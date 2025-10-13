CÓRDOBA. En una campaña cruzada por el escenario nacional, Juan Schiaretti se valió de un triunfo bien localizado para inflar el trajinar de Provincias Unidas rumbo al 26 de octubre. El candidato central del armado de los gobernadores celebró una victoria en la localidad rural de Reducción, al sur de Córdoba.
REDUCCIÓN
Juan Schiaretti consiguió foto triunfal y le mete presión al armado de Milei en Córdoba
Juan Schiaretti celebró una victoria local para empujar la campaña de Provincias Unidas. “La primera victoria en la primera elección”, aseguró.
Hasta ese lugar viajó el propio Schiaretti para celebrar el triunfo de la candidata Gina Grazziano, la sucesora oficialista de Jorge “Cacho” Grazziano, quien falleciera semanas atrás en un accidente aéreo que conmocionó al círculo político cordobés. El acompañamiento del gobernador fue significativo para redondear un resultado aplastante con más del 80% de los votos a favor.
Si bien la elección no representó las propuestas con las que Schiaretti deberá competir en dentro de dos semanas, la imagen triunfal fue tomada como necesaria en medio de una campaña que tiene un “termómetro” poco preciso en las encuestas, conocidas por grandes fallas de lectura en los últimos años. Algo que se suma a las pocas posibilidades de avanzar con grandes anuncios a nivel provincial por la falta de recursos coparticipables en casi dos años.
Provincias Unidas rumbo al cierre
Para el armado de Provincias Unidas, el cierre de campaña se aproxima y el eje central estará puesto en las provincias que acompañan el armado con los gobernadores. La estrategia de cara a los próximos días sería darle un “cierre” a la campaña nacional y dejar que cada estructura pase a trabajar en un contexto más local para más tarde intentar cosechar triunfos que permitan abrir una perspectiva más próspera de cara al 2027.
En ese sentido, el propio Schiaretti admitió que el proyecto central del novedoso armado sería alcanzar el periodo presidencial con posibilidades de presentar un candidato que se presente como una alternativa a los polos actuales.
Para cerrar la serie de reuniones de campaña que los gobernadores han practicado junto con Schiaretti, Provincias Unidas eligió nada menos que la Ciudad de Buenos Aires, lugar sobre el cual se basó el discurso crítico de las administraciones provinciales, quienes acusaron al Gobierno nacional de favorecer sistemáticamente a la zona del AMBA olvidando las necesidades del interior.
Acto en CABA
Al respecto, el sitio elegido fue Obras Sanitarias. Allí, tanto Schiaretti como los gobernadores Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Carlos Sadir, Claudio Vidal y Gustavo Valdés se presentarán con un acto típico para redondear el recorrido por el país y plantar bandera en la madre de las batallas. Allí se sumaría un protagonista que asoma como central: Martín Lousteau.
