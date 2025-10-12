Wanda Nara terminó las grabaciones iniciales de MasterChef Celebrity 2025 y decidió que merecía un descanso. Hasta ahí, todo normal. El problema es que cuando se trata de ella, nada pasa desapercibido y mucho menos sin polémica. La conductora se escapó al noreste argentino junto a las hijas que tiene con Mauro Icardi para visitar las Cataratas del Iguazú. Pero lo que tenía que ser un viaje familiar tranquilo terminó convirtiéndose en un escándalo mayúsculo que explotó en las redes sociales como una granada.
VISITA VIP
¿Wanda Nara tiene coronita? Otro privilegio del gobierno que incendia las redes
Wanda Nara y su acceso exclusivo al Parque Nacional Iguazú suman otra polémica más al historial del gobierno.
¿Qué fue lo que pasó? Wanda, fiel a su estilo, compartió en Instagram una serie de fotos y videos de la escapada. Todo muy lindo, muy paradisíaco, hasta que soltó el dato que hizo estallar todo: tuvieron acceso exclusivo a una de las pasarelas del parque nacional. Sí, leíste bien. Exclusivo. Cerrado al público. Sin filas, sin turistas, sin nadie que les arruine la postal perfecta. Ella misma lo contó con total naturalidad, como si fuera lo más común del mundo disfrutar de uno de los destinos más visitados del país en total soledad, mientras el resto de los mortales hacen cola bajo el sol implacable.
Y ahí fue donde se armó el lío. Porque mientras cualquier otra persona tiene que pagar la entrada, tolerar las multitudes y rezar para conseguir un lugar decente donde sacarse una foto, resulta que para Wanda las reglas no aplican. ¿Trabajó para conseguirlo? Puede ser. ¿Es justo? Ahí está el debate que incendió las redes y puso a todos en pie de guerra.
Sin embargo, acá viene lo jugoso del asunto. Según voces que se levantaron desde Misiones, ese tipo de privilegios no dependen de la provincia sino de Nación. ¿Por qué? Porque las Cataratas del Iguazú se encuentran dentro del Parque Nacional Iguazú y todo lo que tiene que ver con el servicio de guardaparques y permisos especiales lo maneja el gobierno nacional, no las autoridades locales. Entonces, si hubo luz verde para que Wanda y su familia tuvieran el lugar para ellos solos, alguien desde arriba tuvo que dar el visto bueno. Y ahí está la pregunta que queda flotando en el aire: ¿el gobierno tuvo algo que ver en esto?
Acceso exclusivo para Wanda Nara desata indignación en redes
Luego de esto, las redes sociales se convirtieron en un ring de boxeo donde los usuarios no se guardaron absolutamente nada. En X (ex Twitter), los comentarios llovieron con una dureza demoledora. @LuchiNazar disparó sin piedad: "Cierran el parque para ella y las hijas… ciudadanos de primera y los demás de 4ta, qué vergüenza lo de parques nacionales", comentó.
Pero no fue el único. @Gonza_arguello2 sumó otro dato que agregó más leña al fuego: "Supuestamente, está prohibido el ingreso al agua en las cataratas". No obstante, la indignación escaló cuando @romi_robello escribió con visible bronca: "¿Quién es esta señora? No es una presi ni una reina para nada. Es de cuarta".
Es por eso, que como mencionamos anteriormente, la pregunta sigue resonando: ¿fue un favor político, un arreglo de última hora o simplemente plata de por medio? Lo cierto es que esta escapada familiar terminó siendo mucho más que unas vacaciones, se convirtió en un debate sobre privilegios, desigualdad y hasta sobre el papel del Estado. Y Wanda, como siempre, en el ojo de la tormenta.
