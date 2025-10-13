La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzará a implementar un plan de fiscalización intensivo dirigido a quienes están anotados en el monotributo, cruzando información con entidades bancarias y empresas de servicios para detectar ingresos superiores a los permitidos por las categorías vigentes.
ARCA pone la lupa sobre monotributistas: Qué datos busca y qué pasa si encuentra inconsistencias
El nuevo operativo se enfocará en detectar movimientos financieros inconsistentes en cuentas bancarias de monotributistas. Según se informó, el control incluirá transferencias de montos elevados, compras con tarjetas de crédito, emisión de facturas y declaraciones juradas.
Además, ARCA tendrá acceso a reportes emitidos por empresas de servicios, inmobiliarias y concesionarias de autos, lo que le permitirá estimar el nivel real de vida del contribuyente. Esta información será cruzada con la categoría declarada en el monotributo.
Desde la entidad explicaron que también se revisarán documentos como comprobantes de préstamos, certificaciones contables y boletos de compraventa de inmuebles o vehículos.
"Queremos evitar que el monotributo se utilice como una herramienta para evadir impuestos", explicaron fuentes oficiales.
Este tipo de control busca mejorar la recaudación y garantizar una competencia más justa entre quienes cumplen y quienes falsean sus ingresos.
ARCA cruzará información para detectar evasores
Este avance en la fiscalización implica un endurecimiento en el control tributario. Si bien históricamente era la AFIP la encargada del seguimiento, ahora ARCA toma protagonismo, en especial con herramientas más automatizadas y acceso a nuevas bases de datos.
También habrá foco en quienes, pese a figurar en las categorías más bajas del monotributo, realizan compras en efectivo de autos, propiedades o invierten en moneda extranjera, ya que esas operaciones suelen dejar rastros que no coinciden con los ingresos declarados.
"Nuestro objetivo es combatir la evasión fiscal sin penalizar a quienes cumplen con la ley", sostuvieron desde el ente recaudador.
