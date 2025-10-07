urgente24
El rockstar Milei no convence a mercados y sigue quemando dólares (tic, tac..)

Foto: NA
Luis Caputo y Javier Milei, quemando dólares, según Grok.
Luis Caputo y Javier Milei, quemando dólares, según Grok. Imagen creada con IA/GROK.
Luis Caputo y Javier Milei, quemando dólares, según Grok. Imagen creada con IA/GROK.

Javier Milei pretende fingir normalidad en campaña, con show rockstar incluido, pero no calma a mercados y sigue quemando dólares del Tesoro.

7 de octubre de 2025 - 17:43

EN VIVO

La agencia Bloomberg es contundente en una nota publicada este martes (07/10): "Milei se queda sin dólares mientras Argentina espera el salvavidas de Estados Unidos".

De acuerdo a versiones del mercado, el Tesoro vendió hoy otros US$250 millones, y quedan en sus depósitos en dólares menos de US$ 800M. Ya lleva usados US$1.850 M desde el 30 de septiembre. Y, para colmo, tiene que pagar US$350 millones de deuda del Tesoro. Estiman que sólo le quedan uno o dos días más de intervención. ¿Y luego?

Mientras tanto, en USA no quieren que Trump ayude a la Argentina, en contexto de 'shutdown':

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

Sandra Pettovello denunció profanación

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció a dirigentes sindicales y referentes de derechos humanos por modificar sin autorización una baldosa conmemorativa en la Secretaría de Trabajo. Entre los involucrados figuran los ex ministros Carlos Tomada y Kelly Olmos.

La Justicia abrió una investigación penal tras la denuncia presentada por Sandra Pettovello contra un grupo de sindicalistas y referentes de derechos humanos que intervinieron una placa en homenaje a trabajadores estatales desaparecidos durante la dictadura. El hecho ocurrió el 7 de octubre en la sede de la Secretaría de Trabajo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según detalló la ministra, los participantes reemplazaron una baldosa conmemorativa por otra con la inscripción “Barrios x Memoria y Justicia”, provocando daños en el patrimonio edilicio. Entre los presentes se encontraban los ex ministros de Trabajo Carlos Tomada y Kelly Olmos, lo que amplificó la repercusión política del episodio.

La denuncia judicial recayó principalmente sobre Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, e incluye a integrantes de la Intersindical de Derechos Humanos, Satsaid, Sutepa, CGT y CTA.

La causa, caratulada por daño agravado y desobediencia, quedó a cargo de la jueza Laura Frecedo, de la Unidad de Flagrancia Este. El Gobierno porteño y la Secretaría de Trabajo figuran como damnificados.

Desde el Ministerio de Capital Humano advirtieron que la intervención se realizó “sin autorización previa” y reafirmaron su compromiso con el respeto al orden institucional y los procedimientos legales vigentes.

Live Blog Post

Tensión en Mar del Plata: Manifestantes denuncian que Gendarmería dejó pasar a "barrabravas de Alvarado" para correrlos

Vecinos de Mar del Plata que se manifestaban contra la presencia de Javier Milei denunciaron ante las cámaras de C5N que "la Gendarmería les abrió paso" a "barrabravas de Alvarado, todos drogados" para que "vengan a cortar la columna de jubilados que estaban con una bandera"

"Súper violentos, nos agredieron, empujando a gente mayor, y se fueron a refugiar atrás de la Prefectura", agregó la mujer.

Otra vecina ratificó esa acusación y dijo sentirse "muy triste" porque "no nos merecemos esto".

Live Blog Post

$LIBRA: Diputados apelan fallo del juez Martínez de Giorgi, que rechazó citar por la fuerza pública a funcionarios

Seis diputados de la Comisión Investigadora $LIBRA se reunieron con el juez Marcelo Martínez de Giorgi durante más dos horas en su despacho para solicitar una respuesta para el acceso a la causa, pedido que ya había sido denegado por parte del fiscal Eduardo Taiano.

Luego, en la reunión de la Comisión, la oposición acordó apelar la resolución del juez Martínez de Giorgi, quien más temprano declaró "improcedente" el pedido para citar por la fuerza pública a funcionarios.

Informó el diputado Maximiliano Ferraro, titular de la Comisión, en su cuenta de X:

"NO VAMOS A DETENER LA INVESTIGACIÓN FRENTE A LA OBSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO O DE OTROS PODERES.

Hoy volvimos a reunirnos en la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA. Un nuevo capítulo de la estrategia de obstrucción y silencio del Gobierno Nacional volvió a quedar en evidencia con la ausencia del exjefe de asesores de la Presidencia, Damián Reidel, y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al igual que de los principales involucrados en $LIBRA: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y Hayden Davis.

Más allá de esta para nada nueva maniobra oficial, la Comisión adoptó una serie de decisiones y medidas de prueba para garantizar el avance de la investigación:

  1. Apelar, con reserva del caso federal, la resolución emitida por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, que rechazó el requerimiento de auxilio de la fuerza pública o asistencia solicitado por esta Comisión para hacer comparecer a los funcionarios. Esta solicitud se formuló ante una situación inédita, en la que los funcionarios se niegan a colaborar con esta Comisión Investigadora, a diferencia de lo ocurrido en otros antecedentes históricos en los que sí asistieron o colaboraron. No se trata, por tanto, de un pedido caprichoso, sino de una necesidad derivada de garantizar el cumplimiento efectivo de nuestras funciones. La decisión del juez, en cambio, vacía de eficacia práctica al poder de contralor político y pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial.
  2. Atento a lo conversado en la audiencia del día de la fecha con el juez Martínez de Giorgi, y conforme lo suscripto en el acta correspondiente, se requerirá copia de las actuaciones a la fecha, los informes periciales informáticos realizados, los informes remitidos por el BCRA y la CNV, entre otra documentación de interés para el objeto de investigación de la Comisión, tales como los expedientes e informes de la UTI y de la Oficina Anticorrupción.
  3. Asimismo, se requerirá el acceso a los sistemas informáticos del Poder Judicial y de la Procuración para el seguimiento de las causas N.º 772/2025 y su acumulada N.º 547/2025, dado que no existe secreto de sumario establecido sobre ellas.
  4. Oficiar a la plataforma RIPIO para que explique su participación e involucramiento con la criptomoneda $LIBRA, al haberla ofrecido públicamente para la compra el día de su lanzamiento.

El Congreso de la Nación no va a permitir que ningún poder del Estado intente obstruir, neutralizar o impedir el ejercicio de sus atribuciones investigativas constitucionales. Hay más de cien años de historia parlamentaria que respaldan estas facultades del Congreso, que no pueden ser anuladas ni condicionadas de un plumazo para proteger a funcionarios de turno".

Live Blog Post

Entre militantes y protestas, Milei caminó sólo 50 metros en Mar del Plata

El Presidente tenía previsto caminar desde Avellaneda hasta Güemes y continuar el recorrido durante unas cuadras por la peatonal, pero se vio impedido debido a las protestas en su contra que había en la zona, delimitada por Gendarmería Nacional para evitar posibles incidentes.

Finalmente, tras caminar solo unos 50 metros, el Presidente se subió a una camioneta -junto a Karina, Sebastián Pareja, Guillermo Montenegro y los candidatos Diego Santilli y Karen Reichardt- donde, rodeado por sus militantes, dio un breve discurso con un megáfono pidiéndoles el apoyo en las próximas elecciones.

Live Blog Post

Duro cruce entre Patricia Bullrich y Juan Grabois

Juan Grabois, denunciante de José Luis Espert (que hoy fue imputado por presunto lavado de dinero) le pidió a Patricia Bullrich que le ponga custodia a Fred Machado "no vaya a ser que le pase algo antes de que lo extraditen", y recordó que "la candidata a senadora de La Libertad Avanza en Rio Negro es Lorena Villaverde, detenida por llevar medio kilo de cocaína, vinculada patrimonialmente con Claudio Ciccarelli, testaferro de Fred Machado, que vive en la mansión de Ciccarelli. La trama narco no termina en Espert".

La ministra de Seguridad replicó que "vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes".

Luego, Bullrich salió a responderle, llamándola "señora horrible" y dijo que "no fui notificado de una sola imputación".

Captura de pantalla 2025-10-07 190321
image
Live Blog Post

Procesaron al gendarme Guerrero, que le disparó e hirió de gravedad a Pablo Grillo

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de Capital Federal procesó -sin prisión preventiva- este martes a Héctor Guerrero, el gendarme que disparó el cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo el 12 de marzo pasado, durante una manifestación en defensa de los jubilados frente al Congreso Nacional.

El fallo, firmado por la jueza María Servini, determinó que Guerrero cometió los delitos de "lesiones gravísimas y abuso de armas, agravados por su condición de miembro de una fuerza de seguridad".

El Juzgado señaló además que, más allá del disparo que hirió a Grillo, Guerrero efectuó otros cinco disparos de manera prohibida. En consecuencia, se ordenó el embargo de sus bienes hasta cubrir el monto de $203 millones.

La jueza Servini analizó en profundidad la normativa vigente sobre el uso de la fuerza y el empleo de armas no letales en manifestaciones públicas. Citó el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público (Resolución Ministerial 943/2023) y el reglamento interno de Gendarmería, que prohíben expresamente disparar cartuchos de gas lacrimógeno en línea recta o hacia personas, y exigen que los disparos se realicen en ángulo oblicuo hacia el suelo para evitar daños graves.

Live Blog Post

Despliegue de Gendarmería para que Milei pueda caminar en Mar del Plata

Javier Milei encabezará una breve recorrida de campaña en Mar del Plata, donde -como en cada destino que visita- hay protestas en su contra. Hay gran despliegue de gendarmes para contener a los manifestantes, así el Presidente puede caminar sin inconvenientes por la calle Güemes.

Live Blog Post

Lilia Lemoine y la escena de celos en el Movistar Arena que no pasó desapercibida

Bastante se habló en X acerca del ataque de celos que habría tenido Lilia Lemoine por el acercamiento de Javier Milei con la cantante anoche, en el escenario del Movistar Arena.

La mujer cantaba muy cerca del Presidente, con quien parecía tener buen feeling, mientras Lilia permanecía cantando a un costado como relegada. Hasta que en un momento no se contuvo y, con poco disimulo, la corrió.

La duda es si eran celos por el acercamiento de Milei con la cantante o no quería quedar opacada en el escenario.

Live Blog Post

¡Volvé, Bessent!

Ironías en X pidiendo que aparezca Scott Bessent con algún posteo o declaración para ver si logra calmar a los mercados. También se preguntan qué dirá el titular del Tesoro de USA por el show de Milei de anoche...

Live Blog Post

Trasladan a Fred Machado, previo a su extradición

El empresario Federico "Fred" Machado fue detenido por la Policía Federal Argentina esta tarde en su casa de Viedma, donde cumple prisión domiciliaria, en el marco del operativo para hacer efectiva su extradición a los Estados Unidos, donde debe ser juzgado por narcotráfico y fraude. El operativo se concretó horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme el pedido de la justicia norteamericana y el Gobierno apoyara el pedido.

Efectivos de la Policía Federal ingresaron al domicilio del empresario, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1 que une Viedma con el balneario El Cóndor, para proceder a su arresto y posterior traslado al juzgado.

La primicia fue confirmada desde el lugar por la periodista Caro Fernández, de Splendid AM 990, quien se encontraba en las afueras de la propiedad al momento en que llegaron los agentes federales.

"Estoy acá en el kilómetro 20, en la puerta de la casa de Federico Machado. Llegó la gente de la Policía Federal, nos pidió que saliéramos, y están adentro, lo van a detener, lo van a llevar al juzgado", informó la cronista a Noticias Argentinas.

Live Blog Post

Bochorno para LLA: La fiscalía dice que Karen Reichardt debe encabezar la boleta (no Santilli...)

La Fiscalía electoral se pronunció este martes a favor de que Karen Reichardt encabece la boleta de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, en contra del pedido de La Libertad Avanza de que Diego Santilli, actual tercero en la lista, ocupara el lugar de José Luis Espert tras la renuncia.

La fiscalía emitió su opinión tras una consulta del titular del Juzgado Federal N°1 con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, quien ahora deberá tomar una decisión definitiva.

Urgente24 ya había anticipado que la Justicia podría determinar que Reichardt debería ser quien encabece la boleta, dado que es la 2da, sobre todo con el antecedente Lucila Crexell.

Live Blog Post

Milei se queda sin dólares: El Tesoro vendió hoy US$250 M y le quedan menos de US$800M

Ignacio Olivera Doll en Bloomberg:

"El Tesoro de Argentina está quemando sus depósitos en dólares para apuntalar el peso, y los operadores estiman que le quedan aproximadamente mil millones de dólares en sus arcas.

El lunes, la administración del presidente Javier Milei vendió dólares por quinta sesión consecutiva. Se estima que ha gastado entre 450 y 480 millones de dólares para mantener la caída del peso en sólo 0,4%, lo que llevaría la cantidad total vendida durante la semana pasada a 1.300 millones de dólares.

El Banco Central también tiene dólares que puede desplegar (aproximadamente 10.000 millones de dólares, según estimaciones privadas), pero enfrenta más restricciones para hacerlo. Según su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la autoridad monetaria no puede recurrir a sus propias reservas a menos que el peso rompa una banda de flotación que el martes oscilaba entre 943 y 1.484 por dólar. El banco intervino tres veces el mes pasado, vendiendo 1.100 millones de dólares, pero últimamente los funcionarios han estado dependiendo del efectivo del Tesoro para mantener estable el peso.

El Tesoro de Argentina no divulga oficialmente sus ventas de dólares.

Las autoridades de esta Nación propensa a las crisis están ahora corriendo contrarreloj para obtener ayuda de Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, prometió un salvavidas financiero y dijo que mantendría conversaciones con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien viajó a Washington con el jefe del banco central, Santiago Bausili. El momento y el tamaño de cualquier paquete de ayuda siguen sin estar claros.

Mientras tanto, el endurecimiento de las políticas y los nuevos controles de capital no han logrado enfriar la demanda de dólares. Incluso después de que el gobierno restableciera algunas restricciones –incluida una prohibición de 90 días para la reventa de dólares– y aumentara las ventas de futuros de divisas, la brecha entre los tipos de cambio paralelos y oficiales se ha ampliado. El precio en la calle ahora supera los 1.500 pesos por dólar, en comparación con los 1.430 pesos en el mercado oficial.

Los precios de los futuros implican una depreciación de hasta el 60% anual en los próximos 12 meses, muy por encima de las expectativas de inflación.

La crisis monetaria se produce mientras las autoridades argentinas se preparan para pagar 500 millones de dólares de deuda que vence en noviembre. Los bonos están bajo presión mientras el gobierno de Milei se dirige a las cruciales elecciones nacionales de mitad de período el 26 de octubre después de sufrir una derrota aplastante en una votación provincial el mes pasado.

Los bonos en dólares cayeron a lo largo de la curva el martes, y los bonos con vencimiento en 2035 cayeron más de medio centavo para cotizar a alrededor de 56 centavos por dólar, según datos indicativos de precios compilados por Bloomberg".

