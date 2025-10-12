¿Wanda Nara tiene coronita? Otro privilegio del gobierno que incendia las redes

Pero no fue el único. @Gonza_arguello2 sumó otro dato que agregó más leña al fuego: "Supuestamente, está prohibido el ingreso al agua en las cataratas". No obstante, la indignación escaló cuando @romi_robello escribió con visible bronca: "¿Quién es esta señora? No es una presi ni una reina para nada. Es de cuarta".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuchiNazar/status/1977401680573411417?t=B4OU0stpP8bh4DxsD4tOHA&s=03&partner=&hide_thread=false Cierran el parque para ella y las hijas… ciudadanos de primera y los demás de 4ta, que vergüenza lo de parques nacionales — guess what? (@LuchiNazar) October 12, 2025 Publicación en X de @NaiVecchio.

Es por eso, que como mencionamos anteriormente, la pregunta sigue resonando: ¿fue un favor político, un arreglo de última hora o simplemente plata de por medio? Lo cierto es que esta escapada familiar terminó siendo mucho más que unas vacaciones, se convirtió en un debate sobre privilegios, desigualdad y hasta sobre el papel del Estado. Y Wanda, como siempre, en el ojo de la tormenta.

------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

¿Alejandro Fantino ya no es lo que era? Clarín lo compara con el programa 678

La miniserie de 6 capítulos ideal para maratonear este fin de semana largo

Outlet explota este finde con zapatillas a precios de locura