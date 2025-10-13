La Cámara de Diputados formalizó este lunes 13/10 las citaciones al ministro de Economía, Luis Caputo; a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y al ministro de Salud, Mario Lugones, para ser interpelados este miércoles en el Congreso.
MIÉRCOLES 15/10
Es oficial: Luis Caputo, y Karina Milei deberán dar explicaciones en Diputados (pero ya esperan faltazo)
Se oficializó la sesión para que Luis Caputo asista al Congreso a dar explicaciones a los Diputados. También citaron a Karina Milei y Mario Lugones.
Las convocatorias surgen de las resoluciones aprobadas en la última sesión, donde la oposición logró avanzar con los pedidos de explicaciones a tres de las principales figuras del Gobierno. Según pudo saber Urgente24, por "cuestiones de agenda", ni Caputo ni la hermana del Presidente asistirán.
Luis Caputo al Congreso
La cita más relevante será la del titular del Palacio de Hacienda, prevista para el miércoles las 12, quien deberá dar explicaciones por las gestiones económicas que el Ejecutivo lleva adelante con Estados Unidos para obtener un eventual respaldo financiero.
La interpelación fue impulsada por Unión por la Patria y encabezada por el diputado Itai Hagman. La propuesta recibió 131 votos a favor, 70 en contra y una abstención. En su planteo, el bloque opositor reclama detalles sobre “las posibles negociaciones para recibir un blindaje financiero” y el impacto que podría tener en la economía argentina.
Diputados meten presión pero Caputo pega el faltazo
Desde su llegada al cargo, Luis Caputo no asistió a ninguna sesión legislativa. En abril había sido citado por el caso $LIBRA —una operación financiera bajo investigación—, pero no se presentó. Tampoco participó de las instancias de debate del Presupuesto, ni en 2024 ni en el actual ejercicio.
La expectativa sobre su presencia en Diputados es baja: el ministro integra la comitiva presidencial que viajará a Estados Unidos junto a Javier Milei y su hermana, Karina Milei, para mantener una reunión con Donald Trump. Según la agenda oficial, el regreso está previsto para el miércoles por la mañana, aunque se desconoce si llegarán a tiempo para cumplir con las citaciones.
Corrupción en Discapacidad: interpelan a Karina Milei y a Lugones
La secretaria General de la Presidencia y el ministro de Salud también fueron convocados por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, que revelan presuntas maniobras de corrupción y cobro de coimas.
Según la denuncia, los hechos estarían vinculados a contrataciones irregulares con la empresa Suizo Argentina, que habría recibido sumas millonarias a través de licitaciones direccionadas.
Los legisladores que impulsaron la interpelación buscan que Karina Milei y Mario Lugones expliquen qué medidas adoptó el Ejecutivo frente a las acusaciones y si hubo controles internos que fallaron en la supervisión del área.
Las citaciones llegan en un momento de fuerte tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, en medio de la discusión por la reforma de la Ley de DNU y el presupuesto nacional.
