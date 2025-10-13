ARCA pone la lupa sobre monotributistas: Qué datos busca y qué pasa si encuentra inconsistencias

"Queremos evitar que el monotributo se utilice como una herramienta para evadir impuestos", explicaron fuentes oficiales.

Este tipo de control busca mejorar la recaudación y garantizar una competencia más justa entre quienes cumplen y quienes falsean sus ingresos.

image ARCA investigará a monotributistas.

ARCA cruzará información para detectar evasores

Este avance en la fiscalización implica un endurecimiento en el control tributario. Si bien históricamente era la AFIP la encargada del seguimiento, ahora ARCA toma protagonismo, en especial con herramientas más automatizadas y acceso a nuevas bases de datos.

A partir de octubre de 2025, comenzó a regir un sistema de alertas que se activa cuando las transacciones bancarias superan ciertos topes. En esos casos, se genera una señal para que el contribuyente sea investigado o citado a declarar

También habrá foco en quienes, pese a figurar en las categorías más bajas del monotributo, realizan compras en efectivo de autos, propiedades o invierten en moneda extranjera, ya que esas operaciones suelen dejar rastros que no coinciden con los ingresos declarados.

"Nuestro objetivo es combatir la evasión fiscal sin penalizar a quienes cumplen con la ley", sostuvieron desde el ente recaudador.

