La Cámara de Diputados atraviesa una nueva reconfiguración interna luego de la renuncia de José Luis Espert a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tras el escándalo narco que sacudió al oficialismo en los últimos días y sumó un problema más a la ya crisis interna.
CONGRESO
Tras la salida de Espert, Benegas Lynch asumirá la Comisión de Presupuesto: Cuándo arranca el debate
La Comisión de Presupuesto finalmente será presidida por Bertie Benegas Lynch tras la abrupta salida de Espert. Será un debate intenso y polémica.
En su reemplazo, el Gobierno nacional impulsó al economista y diputado libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch, uno de los dirigentes más cercanos al presidente Javier Milei.
El nombramiento llega en un momento clave: la comisión deberá encarar el análisis del Presupuesto 2026 y coordinar la inminente interpelación al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, prevista para este miércoles 15/10 al mediodía.
Chau Espert, hola Bertie Benegas Lynch
Benegas Lynch asumirá la conducción del órgano más importante de la Cámara en materia económica, que define el dictamen del proyecto de gastos y recursos del Estado. Su tarea no será sencilla: deberá ordenar los tiempos legislativos luego del conflicto interno que provocó la salida de Espert y reorganizar un cronograma de reuniones que permita avanzar con el tratamiento del Presupuesto antes de fin de año.
Según el nuevo esquema acordado, la comisión tendrá seis encuentros informativos y una última reunión para dictaminar. Las citas comenzarán el martes 14 de octubre y se extenderán hasta el 4 de noviembre, cuando se prevé la firma final del dictamen. La oposición busca que el texto llegue al recinto el 12 de noviembre y, posteriormente, pase al Senado.
Caputo, citado al Congreso por primera vez
El debut de Benegas Lynch como presidente coincidirá con un hecho inédito: la presencia —aún en duda— del ministro Luis Caputo en el Congreso. Por impulso de Unión por la Patria, la Cámara aprobó una moción para interpelarlo sobre las negociaciones financieras que el Gobierno mantiene con Estados Unidos, en particular por un posible acuerdo de asistencia económica.
El ministro fue citado para este miércoles a las 12, pero no está confirmado que asista, ya que integra la comitiva presidencial que viajará junto a Javier y Karina Milei a Washington para reunirse con Donald Trump.
Desde el inicio de la gestión libertaria, Caputo nunca se presentó ante el Congreso, ni para explicar los presupuestos ni para responder interpelaciones previas.
La recomposición de la Comisión de Presupuesto generó reacciones dispares entre los bloques opositores. Mientras algunos plantean que el oficialismo busca “controlar los tiempos” antes del recambio legislativo de diciembre, otros consideran que la designación de Benegas Lynch podría imprimirle mayor orden a los debates.
El desafío del Presupuesto 2026
Con el nuevo liderazgo, el oficialismo busca garantizar que el proyecto de Presupuesto 2026 llegue al recinto antes del cambio de legisladores. La intención inicial de Martín Menem era tratar el proyecto de Presupuesto para el 2026 después del recambio parlamentario del próximo 10 de diciembre. Sin embargo, la oposición presionará para evitar dilaciones en un Congreso cada vez más fragmentado.
El debate promete ser intenso: la oposición prepara observaciones sobre el impacto de los recortes en obra pública, salud y educación, mientras que el oficialismo insiste en que el equilibrio fiscal es la única vía para estabilizar la economía.
La llegada de Benegas Lynch marca así el inicio de una nueva etapa en Diputados, donde el Gobierno intentará mantener su agenda económica en marcha pese a los sacudones políticos internos.
____________________________
Más noticias en Urgente24:
Es oficial: Luis Caputo, y Karina Milei deberán dar explicaciones en Diputados (pero ya esperan faltazo)
Martín Redrado le advierte a Milei que "no puede vivir de 'puentes' de US$ 20.000 M"
ARCA pone la lupa sobre monotributistas: Qué datos busca y qué pasa si encuentra inconsistencias