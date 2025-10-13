Martín Redrado le advierte a Milei que "no puede vivir de 'puentes' de US$ 20.000 M"

redrado.jpg Martín Redrado insiste en que, después de las elecciones legislativas del 26/10, Milei debe buscar acuerdos con los gobernadores y cambiar el plan económico.

Sobre el comportamiento del tipo de cambio poselectoral, indicó: “Después de las elecciones, el Gobierno debe ingresar en una nueva etapa del plan económico, la primera fue el equilibrio fiscal y sanear el BCRA (…) pero si nos quedamos en eso no generaremos los dólares suficientes y generando tensión cambiaria” y para eso recordó los puntos de la agenda legislativa que mencionó antes.

Pero si el lunes 27/10 el gobierno no dialoga con la oposición y los gobernadores, Redrado recomendó: “Yo pondría prioridades. Hoy no es prioridad la reforma previsional. Lo que necesitamos en tener más trabajadores formales. Hay que formalizar más trabajadores. La prioridad es gente que aporte”.

Y en cuanto a los gobernadores, Redrado destacó que “las provincias argentinas necesitan obras e infraestructura, es cuestión de sentarse (con los mandatarios provinciales) porque hay intereses comunes de los gobernadores y del gobierno nacional. Hay intereses que convergen y debe haber acuerdos para una hoja de ruta en común y esto le dará un horizonte a la Argentina”, concluyó.

