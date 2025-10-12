The Wall Street Journal no conoce las leyes ni la Constitución argentina

"El Tesoro de Estados Unidos intervino en los mercados financieros a finales de la semana pasada para estabilizar el peso argentino, y ayudar al presidente Javier Milei, partidario del libre mercado, es estratégicamente importante. Sin embargo, es probable que este rescate arroje dólares con buenos resultados a pesos con malos resultados si no se lleva a cabo una reforma monetaria en Buenos Aires.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el jueves 09/10 en X.com que «Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez». En términos económicos, esto se refiere a una corrida del peso. Estados Unidos intervino para comprar pesos argentinos y frenar la corrida, y el Tesoro creó un «marco de swap de divisas» de US$ 20.000 millones con el Banco Central argentino.

“El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato”, escribió el Sr. Bessent, “para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”. La línea de swaps presumiblemente cuenta con el respaldo del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. El tipo de cambio peso-dólar se estabilizó el viernes, y los US$ 20.000 millones en apoyo monetario del Tesoro buscan demostrar a los especuladores que Argentina tiene suficientes argumentos para frenar otra corrida.

¿Pero por cuánto tiempo? El problema de la "iliquidez aguda" radica en realidad en la falta de confianza en la gestión monetaria argentina. Las valientes reformas del Sr. Milei han sido muy positivas para estabilizar el presupuesto federal, poner fin a la guerra peronista contra las empresas y fomentar la inversión.

Nadie sabe con certeza cuánto durará esta era de reformas. La inflación, que supera el 30%, sigue siendo un problema, y a los inversores les preocupa que los partidos de la oposición triunfen con fuerza en las elecciones legislativas de este mes. El mandato del Sr. Milei no termina hasta 2027, pero se teme que esté neutralizado antes.

Argentina tiene un historial de devaluación de su moneda, por lo que sus habitantes guardan miles de millones de dólares en latas de café, cajas fuertes y colchones. Nadie quiere tener pesos que eventualmente volverán a devaluarse.

En su declaración en X.com, el Sr. Bessent argumentó que «el éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero redunda en el interés estratégico de Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidista».

Tiene razón en eso. Si el Sr. Milei logra que sus reformas de libre mercado sean un éxito económico y político, la lección se extenderá al resto de Latinoamérica y más allá. Sería un contraataque a la ola de populismo de izquierda que ha causado problemas desde Brasil hasta Colombia, Venezuela y Centroamérica.

Pero para que esas reformas tengan éxito, se requiere confianza en la moneda argentina. Eso no ocurrirá con el peso, por lo que la dolarización es la alternativa política correcta y ahora esencial. Ecuador logró una transición exitosa a un sistema monetario dolarizado en el año 2000 que venció la inflación y aún se mantiene vigente.

La oposición del Sr. Milei a la dolarización es difícil de entender, ya que en su campaña defendió la eliminación del banco central. Sabemos que el ministro de Economía, Luis Caputo , se opone, al igual que algunos fondos de cobertura que se benefician del carry trade cambiario que desaparece con la dolarización. El Fondo Monetario Internacional también participa en el rescate del país, y su solución por defecto siempre es la devaluación.

Pero eso no explica al Sr. Bessent. El Tesoro no respondió a nuestra solicitud de comentarios sobre la dolarización. La única explicación lógica es que un cambio monetario tan grande podría ser disruptivo antes de las elecciones del 26 de octubre. Pero la inestabilidad del peso sin la dolarización es una de las razones por las que la oposición podría ganar.

Después de las elecciones, el Sr. Bessent estará desperdiciando activos en dólares en este rescate si no presiona al Sr. Milei para que restablezca una moneda sólida con la dolarización."

