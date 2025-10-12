urgente24
Sin oxígeno, Javier Milei busca un respirador esta semana en la Casa Blanca

FOTO: xAI / Grok.
Esperada visita de Javier Milei a Donald Trump. Expectativas superlativas, necesidad extrema de oxígeno de La Libertad Avanza. Semana decisiva antes del 26/10.

12 de octubre de 2025 - 23:01

La flotación entre bandas es la última trinchera de Javier Milei, Luis Caputo y hasta de Scott Bessent, según él posteó días atrás. En cambio aborrecen la continuidad de la banda de flotación tanto el Fondo Monetario como la mayoría de los agentes económicos. The Wall Street Journal aconsejó dolarización, pero Caputo tuvo que negarlo y, a la vez, reivindicar la flotación entre bandas (que ha fracasado). Es evidente que el objetivo es aparentar normalidad hasta el domingo 26/10 porque así ganarían votos. Pero para esto se precisa oxígeno.

Es llamativo que Javier Milei haya perdido tantos sufrgios en tan poco tiempo, lo que será verificado con las encuestas de opinión pública que comienzan a llegar. Sin oxígeno, el Presidente argentino busca pulmotor en Yankilandia. El costo de la asistencia es desconocido por los ciudadanos electores pero se intuye elevado. Se aproximan eventos decisivos, agregan.

El Gobierno apunta a que este encuentro concluya con anuncios de acuerdos comerciales y financieros que respalden la economía nacional. Por ejemplo, formalizar reducciones arancelarias en unas 100 posiciones de comercio exterior, con tarifas que variarían entre 0 y 10%.

Traducción: Se espera que el presidente argentino Javier Milei @JMilei presione al presidente Trump para un aumento en las cuotas de carne de res argentina cuando se reúnan esta semana, ya que Estados Unidos enfrenta una escasez de carne de res debido a las locas políticas ambientales y anti-ganadería de Joe Biden.

También un anuncio de respaldo financiero para la política cambiaria.

Los chicos de Karina no pagan las multas: Muy truchos

Santiago Seutel en RealPolitik:

"(...) Mientras Javier Milei busca instalar el discurso del “orden y la libertad”, sus principales armadores en la provincia de Buenos Aires parecen seguir otras reglas. Según pudo constatar RealPolitik a partir de registros oficiales de infracciones de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio, ambos candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza, acumulan entre los 2 más de $6 millones en multas impagas, casi todas con estado “con deuda” y vencidas.

El subsecretario de Integración Socio-Urbana de la Nación, Sebastián Pareja, enfrenta 25 actas de infracción impagas registradas entre julio de 2024 y septiembre de 2025, por un total de $5.712.565.

Las infracciones se distribuyen entre sus vehículos AA113FN, AC998JZ y DYS173, todas con causa activa y estado “con deuda”.

Entre las más recientes figuran las actas 02-148-00157237-5 y 02-148-00164117-2, generadas en agosto y septiembre de 2025, con vencimientos en octubre y noviembre próximos. En ambos casos, los importes rondan los $120.000 por cada multa. (...)

Por su parte, Alejandro Carrancio, actual diputado provincial y titular del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), registra quince actas con deuda a su nombre.

Entre los dominios AG818WG y OYD218, el dirigente acumula 3.587.850 pesos en infracciones impagas, todas vencidas entre abril y octubre de 2025.

Los importes, casi idénticos, se repiten con una regularidad llamativa: la mayoría por 240.900, correspondientes a exceso de velocidad o violación de luz roja. (...)".

Sebasti&aacute;n Pareja y Alejandro Carrancio.

Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio.

"Ya no se festeja la motosierra": Emilio Monzó

Emilio Monzó es un abogado, líder del Partido del Diálogo y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires / Encuentro Federal.

Ex presidente de la Cámara baja, él evaluó que el Gobierno nacional atraviesa una crisis interna “porque el gabinete trabaja más para que no se enoje Milei que para congraciarse con la sociedad”. Y añadió: “Es destructivo por naturaleza: empezó atacando a periodistas y artistas, siguió con políticos, y terminó enfrentando a Mauricio Macri. Ese fue su punto de inflexión”.

Monzó también cuestionó el tono y la estética de la comunicación presidencial. Dijo que el acto en el Movistar Arena fue “un show para alimentar su propio narcisismo. Ese estadio fue hecho para alimentar su autoestima. Es un presidente cada vez más disociado de la realidad”.

Él consideró que el clima social cambió y que “ya no se festeja la motosierra. La gente ahora pide diálogo, consenso y estabilidad. El inversor necesita confianza, no gritos”.

Monzó anticipó un nuevo traspié electoral para La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires: “Si se hubieran quedado tranquilos, la diferencia de 14 puntos se habría achicado a siete. Pero hacen todo lo posible para que vuelva a ser de 14”, ironizó. “Argentina tiene que pasar de la locura a la mesura. Nosotros ofrecemos diálogo y previsibilidad”.

Patricia Bullrich en el barro... se ensucia

Hugo Alconada Mon en X: "En silencio, Patricia Bullrich ordenó la reubicación o desarticulación de centros de inteligencia criminal regionales (CICRE) que acumulan y procesan datos sobre narcos y clanes delictivos en las provincias; afectados denuncian represalias."

En La Nación, Alconada Mon escribió:

"(…) Los CICRE surgieron como un intento por federalizar la inteligencia criminal. Se proyectaron en 2013 (NEA) y 2014 (NOA), pero comenzaron a funcionar en 2016, bajo la primera gestión de Bullrich, con Eugenio Burzaco como secretario de Seguridad. En junio de ese año, la ministra los presentó junto al entonces titular de la SIDE, Gustavo Arribas, como una herramienta para “desplegar investigaciones que desbaraten por completo las organizaciones criminales” y “descentralizar la inteligencia criminal”.

Para eso, se anunció la creación de 7 regionales: NOA (Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán), Centro (Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe), NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones), Cuyo (La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis), Patagonia Norte (Chubut, Neuquén y Río Negro), Patagonia Sur (Santa Cruz y Tierra del Fuego) y Buenos Aires/CABA.

El objetivo fundacional era que los CICRE sirviera de ámbito de reunión de todas las agencias provinciales y federales vinculadas a la seguridad o tuvieran información relevante, incluyendo a servicios penitenciarios, Bomberos, Rentas, Aduana, Migraciones, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Prefectura. El esquema se formalizó con una resolución secreta del Ministerio, en coordinación con un proyecto de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) sobre “centros de fusión”.

Los CICRE vivieron su etapa más activa hasta 2018, cuando recibieron vehículos, equipamiento y hasta la capacitación de agentes del FBI en Ushuaia. Pero el impulso se diluyó desde 2020, con la pandemia y la presidencia de Alberto Fernández: las regionales redujeron su interacción y fueron excluidas de investigaciones penales.

Hoy, los CICRE se encuentran en retroceso. Cerró la oficina de la regional NOA en Salta, mientras que continúa operativa –con una empleada- la oficina en Jujuy porque el gobierno de esa provincia paga el alquiler. En Iguazú –donde ya hay personal a cargo del comando tripartito de la Triple Frontera- y La Plata deberán replantear la operatoria. Y en Bariloche, nueva sede del CICRE para Patagonia Sur, habrá que empezar casi de cero."

Algunos datos que debería considerar Scott Bessent acerca de la Argentina

Centro de investigaciones Idesa:

"(...) Lo más importante es que la cotización del dólar en la plaza local se mantiene dentro de la banda cambiaria. La duda que subsiste es cuán perdurable pueden ser estas tendencias. Planteado de otra manera, si el firme respaldo del gobierno de Estados Unidos justifica la euforia o tiene que tomarse como una oportunidad que, para aprovecharla, demanda acciones complementarias.

Para explorar este tema resulta pertinente identificar cuáles son las principales fuentes de presión sobre el dólar. Según el balance cambiario del Banco Central para enero – agosto del 2025 se observa que:

  • La demanda para ahorro fue de US$ 17.000 millones donde la totalidad se produjo desde abril 2025 que se puso fin al cepo para personas humanas.
  • Los servicios de deuda externa (capital más intereses) consumieron US$ 12.000 millones.
  • El gasto en turismo en el exterior fue de US$ 8.000 millones.

Estos datos muestran que estas tres fuentes de demanda de dólares (ahorro, servicios de deuda y turismo) consumieron 37 mil millones de dólares en los primeros 8 meses del año. Como referencia, la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes generó 12 mil millones de dólares. Bajo estas condiciones, la presión sobre el mercado cambiario es intensa.

Varios factores motorizan las presiones, pero uno decisivo es la desconfianza. No hay dudas de la voluntad del gobierno de cumplir con los pagos de la deuda y sostener el equilibrio fiscal. Pero hay dudas sobre su capacidad para lograrlo. Más dudas hay sobre la posibilidad de avanzar en las reformas estructurales. Esta es la principal razón por la cual el riesgo país no baja y, por lo tanto, no se pueden refinanciar los vencimientos de deuda por medios voluntarios. En igual sentido, la desconfianza lleva a la masiva compra de dólares para ahorro. (...)".

En año electoral, la peor racha de River Plate en 43 años

Año de elecciones en el Club Atlético River Plate, donde desde hace años gestiona un oficialismo que parecía exitoso... hasta 2025.

Bueno, en verdad el anterior ciclo del entrenador Marcelo Gallardo fue desmejorando hasta una performance negativa.

Los simpatizantes de River Plate lucían dispuestos a perdonarlo todo por aquel partido ganado a Boca Juniors en Madrid (España). Por lo tanto, fingieron demencia, decidieron ignorar ese derrumbe posterior, y aprobaron su regreso.

Ahora tienen un problema: River Plate perdió de local ante el humilde Sarmiento de Junín: 0-1

La caída frente al equipo que entrena Facundo Sava fue la 6ta. derrota sobre 7 partidos, 4 de ellas en el Torneo Clausura y 2 por Copa Libertadores. La única victoria fue ante Racing Club por 1-0 en cuartos de final de la Copa Argentina.

Según consignó la cuenta Numeral River, en X, hay que remontarse a 43 años atrás para encontrar una situación tan lamentable. En aquella ocasión perdió 3 partidos por el Nacional 1982 y 3 por Copa Libertadores. Al igual que este año, solo pudo ganarle a Racing.

River no gana desde el 13/09 ante Estudiantes en La Plata, e igualó una marca negativa que no sufría desde hace 15 años: Clausura 2010, derrotas sucesivas ante Boca Juniors, Argentinos Juniors, Lanús y Newell’s Old Boys.

En defensa de Gallardo, la derrota de River fue, en parte, consecuencia de un error de su arquero, Franco Armani. Sin embargo, más allá de esto, el desempeño del equipo fue mediocre, tal como sucede hace un tiempo.

Grave autolimitación de Javier Milei para acordar con los gobernadores

Rosendo Fraga en El Cronista Comercial:

"(…) Tanto la Casa Blanca como la conducción del FMI esperan que el resultado electoral despeje el horizonte político de la Argentina en la segunda parte del gobierno de Milei. Pero el acuerdo entre el presidente y los gobernadores sería el hecho político más relevante para la gobernabilidad. Es que los gobernadores son quienes orientan el Congreso y no a la inversa.

Uno de los errores del "armado" político del oficialismo ha sido competir electoralmente con la mayoría de los gobernadores. En 20 de los 24 distritos, el oficialismo nacional, bajo la denominación de La Libertad Avanza, se enfrentará con ellos, quienes, dada la situación, han decidido postergar cualquier iniciativa de diálogo con la Casa Rosada hasta después de la elección.

Hoy no se pueden prever resultados electorales en ninguna parte del mundo, pero los gobernadores saben que una victoria electoral en su distrito mejorará su posición para una negociación que seguramente se dará después del 26/10 y que estará vinculada inevitablemente a los acuerdos financieros con el exterior para garantizar gobernabilidad económica.

El frente de los mandatarios provinciales no es homogéneo y carece de un liderazgo unificado. Pero la Casa Rosada no ha sabido o no ha querido aprovechar esta oportunidad a su favor. Es así como en los grandes temas de las últimas semanas, los gobernadores vienen coincidiendo, impulsando y permitiendo el rechazo a los vetos del Ejecutivo en ambas Cámaras del Congreso. (…)".

Confirmado: Dolarización no es posible, dijo Luis Caputo

En su visita a Luis Majul, en LN+, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró: La dolarización puede ser una alternativa, sí, pero hoy está descartada (...) la dolarización está descartada ” y afirmó que el Gobierno mantendrá el esquema actual de bandas cambiarias y un tipo de cambio flotante, descartando los rumores sobre una inminente dolarización. Vamos a seguir en el esquema de bandas y el tipo de cambio flotará”.

"Nosotros creemos que en este momento no tenemos los dólares suficientes para asegurar una dolarización exitosa", explicó Caputo.

Caputo aseguró que el objetivo central es “encontrar un mecanismo monetario-cambiario que permita crecer lo más fuertemente posible lo más pronto posible”.

Grandilocuente, Caputo dijo sobre el acuerdo con USA en marcha: "Debe ser la noticia económica más importante desde que yo tengo uso de razón. Va a favor de los argentinos. Hoy, la potencia económica más grande del mundo le está diciendo a los argentinos que si sigue este rumbo económico va a hacer lo que esté a su alcance para que les vaya bien".

Según el, "USA no van a pedir nada que nos perjudique a los argentinos ni viceversa. Son inversiones en la economía real".

"La reforma es una prioridad palestina"

En su aparición en el programa de actualidad de Arab News, 'Frankly Speaking', Omar Awadallah, viceministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, analizó las perspectivas de creación de un Estado, el futuro de Hamás y la lucha para restablecer el gobierno en Gaza.

Aquí algunos conceptos:

“En primer lugar, el actual gobierno palestino se centra en la reforma. Al inicio de este gobierno, hablaban de reformas, estabilidad financiera y reconstrucción de Gaza de una forma u otra. Por lo tanto, la reforma es una prioridad palestina”.

Dijo que la Autoridad Palestina ya había implementado varias medidas que la comunidad internacional acogió con satisfacción. "Tenemos nuestro informe de progreso, que, de hecho, es público".

“No fuimos nosotros quienes impidimos las elecciones en Jerusalén Este. Israel lo hizo en el momento crucial en que el Sr. Trump reconoció a Jerusalén como capital unificada para Israel. Como palestinos, no podemos aceptar elecciones sin Jerusalén Este”.

Confirmó que una vez que termine la guerra en Gaza, “después de 1 año, tendremos elecciones… y tendremos la democratización y la renovación del sistema palestino”.

Cuando se le preguntó sobre la planificación de la sucesión en caso de que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dimitiera, Awadallah dijo: “Las elecciones decidirán qué tipo de nuevo liderazgo habrá en Palestina. Nuestro liderazgo ahora está al mando, y continuaremos hasta que haya elecciones para cambiar el sistema hacia lo que el pueblo elija”.

Sobre la cuestión de la unidad intrapalestina, Awadallah dijo que Fatah está comprometido con la reconciliación con Hamas, pero sólo bajo términos claros.

“Aceptando sus obligaciones, sus programas, los acuerdos firmados con la comunidad internacional y el estatus del Estado de Palestina en toda la comunidad internacional”.

Dijo que la unidad era esencial para evitar que “cualquiera… socave nuestro proyecto nacional palestino”.

Awadallah expresó que la desmilitarización debe formar parte de un proyecto integral que aborde el futuro de Gaza, incluida la retirada de las fuerzas israelíes y la protección de los civiles.

Las fuerzas de seguridad palestinas, añadió, ya estaban recibiendo entrenamiento en Egipto y Jordania para participar. «Están listas para asumir el control y ayudar a estabilizar la situación en la Franja de Gaza», afirmó.

“El mandato de esta misión no debe sustituir la presencia palestina, sino apoyarla y supervisarla”.

Awadallah: &ldquo;La comunidad internacional debe tomar esto en serio y encontrar una manera de proteger al pueblo palestino&rdquo;.

Awadallah: “La comunidad internacional debe tomar esto en serio y encontrar una manera de proteger al pueblo palestino”.

Un tema no menor es la soledad de Israel

El aislamiento de Israel es un intangible muy costoso que está pagando el gobierno de Tel Aviv. Un ejemplo de la soledad fue lo que sucedió en Oslo, Noruega, donde el equipo de fútbol nacional derrotó 5 a 0 al de Israel. No es un país islámico sino un pivote del acuerdo militar occidental OTAN, aliado estratégico de USA. Sin embargo la condena de Israel fue llamativa.

La guerra parece terminar pero Israel no logró lo que pretendía

Amos Harel en Haaretz, de Tel Aviv:

"(...) Hartos de las tácticas dilatorias de Netanyahu y creyendo que prolongar los combates pondría en peligro los intereses estadounidenses en la región, el presidente estadounidense Donald Trump obligó a ambas partes a acordar un alto el fuego y un acuerdo sobre la toma de rehenes.

La guerra parece haber terminado, pero no hay motivos para concluir que Israel haya logrado una victoria total sobre Hamás. Al igual que Israel, Hamás había llegado a un punto en el que ya no podía desafiar a Estados Unidos, sobre todo porque todos sus aliados regionales (Catar, Egipto y, recientemente, Turquía) lo presionaban para que pusiera fin a la lucha. La guerra parece haber terminado, pero no hay motivos para concluir que Israel haya logrado una victoria total sobre Hamás. Al igual que Israel, Hamás había llegado a un punto en el que ya no podía desafiar a Estados Unidos, sobre todo porque todos sus aliados regionales (Catar, Egipto y, recientemente, Turquía) lo presionaban para que pusiera fin a la lucha.

La organización condicionó la liberación de los rehenes israelíes, vivos y muertos, no a una retirada completa e inmediata de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de Gaza, sino a garantías estadounidenses. Eso fue lo que obtuvo la semana pasada cuando Trump se comprometió personalmente. Quien piense que estas son solo palabras vacías probablemente se equivoque.

Embed

Si Hamás insiste en reanudar las hostilidades con Israel, reconstruye rápidamente su infraestructura militar e impide el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza, Washington bien podría dar luz verde a Israel para reanudar la guerra. Pero si Hamás no hace nada, es probable que Estados Unidos presione a Netanyahu para que se abstenga, especialmente si logran convencer a los países árabes y musulmanes de desplegar sus tropas en la Franja.

Los acólitos de Netanyahu se esfuerzan por ignorar gran parte de lo sucedido en los últimos días. Harían bien en prestar atención a lo que está escrito en el acuerdo y a lo que no. Durante el último año, la derecha mesiánica y la mitad de los legisladores del Likud en la Knéset han estado debatiendo apasionadamente una visión descabellada (e inmoral) de expulsar a los palestinos de Gaza y reasentar el territorio con israelíes. Eso no va a suceder.

Ministros y periodistas hablaron de un gobierno militar israelí en Gaza; eso tampoco ocurrirá. En cuanto a la destrucción de Hamás, su ala militar ha sido duramente golpeada y la amenaza al frente interno israelí ha disminuido. Pero son los miembros de Hamás quienes han mostrado una presencia armada en toda la Franja en los últimos días. Es probable que pronto comiencen los ataques sistemáticos contra los clanes locales que han colaborado con Israel. (…)".

Embed

-----------------------------------

