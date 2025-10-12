Sin oxígeno, Javier Milei busca un respirador esta semana en la Casa Blanca

Live Blog Post

La guerra parece terminar pero Israel no logró lo que pretendía

Amos Harel en Haaretz, de Tel Aviv:

"(...) Hartos de las tácticas dilatorias de Netanyahu y creyendo que prolongar los combates pondría en peligro los intereses estadounidenses en la región, el presidente estadounidense Donald Trump obligó a ambas partes a acordar un alto el fuego y un acuerdo sobre la toma de rehenes.

La guerra parece haber terminado, pero no hay motivos para concluir que Israel haya logrado una victoria total sobre Hamás. Al igual que Israel, Hamás había llegado a un punto en el que ya no podía desafiar a Estados Unidos, sobre todo porque todos sus aliados regionales (Catar, Egipto y, recientemente, Turquía) lo presionaban para que pusiera fin a la lucha. La guerra parece haber terminado, pero no hay motivos para concluir que Israel haya logrado una victoria total sobre Hamás. Al igual que Israel, Hamás había llegado a un punto en el que ya no podía desafiar a Estados Unidos, sobre todo porque todos sus aliados regionales (Catar, Egipto y, recientemente, Turquía) lo presionaban para que pusiera fin a la lucha.

La organización condicionó la liberación de los rehenes israelíes, vivos y muertos, no a una retirada completa e inmediata de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de Gaza, sino a garantías estadounidenses. Eso fue lo que obtuvo la semana pasada cuando Trump se comprometió personalmente. Quien piense que estas son solo palabras vacías probablemente se equivoque.

Embed ISRAEL ESPERA POR LOS REHENES Israel espera la llegada de los rehenes que aún Hamas tiene capturados en Gaza. pic.twitter.com/5atZZpwa44 — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) October 12, 2025

Si Hamás insiste en reanudar las hostilidades con Israel, reconstruye rápidamente su infraestructura militar e impide el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza, Washington bien podría dar luz verde a Israel para reanudar la guerra. Pero si Hamás no hace nada, es probable que Estados Unidos presione a Netanyahu para que se abstenga, especialmente si logran convencer a los países árabes y musulmanes de desplegar sus tropas en la Franja.

Los acólitos de Netanyahu se esfuerzan por ignorar gran parte de lo sucedido en los últimos días. Harían bien en prestar atención a lo que está escrito en el acuerdo y a lo que no. Durante el último año, la derecha mesiánica y la mitad de los legisladores del Likud en la Knéset han estado debatiendo apasionadamente una visión descabellada (e inmoral) de expulsar a los palestinos de Gaza y reasentar el territorio con israelíes. Eso no va a suceder.

Ministros y periodistas hablaron de un gobierno militar israelí en Gaza; eso tampoco ocurrirá. En cuanto a la destrucción de Hamás, su ala militar ha sido duramente golpeada y la amenaza al frente interno israelí ha disminuido. Pero son los miembros de Hamás quienes han mostrado una presencia armada en toda la Franja en los últimos días. Es probable que pronto comiencen los ataques sistemáticos contra los clanes locales que han colaborado con Israel. (…)".