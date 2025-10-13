"Invasión histórica": La Aduana pasó a categoría colador y hay fuerte reclamo de la UIA a Javier Milei

Martín Rappallini Foto archivo: NA.

Aduana light

Según las empresas relevadas por la entidad, la mercadería que logra ingresar no recibe controles en las rutas interiores y, en muchos casos, se distribuye en encomiendas o bultos transportados en colectivos sin inspección alguna.

De acuerdo con un relevamiento interno de la UIA, el 50% de las firmas consultadas detectó un aumento de la oferta informal proveniente del contrabando, lo que derivó en una caída del 43% en las ventas y de 42,3% en la producción durante julio. Esa dinámica estaría generando unos 1400 despidos mensuales y pérdidas millonarias en recaudación tributaria.

"Hay una mesa de trabajo donde participan algunos ministerios, como Seguridad, pero no está la Aduana, y eso es un problema", señaló una fuente industrial.

"Contrabando siempre existió; lo que aumentó es la tarifa de la coima, porque los sueldos de los funcionarios de Aduana cayeron mucho", dijo un aduanero al sitio 'Letra P' para matizar las denuncias...

Graves fallas en el control aduanero

El malestar empresario coincide con el informe que publicó 'La Nación' en febrero, elaborado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que advirtió sobre fallas graves en los sistemas de control aduanero, especialmente por el mal funcionamiento de cámaras y la existencia de zonas ciegas en los circuitos de carga.

El director general de Aduanas, José Andrés Velis, responde a Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quien a su vez depende políticamente del asesor presidencial Santiago Caputo.

"Estamos viendo volúmenes de contrabando que no tienen precedentes", afirmó Horacio Moschetto, secretario de la Cámara del Calzado (CIC). Según explicó, se trata de "productos falsificados que ingresan por el corredor norte, desde Brasil, Paraguay y Bolivia".

Moschetto sostuvo que las zapatillas ilegales son fabricadas mayoritariamente en Asia y, en menor medida, en Brasil. "Se venden en ferias, locales de todas las ciudades y, cada vez más, en Instagram, Mercado Libre y Marketplace. El fenómeno crece día a día", advirtió.

El dirigente industrial aseguró que el sector se reunió con representantes de los ministerios de Defensa y Justicia, además de la Aduana, pero sin resultados visibles.

"Con el contrabando no se puede competir por carga impositiva. Aunque tengamos estrategias comerciales, los costos legales son inalcanzables frente a un producto que evade impuestos", agregó.

El negocio del "blanqueo"

La entidad reclama diálogo con el Gobierno y medidas concretas de control y sanción. También denuncia que, cuando el Estado decomisa productos, estos suelen ser subastados y reingresan al mercado "blanqueados" a precios irrisorios, compitiendo nuevamente con la industria local.

El contrabando de celulares también vive un auge. Desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) indicaron que "en picos de demanda pueden ingresar 40 mil celulares ilegales por semana" y que "uno de cada tres equipos activados en Argentina es ilegal".

La Cámara del Tabaco, por su parte, alertó que unos 1,4 millones de personas adultas consumen productos sin humo pese a la prohibición absoluta de su venta, ante la ausencia de una normativa que regule su producción y calidad.

Y toda esta laxitud en puertos y fronteras se combina con el auge de plataformas como Shein y Temu, que vienen crecieron por las compras directas desde el exterior.

