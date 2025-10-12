Sin oxígeno, Javier Milei busca un respirador esta semana en la Casa Blanca

La flotación entre bandas es la última trinchera de Javier Milei, Luis Caputo y hasta de Scott Bessent, según él posteó días atrás. En cambio aborrecen la continuidad de la banda de flotación tanto el Fondo Monetario como la mayoría de los agentes económicos. The Wall Street Journal aconsejó dolarización, pero Caputo tuvo que negarlo y, a la vez, reivindicar la flotación entre bandas (que ha fracasado). Es evidente que el objetivo es aparentar normalidad hasta el domingo 26/10 porque así ganarían votos. Pero para esto se precisa oxígeno.
Los chicos de Karina no pagan las multas: Muy truchos
Santiago Seutel en RealPolitik:
"(...) Mientras Javier Milei busca instalar el discurso del “orden y la libertad”, sus principales armadores en la provincia de Buenos Aires parecen seguir otras reglas. Según pudo constatar RealPolitik a partir de registros oficiales de infracciones de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio, ambos candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza, acumulan entre los 2 más de $6 millones en multas impagas, casi todas con estado “con deuda” y vencidas.
El subsecretario de Integración Socio-Urbana de la Nación, Sebastián Pareja, enfrenta 25 actas de infracción impagas registradas entre julio de 2024 y septiembre de 2025, por un total de $5.712.565.
Las infracciones se distribuyen entre sus vehículos AA113FN, AC998JZ y DYS173, todas con causa activa y estado “con deuda”.
Entre las más recientes figuran las actas 02-148-00157237-5 y 02-148-00164117-2, generadas en agosto y septiembre de 2025, con vencimientos en octubre y noviembre próximos. En ambos casos, los importes rondan los $120.000 por cada multa. (...)
Por su parte, Alejandro Carrancio, actual diputado provincial y titular del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), registra quince actas con deuda a su nombre.
Entre los dominios AG818WG y OYD218, el dirigente acumula 3.587.850 pesos en infracciones impagas, todas vencidas entre abril y octubre de 2025.
Los importes, casi idénticos, se repiten con una regularidad llamativa: la mayoría por 240.900, correspondientes a exceso de velocidad o violación de luz roja. (...)".
