Tuits polémicos y denuncia: Una diputada mileísta es escrachada en X y piden que no renueve

“No se puede pedir respeto para una fe y despreciar otra. Burlarse de la religión mayoritaria del pueblo argentino no es libertad de expresión, es una falta de respeto”, agregó el legislador, quien además le reclamó a la diputada que “en lugar de borrar los tuits, pida perdón a los argentinos”.

Entre los mensajes que citó el senador figuran frases como “ponen feriados, obligan a terminar de trabajar temprano. Como se nota que ni Dios ni Jesús escribieron una tesis doctoral” y otro en el que se refiere a la Virgen María con tono irónico.

Si bien esos posteos ya no aparecen en la cuenta oficial de Ajmechet, diversos usuarios compartieron capturas y enlaces archivados que muestran las publicaciones originales.

El debate por Malvinas, denuncia y otras declaraciones virales

Además de los comentarios religiosos, resurgieron en redes viejos tuits de la diputada sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas. En ellos, Ajmechet cuestionaba el tratamiento del tema en la historia oficial, algo que provocó una oleada de críticas tanto de dirigentes políticos como de usuarios que la acusaron de “relativizar la causa nacional”.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Algunos referentes del propio oficialismo libertario salieron a despegarse de los dichos, mientras otros minimizaron la polémica y la atribuyeron a “una operación digital en plena campaña”.

Sin embargo, el escrache en X terminó en denuncia, y el candidato a senador nacional por CABA, Agustín Rombolá, denunció a Ajmechet por negar la soberanía argentina.

"Presenté una denuncia contra Sabrina Ajmechet ante la Cámara Nacional Electoral, por negar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. La Constitución no se negocia. Las Malvinas son argentinas", escribió en X.

La Constitución no se negocia.

Una figura clave dentro del espacio de Bullrich

Sabrina Ajmechet es una figura cercana a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con quien comparte origen político y una visión alineada en temas de seguridad y política internacional. Además, preside el Foro Argentino contra el Antisemitismo, una organización que promueve la educación y la lucha contra los discursos de odio.

Su incorporación a la lista de La Libertad Avanza busca reforzar el vínculo entre el oficialismo y los sectores de Juntos por el Cambio que confluyeron tras la alianza entre Javier Milei y Bullrich. Sin embargo, la reciente controversia amenaza con generar ruido en esa articulación política a pocos días de la elección.

Redes, política y campaña

La polémica en torno a los tuits de Ajmechet se suma a una larga lista de episodios en los que viejas publicaciones de dirigentes resurgen en plena campaña. En esta ocasión, el caso volvió a encender el debate sobre el peso de las redes sociales como herramienta de expresión y exposición en la política actual.

Con las urnas cada vez más cerca, el episodio vuelve a poner sobre la mesa un interrogante que atraviesa a toda la dirigencia: ¿cuánto pesan los tuits del pasado cuando se disputa el futuro político?

