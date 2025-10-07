El rockstar Milei no convence a mercados y sigue quemando dólares (tic, tac..)

La situación es cada vez más compleja, y pese a que Javier Milei pretenda fingir normalidad para seguir la campaña, incluso montando un show como rockstar, si no llega el rescate de USA todo se volverá aún más difícil: se inició la carrera contrarreloj para llegar al 26 de octubre sin quemar los dólares del Tesoro para contener al tipo de cambio.
Sandra Pettovello denunció profanación
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció a dirigentes sindicales y referentes de derechos humanos por modificar sin autorización una baldosa conmemorativa en la Secretaría de Trabajo. Entre los involucrados figuran los ex ministros Carlos Tomada y Kelly Olmos.
La Justicia abrió una investigación penal tras la denuncia presentada por Sandra Pettovello contra un grupo de sindicalistas y referentes de derechos humanos que intervinieron una placa en homenaje a trabajadores estatales desaparecidos durante la dictadura. El hecho ocurrió el 7 de octubre en la sede de la Secretaría de Trabajo, en la Ciudad de Buenos Aires.
Según detalló la ministra, los participantes reemplazaron una baldosa conmemorativa por otra con la inscripción “Barrios x Memoria y Justicia”, provocando daños en el patrimonio edilicio. Entre los presentes se encontraban los ex ministros de Trabajo Carlos Tomada y Kelly Olmos, lo que amplificó la repercusión política del episodio.
La denuncia judicial recayó principalmente sobre Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, e incluye a integrantes de la Intersindical de Derechos Humanos, Satsaid, Sutepa, CGT y CTA.
La causa, caratulada por daño agravado y desobediencia, quedó a cargo de la jueza Laura Frecedo, de la Unidad de Flagrancia Este. El Gobierno porteño y la Secretaría de Trabajo figuran como damnificados.
Desde el Ministerio de Capital Humano advirtieron que la intervención se realizó “sin autorización previa” y reafirmaron su compromiso con el respeto al orden institucional y los procedimientos legales vigentes.
