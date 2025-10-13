Nicolás Vázquez sacudió los titulares tras separarse de Gimena Accardi, y ahora los rumores sobre un romance con Dai Fernández, su compañera de teatro, no paran de crecer. La cercanía de los dos despertó toda clase de especulaciones y puso en el centro del escenario su vida personal, dejando al público y a los medios pendientes de cada movimiento.
¿QUÉ OCURRE AHÍ?
Lo que pasa entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández que nadie se animaba a contar
Nicolás Vázquez y Dai Fernández, dos amigos con una química intensa, desatan rumores: ¿solo amistad o hay algo más aparte del teatro que los une?
Lo que surgió entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández tras Gimena Accardi
El rumor sobre un romance entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández explotó cuando Yanina Latorre aseguró en Sálvese Quién Pueda (América TV) que "hace 15 días hay algo bastante fuerte" entre ellos.
Sin embargo, Nico fue claro ante Marcela Tauro y el equipo de Infama (América TV): "Esto no tiene título, porque es algo de hace días. ¿Por qué voy a tener que confirmar algo que no tengo que confirmar?". Y además agregó: "No tengo nada para blanquear, no estoy de novio con Dai. Nos conocemos hace un montón, somos mejores amigos, nos apoyamos mucho y ahora quizá nos vamos a conocer desde otro lugar". Aunque prudente, la frase confirma que existe una cercanía que va más allá de la amistad clásica de compañeros de trabajo.
Después de 18 años en pareja con Gimena Accardi, Vázquez transita un proceso de reconstrucción personal lleno de dolor, aprendizaje y nuevas experiencias. Su vínculo con Fernández no surgió de la nada: ambos compartieron momentos difíciles en sus separaciones recientes y encontraron en el otro un apoyo emocional que los ayudó a sobrellevar la vulnerabilidad propia de terminar relaciones de largo plazo.
Según Paula Varela en Intrusos (América TV), "la pareja está casi blanqueada. Solo esperan el momento oportuno para hacerlo público", aunque Nico insiste en que no hay relación formal, solo una conexión profunda que se fue desarrollando en paralelo a su trabajo en el teatro y los ensayos.
Nicolás Vázquez, la presión de los medios y la privacidad
Vázquez dejó claro que no siente obligación de justificar cada encuentro: "Cualquier circunstancia en la que me encuentre hoy, es válida y no tengo que dar ninguna explicación porque con Gime no somos más pareja". Esta postura rompe con la presión habitual que sienten los famosos en Argentina de tener que explicar cada paso sentimental, y muestra que prefiere manejar su vida personal con cierto margen de privacidad.
Por su parte, Dai Fernández mantiene la calma y el foco en lo profesional: "No hay nada para confirmar, estamos enfocados en la obra", como dijo ante las cámaras de Polémica en el Bar, y aunque sus palabras son mesuradas, dejan entrever que la relación con Vázquez no es superficial.
La cercanía que comparten se ve en los ensayos, en los consejos profesionales y en la contención mutua frente a rupturas recientes, y es justamente eso lo que genera curiosidad y especulación en los medios.
Lo que pasa entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández demuestra que los vínculos pueden atravesar la línea entre amistad y afecto más profundo, además de cómo algunos actores deciden resguardar su vida privada para no dejar que la presión mediática los influencie. Mientras, el público sigue mirando con lupa, y cada café compartido o mirada cómplice se convierte en un titular antes de que ellos mismos decidan contar su historia.
