasificar a los play-offs, mientras que el Malevo pelea por quedarse con el primer puesto de la Zona B, plaza que ostenta hasta el momento.
Los dirigidos por Kily González llegan a la cita del día de la fecha después de perder 0-2 ante Atlético Tucumán en condición de visitante y acumula tres encuentros sin conocer la victoria. Actualmente está decimotercero en la Zona B con 10 puntos, a tres unidades de los puestos de clasificación, por lo que una victoria frente a Riestra lo metería de lleno en la lucha por la post-temporada.
Por su parte, el Súper Deportivo Riestra es uno de los animadores del torneo: tiene 23 puntos y mira a todos desde arriba, aunque fue alcanzado por Lanús en esta última jornada.
El cuadro que comanda Gustavo Benítez, ganó cinco de sus últimos seis partidos y cuenta con un invicto de siete encuentros, y busca terminar primero para definir todos los cruces mano a mano en su estadio, el Guillermo Laza, escenario en el que no pierde desde mayo de 2024.
El probable once inicial de Platense vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura
Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde, Celías Ingenthron; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor, Franco Zapiola; y Maximiliano Rodríguez.
La posible formación de Deportivo Riestra vs. Platense, por el Torneo Clausura
Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera.
El fixture de Deportivo Riestra, que sueña con ser campeón
- Platense vs. Deportivo Riestra | Lunes 13 de octubre, 18:30 horas
- Deportivo Riestra vs. Instituto de Córdoba | Fecha y horario a definir
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra | Fecha y horario a definir
- Deportivo Riestra vs. Independiente | Fecha y horario a definir
- Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra | Fecha y horario a definir