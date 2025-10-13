Boca Juniors no jugó el pasado fin de semana debido a que se suspendió el partido ante Barracas Central por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El Xeneize ya volvió a los entrenamientos de la mano de Claudio Úbeda y en el club de la Ribera miran de reojo lo que se dice de Chiquito Romero y su posible futuro.
¿AYUDA A UN RIVAL DIRECTO?
Sorpresa en Boca: Este podría ser el futuro de Chiquito Romero
El mundo Boca mira de reojo lo que dicen sobre Chiquito Romero. ¿De tercer arquero a un rival directo?
El gran objetivo es ganar el Torneo Clausura y en su defecto, clasificar de manera directa a la Copa Libertadores 2026. En este sentido, Boca podría reforzar a un rival directo en la tabla anual.
¿Chiquito Romero a Argentinos Juniors?
El pasado viernes 10 de octubre, Argentinos Juniors perdió 0-1 ante Defensa y Justicia y sobre el final de la primera parte de dicho encuentro, Diego "Ruso" Rodríguez, tuvo que salir reemplazado por lesión.
El Bicho confirmó horas más tarde lo siguiente sobre el portero: "sufrió la ruptura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha y será intervenido quirúrgicamente en los próximos días".
El equipo de la Paternal es semifinalista de Copa Argentina y por eso busca reemplazo para su arquero titular.
El periodista Juan Pablo Marrón sorprendió al tuitear: "Crecen las posibilidades de que Sergio Chiquito Romero se transforme en arquero de Argentinos Juniors. El Bicho inició conversaciones serias con el arquero y Juan Román Riquelme. El club de La Paternal apunta a tenerlo con todo para la Copa Argentina.".
A esta información, se agrega lo dicho por Germán García Grova: "El club envió a AFA una nota solicitando el cupo por la lesión de Diego ´Ruso´ Rodríguez. Al haber transcurrido el 70% del campeonato, solo podría jugar Copa Argentina".
Cabe remarcar dos cosas:
- Romero tiene contrato en Boca hasta diciembre
- Hoy por hoy, no es tenido en cuenta en el Xeneize. Ante la ausencia de Agustín Marchesín (que es el titular), quien ataja es Leandro Brey.
Lo que se le viene a Boca
El gran objetivo de Boca Juniors es salir campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
En caso de que no lo logre, va a apuntar a clasificar de manera directa a la Copa Libertadores 2026.
El Xeneize, en estos momentos tiene 50 unidades en la tabla anual. Con un partido menos (debe el encuentro ante Barracas Central), el club de la Ribera tiene un punto más que River, dos más que el mencionado Argentinos Juniors y tres más que Deportivo Riestra (jugará este lunes 13 de octubre).
El próximo encuentro para el club de la Ribera será el sábado 18 de octubre desde las 18 horas en la Bombonera ante Belgrano de Córdoba.
