Es oficial: Luis Caputo, y Karina Milei deberán dar explicaciones en Diputados (pero ya esperan faltazo)

La expectativa sobre su presencia en Diputados es baja: el ministro integra la comitiva presidencial que viajará a Estados Unidos junto a Javier Milei y su hermana, Karina Milei, para mantener una reunión con Donald Trump. Según la agenda oficial, el regreso está previsto para el miércoles por la mañana, aunque se desconoce si llegarán a tiempo para cumplir con las citaciones.

Corrupción en Discapacidad: interpelan a Karina Milei y a Lugones

La secretaria General de la Presidencia y el ministro de Salud también fueron convocados por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, que revelan presuntas maniobras de corrupción y cobro de coimas.

Según la denuncia, los hechos estarían vinculados a contrataciones irregulares con la empresa Suizo Argentina, que habría recibido sumas millonarias a través de licitaciones direccionadas.

Los legisladores que impulsaron la interpelación buscan que Karina Milei y Mario Lugones expliquen qué medidas adoptó el Ejecutivo frente a las acusaciones y si hubo controles internos que fallaron en la supervisión del área.

Las citaciones llegan en un momento de fuerte tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, en medio de la discusión por la reforma de la Ley de DNU y el presupuesto nacional.

Citación Sesión Art 71 CN_15 de octubre 14 horas

