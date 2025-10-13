'All in' de Javier Milei: El Gobierno libertario en manos de Trump

Javier Milei ya partió rumbo a Estados Unidos para reunirse mañana (14/10) con Donald Trump y ultimar los detalles del acuerdo por el 'rescate' con el que busca oxígeno para llegar a las elecciones legislativas. El Presidente apuesta todo (all in, se dice en el póker) ya que necesita, desesperadamente, dar "buenas noticias" aunque hay dudas sobre si las "buenas noticias" serán sólo para la supervivencia del Gobierno libertario o también para los argentinos. El costo de la asistencia sigue siendo desconocido por los ciudadanos/electores (y, probablemente, mucho de la letra chica no se conozca) pero se intuye elevado.
Javier Milei, el INdEC y el "viejo truco" de dibujar la inflación (¿para cuándo el nuevo IPC?)
Los datos del INdEC no convencen a nadie, y cada vez son más las voces que piden al Gobierno actualizar la metodología de medición, algo que ya estaría listo desde hace más de un año pero Milei habría prohibido su difusión, ya que los números actualizados demostrarían otra realidad (que choca con el relato oficialista...)
Cuando se conoció el dato de pobreza, no sólo la Junta interna del organismo oficial había denunciado una "manipulación" de las estadísticas, sino que la Universidad Católica Argentina (UCA) también había relativizado las cifras, reclamando "acelerar la actualización de las canastas de referencia, evaluar el impacto de los cambios en los instrumentos de captación de ingresos y transparentar su efecto sobre las series históricas".
"No sé por qué el INdEC aún no hizo las actualización", dijo Agustín Salvia, titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
Según había trascendido, el FMI había recomendado al INdEC implementar la nueva metodología y se esperaba su anuncio en abril de 2024. El equipo técnico avanzó con celeridad, incluyendo herramientas modernas como tablets para relevamiento online, pero cuando la Casa Rosada se dio cuenta de que esas cifras mostrarían una inflación real mucho más alta, comenzaron las presiones y bloqueos.
De acuerdo a fuentes ligadas al INdEC, el IPC de septiembre estará en torno al 2,2 % pero con el IPC nuevo daría mucho más, entre 2,5% y 3,2 %, ya que el nuevo índice mide con mayor precisión el costo de los servicios que hoy están a precio dólar y aumentan todos los meses.
"Se sigue con el viejo viejo truco Moreno stylish", ironizan, en referencia a Guillermo Moreno.
