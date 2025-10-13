Boca y River, pendientes al Platense-Deportivo Riestra (post horario laboral)

Por lo pronto, el siguiente compromiso para el Xeneize será el próximo sábado 18 de octubre a las 18 horas ante Belgrano de Córdoba en La Bombonera.

Platense-Deportivo Riestra, este lunes, en el regreso a casa

Platense y Deportivo Riestra se enfrentarán este lunes 13 de octubre desde las 18:30 en el Estadio Ciudad de Vicente López por la fecha 12 del Torneo Clausura. Horario más acorde que en otras ocasiones...

El Calamar está obligado a ganar para meterse en la lucha para clasificar a los play-offs, mientras que el Malevo pelea por quedarse con el primer puesto de la Zona B, plaza que ostenta hasta el momento.

Los dirigidos por Kily González llegan a la cita del día de la fecha después de perder 0-2 ante Atlético Tucumán en condición de visitante y acumula tres encuentros sin conocer la victoria. Actualmente está decimotercero en la Zona B con 10 puntos, a tres unidades de los puestos de clasificación, por lo que una victoria frente a Riestra lo metería de lleno en la lucha por la post-temporada.

Por su parte, el Súper Deportivo Riestra es uno de los animadores del torneo: tiene 23 puntos y mira a todos desde arriba, aunque fue alcanzado por Lanús en esta última jornada.

El cuadro que comanda Gustavo Benítez, ganó cinco de sus últimos seis partidos y cuenta con un invicto de siete encuentros, y busca terminar primero para definir todos los cruces mano a mano en su estadio, el Guillermo Laza, escenario en el que no pierde desde mayo de 2024.

image Riestra sueña con la Copa Libertadores 2026.

El probable once inicial de Platense vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura

Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde, Celías Ingenthron; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor, Franco Zapiola; y Maximiliano Rodríguez.

La posible formación de Deportivo Riestra vs. Platense, por el Torneo Clausura

Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera.

Se jugará el lunes 13/10 a las 18:30 en el Estadio Ciudad de Vicente López.



El fixture de Deportivo Riestra, que sueña con ser campeón

Platense vs. Deportivo Riestra | Lunes 13 de octubre, 18:30 horas

| Lunes 13 de octubre, 18:30 horas Deportivo Riestra vs. Instituto de Córdoba | Fecha y horario a definir

| Fecha y horario a definir San Lorenzo vs. Deportivo Riestra | Fecha y horario a definir

| Fecha y horario a definir Deportivo Riestra vs. Independiente | Fecha y horario a definir

| Fecha y horario a definir Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra | Fecha y horario a definir