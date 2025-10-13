Tras la salida de Espert, Benegas Lynch asumirá la Comisión de Presupuesto: Cuándo arranca el debate

Caputo, citado al Congreso por primera vez

El debut de Benegas Lynch como presidente coincidirá con un hecho inédito: la presencia —aún en duda— del ministro Luis Caputo en el Congreso. Por impulso de Unión por la Patria, la Cámara aprobó una moción para interpelarlo sobre las negociaciones financieras que el Gobierno mantiene con Estados Unidos, en particular por un posible acuerdo de asistencia económica.

El ministro fue citado para este miércoles a las 12, pero no está confirmado que asista, ya que integra la comitiva presidencial que viajará junto a Javier y Karina Milei a Washington para reunirse con Donald Trump.

Desde el inicio de la gestión libertaria, Caputo nunca se presentó ante el Congreso, ni para explicar los presupuestos ni para responder interpelaciones previas.

La recomposición de la Comisión de Presupuesto generó reacciones dispares entre los bloques opositores. Mientras algunos plantean que el oficialismo busca “controlar los tiempos” antes del recambio legislativo de diciembre, otros consideran que la designación de Benegas Lynch podría imprimirle mayor orden a los debates.

El desafío del Presupuesto 2026

Con el nuevo liderazgo, el oficialismo busca garantizar que el proyecto de Presupuesto 2026 llegue al recinto antes del cambio de legisladores. La intención inicial de Martín Menem era tratar el proyecto de Presupuesto para el 2026 después del recambio parlamentario del próximo 10 de diciembre. Sin embargo, la oposición presionará para evitar dilaciones en un Congreso cada vez más fragmentado.

El debate promete ser intenso: la oposición prepara observaciones sobre el impacto de los recortes en obra pública, salud y educación, mientras que el oficialismo insiste en que el equilibrio fiscal es la única vía para estabilizar la economía.

La llegada de Benegas Lynch marca así el inicio de una nueva etapa en Diputados, donde el Gobierno intentará mantener su agenda económica en marcha pese a los sacudones políticos internos.

