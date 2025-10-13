Ajo y agua: Brasil deja al desnudo el atraso cambiario argentino

El ajo permite disminuir el colesterol total y LDL, también conocido como colesterol malo. Complicado el ajo argentino.

Piden la intervención del Gobierno

Además de los señalamientos cambiarios, los productores de ajo en Mendoza solicitaron la intervención del Estado en su nivel provincial y nacional para poder destrabar la situación con el Gobierno brasileño. La aspiración es generar una revisión de la medida, algo que podría resultar imposible dada la naturaleza de las relaciones entre China y el país sudamericano.

De cualquier manera, el Gobierno mendocino se encontraría gestionando conversaciones con las autoridades brasileñas. Algo que también encararía la Cancillería, actualmente más cercana a Washington D.C que a Pekín.

En caso de no lograr una recepción positiva del Gobierno brasileño, los productores advirtieron la aproximación de una situación asfixiante. Así lo estimó Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, según un reportaje del sitio especializado Infocampo.

Nos quebramos porque con el dólar que tenemos en este momento los productores que ya tienen el ajo sembrado y en 20 días cosechan estarían perdiendo más o menos US$ 2.000 por hectárea, indicó.

La posibilidad más concreta de sanear la situación, según los productores, es una devaluación post electoral. Algo que el Gobierno nacional niega pero que todos los analistas del rubro económico aseguran como inevitable.

Ajo P Un dólar poco competitivo.

El ajo no está solo

Al igual que los productores mendocinos, todo el sector agroexportador espera con ansias una eliminación del esquema de bandas. Sobre todo teniendo en cuenta la altura que tomaron los costos operativos locales.

Respecto a ello, las declaraciones más recientes del ministro de Economía, Luis Caputo, echaron por tierra la posibilidad de un nuevo retoque cambiario de medio término. Según el funcionario, el esquema actual cuenta con el apoyo directo de Estados Unidos y el FMI, con lo cual no existiría presión real para una reforma.

