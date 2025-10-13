Juan Schiaretti consiguió foto triunfal y le mete presión al armado de Milei en Córdoba

En ese sentido, el propio Schiaretti admitió que el proyecto central del novedoso armado sería alcanzar el periodo presidencial con posibilidades de presentar un candidato que se presente como una alternativa a los polos actuales.

Esta victoria expresa lo que somos en Provincias Unidas: sensatez, experiencia de gestión, y la unión de los que formamos parte del interior del interior de la patria. No importa si el origen político de los que la conformamos es radical, peronista, del Pro, socialistas, vecinalistas o independientes, lo que importa es que nos une una visión de lo que es necesario para el progreso de nuestra patria, aseguró Schiaretti.

Para cerrar la serie de reuniones de campaña que los gobernadores han practicado junto con Schiaretti, Provincias Unidas eligió nada menos que la Ciudad de Buenos Aires, lugar sobre el cual se basó el discurso crítico de las administraciones provinciales, quienes acusaron al Gobierno nacional de favorecer sistemáticamente a la zona del AMBA olvidando las necesidades del interior.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1977520510176035264&partner=&hide_thread=false Provincias Unidas ganó hoy su primera elección en el país y planta su primer mojón en el Sur de Córdoba.



Felicitaciones Gina Grazziano, quien fue elegida intendenta de Reducción con

más del 80% de los votos.



Esta victoria expresa lo que somos en Provincias Unidas: sensatez,… pic.twitter.com/iQQ3pJBZ1R — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) October 12, 2025

Acto en CABA

Al respecto, el sitio elegido fue Obras Sanitarias. Allí, tanto Schiaretti como los gobernadores Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Carlos Sadir, Claudio Vidal y Gustavo Valdés se presentarán con un acto típico para redondear el recorrido por el país y plantar bandera en la madre de las batallas. Allí se sumaría un protagonista que asoma como central: Martín Lousteau.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/1977524352972112267&partner=&hide_thread=false PRIMER TRIUNFO MUNICIPAL DE PROVINCIAS UNIDAS



¡Felicitaciones, Gina Grazziano!



Bajo el sello de #ProvinciasUnidas, la querida localidad de #Reducción, en el departamento Juárez Celman, tiene nueva intendenta. Felicito también a todos los candidatos, y especialmente a los… pic.twitter.com/lDsmRmAWGT — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) October 12, 2025

