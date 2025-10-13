Sorpresa en Boca: Este podría ser el futuro de Chiquito Romero

El periodista Juan Pablo Marrón sorprendió al tuitear: "Crecen las posibilidades de que Sergio Chiquito Romero se transforme en arquero de Argentinos Juniors. El Bicho inició conversaciones serias con el arquero y Juan Román Riquelme. El club de La Paternal apunta a tenerlo con todo para la Copa Argentina.".

A esta información, se agrega lo dicho por Germán García Grova: "El club envió a AFA una nota solicitando el cupo por la lesión de Diego ´Ruso´ Rodríguez. Al haber transcurrido el 70% del campeonato, solo podría jugar Copa Argentina".

image

Cabe remarcar dos cosas:

Romero tiene contrato en Boca hasta diciembre

Hoy por hoy, no es tenido en cuenta en el Xeneize. Ante la ausencia de Agustín Marchesín (que es el titular), quien ataja es Leandro Brey.

Lo que se le viene a Boca

El gran objetivo de Boca Juniors es salir campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En caso de que no lo logre, va a apuntar a clasificar de manera directa a la Copa Libertadores 2026.

El Xeneize, en estos momentos tiene 50 unidades en la tabla anual. Con un partido menos (debe el encuentro ante Barracas Central), el club de la Ribera tiene un punto más que River, dos más que el mencionado Argentinos Juniors y tres más que Deportivo Riestra (jugará este lunes 13 de octubre).

Embed

El próximo encuentro para el club de la Ribera será el sábado 18 de octubre desde las 18 horas en la Bombonera ante Belgrano de Córdoba.

